Giá vàng thế giới hôm nay 24/1/2026

Lúc 21h ngày 23/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.950 USD/ounce, giảm 0,24% trong ngày. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.942 USD/ounce.

Nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ, cùng với lực mua kỹ thuật dựa trên biểu đồ, tiếp tục đẩy giá kim loại quý đi lên. Liên minh châu Âu chuẩn bị đưa thỏa thuận thương mại với Mỹ ra bỏ phiếu phê chuẩn, sau khi Tổng thống Donald Trump rút lại cảnh báo áp thuế mới đối với các quốc gia châu Âu.

Trước đó, tiến trình phê chuẩn đã bị đình chỉ khi ông Trump bày tỏ ý định mua lại Greenland. Sau khi Mỹ đạt được thỏa thuận khung với NATO về Greenland và tuyên bố hủy bỏ các mức thuế mới đối với EU, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola cho biết diễn biến này đủ cơ sở để nối lại việc bỏ phiếu, có thể diễn ra sơ bộ trong vài ngày tới.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Minh Hiền

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu các cuộc đàm phán với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Điện Kremlin, xoay quanh kế hoạch hòa bình mới nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Thị trường trái phiếu chính phủ Nhật Bản trở nên ổn định hơn. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn ngắn tăng sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nâng dự báo lạm phát, trong khi áp lực lên các kỳ hạn dài tiếp tục giảm sau đợt bán tháo mạnh đầu tuần.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 2,5 điểm cơ bản lên 1,24%, còn kỳ hạn 5 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 1,68%. Ngược lại, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 40 năm giảm 5,5 điểm cơ bản xuống 3,94%.

BOJ giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 0,75% trong cuộc họp ngày thứ Sáu, dù thành viên hội đồng Hajime Takata bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất lần thứ hai liên tiếp.

Giá dầu thô tăng và đang giao dịch quanh mức 60,5 USD/thùng. Chỉ số USD gần như đi ngang, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,24%.

Giá vàng trong nước hôm nay 24/1/2026

Ngày 23/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh lên mức 170,2-172,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 168,3-170,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Doji giao dịch ở mức 168,8-171,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Dự báo giá vàng

Goldman Sachs đã nâng mạnh dự báo giá vàng trong bối cảnh xu hướng đa dạng hóa dự trữ và tài sản sang vàng ngày càng lan rộng từ các ngân hàng trung ương sang khu vực tư nhân. Ngân hàng đầu tư này dự báo giá vàng đạt 5.400 USD/ounce vào tháng 12/2026, tăng hơn 10% so với mục tiêu 4.900 USD/ounce được đưa ra chỉ vài tuần trước đó.

Theo Goldman, các nhà đầu tư tư nhân mua vàng để phòng ngừa rủi ro chính sách vĩ mô, đặc biệt là rủi ro liên quan đến tính bền vững tài khóa và định hướng dài hạn của chính sách tiền tệ, có xu hướng giữ vị thế lâu hơn so với các chiến lược phòng hộ gắn với sự kiện đơn lẻ như bầu cử. Điều này khiến dòng vốn vào vàng trở nên bền vững hơn và ít khả năng đảo chiều trong ngắn hạn.

Một trụ cột quan trọng khác trong dự báo của Goldman là nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi. Ngân hàng dự báo lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương trong năm 2026 sẽ đạt bình quân 60-70 tấn mỗi tháng, cao gấp nhiều lần mức trung bình trước năm 2022.

Về chính sách tiền tệ, Goldman kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong năm 2026, tạo môi trường thuận lợi cho vàng. Bên cạnh đó, lượng vàng nắm giữ thông qua các quỹ ETF tại phương Tây đã tăng mạnh kể từ đầu năm 2025, cho thấy nhu cầu đầu tư tài chính vào vàng vượt xa các kịch bản cơ sở trước đây.

Các rủi ro tăng giá vẫn chiếm ưu thế, do bất định chính sách toàn cầu kéo dài có thể thúc đẩy nhà đầu tư tư nhân tiếp tục đa dạng hóa sang vàng. Ngược lại, rủi ro giảm giá chỉ xuất hiện nếu niềm tin vào triển vọng dài hạn của chính sách tài khóa và tiền tệ toàn cầu được cải thiện đáng kể.

Goldman đánh giá vàng là tài sản hấp dẫn nhất trong nhóm hàng hóa, với chu kỳ tăng giá được hậu thuẫn bởi cả yếu tố vĩ mô lẫn cấu trúc dài hạn.