Giá vàng thế giới hôm nay 24/10/2025

20h ngày 23/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.135 USD/ounce, tăng 0,88% so với đầu phiên. Hợp đồng vàng tương lai tháng 12 đạt mức 4.144 USD/ounce.

Liên quan đến thương mại Mỹ - Trung, Phó Thủ tướng Trung Quốc He Lifeng (Hà Lập Phong) dự kiến gặp quan chức thương mại Mỹ tại Kuala Lumpur từ 24-27/10 để tiến hành vòng đàm phán thương mại tiếp theo, nhằm nối lại đối thoại sau giai đoạn căng thẳng kéo dài. Cuộc gặp nhằm “thảo luận các vấn đề quan trọng” trong quan hệ thương mại song phương, theo Bộ Thương mại Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư bày tỏ tự tin sẽ đạt được thỏa thuận thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào tuần tới, bao gồm các thỏa thuận về mua nông sản. Ông Trump cho biết sẽ thảo luận về dầu mỏ Nga, khôi phục việc mua đậu nành và xuất khẩu khoáng sản đất hiếm.

Ricardo Evangelista, chuyên gia phân tích cấp cao tại ActivTrades, cho biết căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế liên quan đến thương mại và tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Đồng thời, các đợt cắt giảm lãi suất dự kiến trong tháng này và tháng 12 cũng sẽ tạo lực đẩy cho vàng, do lợi suất trái phiếu giảm có khả năng làm suy yếu đồng USD.

Giá vàng thế giới biến động mạnh. Ảnh: Phạm Hải

Giá dầu thô tăng mạnh sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt lên các nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga. Quyết định này đe dọa nguồn cung và có thể khiến luồng thương mại toàn cầu bị xáo trộn. Giá dầu Nymex giao tháng 12 cùng ngày tăng 3,25 USD, lên 61,75 USD/thùng. Giá dầu Brent nhảy lên trên 65 USD/thùng.

Thị trường ngoại hối ghi nhận chỉ số DXY tăng giá. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở 3,99%.

Giá bạch kim giao ngay tại London tăng 6,4%, lên 1.646,03 USD/ounce vào thứ Tư - mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ năm 2020. Dan Ghali, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities, nhận định, bạch kim đang khan hiếm và biến động mạnh do lực cầu đầu cơ, khiến thị trường lo lặp lại tình trạng giống như bạc trước đây, khi giá tăng vọt do các nhà đầu tư bị ép mua để hạn chế thua lỗ.

Giá vàng trong nước hôm nay 24/10/2025

Ngày 23/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 147,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC đầu giờ chiều nay được điều chỉnh lên mức 146,2-148,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng so với kết phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm trước, giao dịch ở mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Theo ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index, đợt bán tháo này đã được dự đoán trước nếu xét đến quy mô tăng giá trong năm nay. Với lượng mua khổng lồ thời gian qua, nhà đầu tư bắt đầu chốt lời sau chuỗi tăng kỷ lục. Tác động từ việc chốt lời và thanh lý vị thế mua đã tạo ra áp lực bán thật sự, khác với giai đoạn trước đó khi chỉ có một chiều tăng.

Xét về kỹ thuật, Razaqzada cho biết đang theo dõi các ngưỡng hỗ trợ lần lượt là 4.100 USD, 4.080 USD và 4.060 USD. Nếu giá phá vỡ các mức này, khả năng cao vàng sẽ điều chỉnh về vùng tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, phân tích, giá vàng có thể giảm xuống 3.973 USD mà vẫn không ảnh hưởng đến xu hướng tăng dài hạn. Bất chấp rủi ro ngắn hạn, vàng và bạc vẫn đang ở trong thị trường giá lên mang tính cấu trúc, được thúc đẩy bởi quá trình “định giá lại niềm tin” vào hệ thống tài chính toàn cầu.

Bối cảnh cơ bản vẫn bị chi phối bởi những yếu tố quen thuộc, những yếu tố từng giúp vàng liên tục lập đỉnh lịch sử. Niềm tin vào trật tự tài chính cũ đang suy giảm khiến các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào. Nhu cầu ETF của nhà đầu tư phương Tây tăng trở lại.

Tại Trung Quốc, các hộ gia đình tìm kiếm kênh đầu tư thay thế trong bối cảnh thị trường bất động sản ảm đạm suốt bốn năm qua. Bên cạnh đó, niềm tin vào đồng tiền pháp định và khả năng quản lý tài khóa ở phương Tây cũng đang dần bị xói mòn.