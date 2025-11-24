Giá vàng thế giới hôm nay 24/11/2025

Tuần qua, thị trường vàng thế giới biến động khi giới đầu tư chuyển sự chú ý sang cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá vàng giao ngay mở cửa tuần ở mức 4.100 USD/ounce nhưng nhanh chóng đánh mất mốc này.

Hai lần nỗ lực vượt lại ngưỡng 4.100 USD đều thất bại, kéo giá vàng giảm về vùng hỗ trợ 4.058 USD/ounce. Dù lực mua từ châu Âu giúp giá hồi lên 4.090 USD, vàng vẫn suy yếu khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa. Sau nhiều lần thử lại vùng kháng cự bất thành, giá lao dốc mạnh xuống 4.011 USD/ounce.

Lực mua trở lại, đưa giá vàng lên 4.075 USD khi thị trường Mỹ mở cửa phiên thứ Ba. Trong phiên châu Á, tâm lý nhà đầu tư củng cố đưa giá vàng vượt trở lại ngưỡng 4.100 USD. Sau khi đạt đỉnh tuần trên 4.130 USD/ounce chỉ 30 phút sau giờ mở cửa thị trường Bắc Mỹ, vàng tiếp tục đối mặt áp lực bán mạnh, rơi về 4.065 USD.

Giá vàng trong nước ít biến động. Ảnh: Phạm Hải

Các phiên sau đó, giá vàng dao động trong vùng hẹp 4.030-4.100 USD/ounce khi giới đầu tư tỏ ra thận trọng trước khi Fed công bố định hướng chính sách. Chốt tuần, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.066 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.062 USD/ounce.

Tuần này, thị trường tài chính Mỹ sẽ đón nhận loạt dữ liệu quan trọng được dồn vào đầu tuần, khi chính phủ Mỹ tiếp tục công bố các báo cáo tồn đọng sau thời gian đóng cửa một phần.

Các sự kiện kinh tế gồm Chỉ số giá sản xuất (PPI) và Doanh số bán lẻ tháng 9, báo cáo Hợp đồng mua nhà chờ xử lý tháng 10, số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, GDP sơ bộ quý III, tiêu dùng cá nhân (PCE)...

Giá vàng trong nước hôm nay 24/11/2025

Chốt tuần trước (22/11), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,4-150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với mở cửa đầu tuần.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 146-148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên đầu tuần.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 147,6-150,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng mỗi lượng so với đầu tuần.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji niêm yết ở mức 146,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng/lượng so với mở cửa đầu tuần.

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát vàng tuần của Kitco News, phần lớn giới phân tích Phố Wall đã chuyển sang quan điểm trung lập hoặc bi quan về giá vàng, trong khi nhà đầu tư Main Street vẫn duy trì tâm lý lạc quan.

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, cho biết ông vẫn nghiêng về xu hướng tăng trong tuần tới. Xét về kỹ thuật, vàng đã bật lên từ vùng hỗ trợ 4.000 USD và có xu hướng dao động trong biên độ 4.000-4.200 USD.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, đánh giá giá vàng cần thêm thời gian trước khi có thể bứt phá bền vững. Chính sách lãi suất của Fed vào tháng tới có thể thay đổi cục diện. Ông không thấy nhiều dư địa giảm ở thời điểm này; các yếu tố cơ bản vẫn ủng hộ và dòng tiền chờ mua vẫn đứng ngoài.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO Asset Strategies International, nhận định không có yếu tố cơ bản nào thay đổi và hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương vẫn mạnh. Nhịp điều chỉnh vừa qua có phần quá đà. Ông Checkan dự báo thanh khoản tại Mỹ tuần tới sẽ mỏng do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, khiến biến động dễ bị khuếch đại và giá nhiều khả năng đi lên.

Theo Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, thị trường đang chờ Fed định hướng rõ ràng. Mọi thứ xoay quanh lãi suất. Nhà đầu tư chờ xem Fed sẽ làm gì trong cuộc họp tháng 12.

Grady cũng bác bỏ nhận định rằng làn sóng AI là một “bong bóng” tương tự giai đoạn dot-com. Khác với bong bóng công nghệ trước đây, nhiều doanh nghiệp AI hiện có dòng tiền mạnh, doanh thu thực và đầu tư bằng tiền mặt như kết quả kinh doanh của NVIDIA.

Dù vàng điều chỉnh gần đây, Grady vẫn tin giá sẽ tiếp tục đi lên. “Vàng tăng 50% từ đầu năm, cổ phiếu vàng tăng 125%. Tôi nghĩ đà tăng này còn kéo dài. Ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua vào nếu giá giảm và không bán ra”, Grady nói.