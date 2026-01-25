Giá vàng thế giới hôm nay 25/1/2026

Thị trường kim loại quý tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ, giá vàng tiến sát mốc tâm lý 5.000 USD/ounce.

Theo ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn đang nghiêng về phía có lợi cho vàng. Nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương vẫn rất ổn định, củng cố vai trò của vàng như một công cụ đa dạng hóa dự trữ. Động lực này xuất phát từ việc niềm tin vào kỷ luật tài khóa ngày càng mong manh, trong bối cảnh vay nợ kéo dài và những lo ngại về tính bền vững của nợ công trong dài hạn.

Căng thẳng địa chính trị đã phần nào hạ nhiệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự để sáp nhập Greenland từ Đan Mạch. Tuy nhiên, ông Trump vẫn gây sức ép buộc Liên minh châu Âu từ bỏ các yêu sách đối với hòn đảo chiến lược này ở Bắc Cực.

Những động thái này đang buộc một số công ty đầu tư và quỹ hưu trí tại châu Âu phải đánh giá lại danh mục trái phiếu Mỹ. Quỹ hưu trí AkademikerPension của Đan Mạch cho biết sẽ bán khoảng 100 triệu USD trái phiếu trước cuối tháng, do lo ngại về mức nợ ngày càng gia tăng của chính phủ Mỹ.

Sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của vàng, cùng với xu hướng phòng ngừa rủi ro mất giá đồng USD, đang lấn át các yếu tố cản trở truyền thống như môi trường lãi suất ổn định.

Giá vàng neo ở mức cao. Ảnh: Phạm Hải

Cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ là sự kiện kinh tế đáng chú ý nhất trong tuần tới, dù thị trường không kỳ vọng ngân hàng trung ương này sẽ đưa ra thay đổi lớn. Các nhà phân tích cho biết dữ liệu lạm phát tại Mỹ vẫn cho thấy giá cả tiêu dùng dai dẳng, trong khi hoạt động kinh tế và thị trường lao động duy trì sức bền, khiến Fed chưa vội nới lỏng chính sách.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện chưa kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trước tháng 6. Cùng với Fed, Ngân hàng Trung ương Canada cũng sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ trong tuần tới, với dự báo lãi suất được giữ nguyên.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.985 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.983 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 25/1/2026

Ngày 24/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 172,3-174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 11,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 170,5-173 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 170-173 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 171,3-174,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets, nhận định, dù đà tăng của giá vàng có thể khiến thị trường cảm giác “quá nóng”, nhưng diễn biến này là hợp lý nếu đặt trong bối cảnh tổng thể của kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Các ngân hàng trung ương vẫn đang tích cực tích lũy vàng, trong khi rủi ro địa chính trị và lo ngại về giá trị tiền tệ tiếp tục hiện hữu.

Ông Welsh cho rằng các ngân hàng trung ương lớn nhiều khả năng sẽ duy trì hoạt động mua vàng bất chấp biến động giá, do mục tiêu dài hạn là bảo vệ dự trữ và giảm phụ thuộc vào tiền pháp định.

Các nhà quản lý danh mục đầu tư cũng có xu hướng tiếp tục tái phân bổ tài sản sang vàng, đặc biệt khi hàng loạt tổ chức tài chính lớn như Goldman Sachs, JP Morgan hay Deutsche Bank gần đây đều công bố các dự báo lạc quan về triển vọng kim loại quý.

Ông Aaron Hill, Giám đốc phân tích thị trường tại FP Markets, lưu ý đà tăng hiện tại cho thấy giá vàng vẫn còn dư địa đi xa hơn. Thị trường vàng đang trong trạng thái mà mọi nhịp điều chỉnh đều nhanh chóng bị hấp thụ, phản ánh lực cầu rất mạnh và bền bỉ.

Với việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào ngay cả khi giá ở vùng cao, ông Hill nhận định không loại trừ khả năng vàng có thể tiến lên vùng 5.200-5.400 USD/ounce trước khi xuất hiện một đợt điều chỉnh đáng kể.