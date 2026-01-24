Tăng 11-12 triệu đồng/lượng

Phiên giao dịch 23/1 trên thị trường Mỹ (kết thúc vào rạng sáng 24/1 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Comex, New York tăng gần 100 USD, lên sát 4.985 USD/ounce (tương đương 161,3 triệu đồng/lượng theo tỷ giá trên thị trường tự do và 158,6 triệu đồng theo tỷ giá ngân hàng).

Giá vàng giao ngay liên tiếp lập các đỉnh cao kỷ lục và chinh phục 3 mốc quan trọng ngay trong tuần 19-23/1. Đó là mức 4.700 USD/ounce hôm 20/1, 4.800 USD/ounce hôm 21/1 và 4.900 USD/ounce hôm 23/1. Vàng cũng lên sát ngưỡng 5.000 USD/ounce và nhiều khả năng sẽ chinh phục mốc mà ít tổ chức dự báo có thể đạt được ngay trong đầu năm 2026.

Vàng tăng với tốc độ chóng mặt bất chấp Tổng thống Mỹ Donald Trump quay xe tuyên bố không áp thuế lên nhiều nước châu Âu về vấn đề Greenland. Hôm 21/1, ông Trump cho biết ông đã đạt được một thỏa thuận với NATO về vấn đề Greenland.

Thông thường, đây là thông tin tích cực có thể khiến đồng USD tăng giá và gây áp lực giảm lên vàng. Trước đó, kim loại quý này đã tăng mạnh và chinh phục hai mốc quan trọng là 4.700 USD và 4.800 USD/ounce ngay từ đầu tuần, sau các tuyên bố áp thuế của ông Trump.

Trong phiên giao dịch ngày 22/1, những phát biểu của ông Trump tại hội nghị Davos và thông tin đạt được thỏa thuận với NATO dẫn đến một đợt bán ra rất mạnh, song giá vàng không giảm mạnh như mong đợi. Vàng chỉ giảm từ mức 4.860 USD về sâu nhất là 4.770 USD rồi bật tăng trở lại, nhanh chóng chinh phục các đỉnh cao mới.

Đồng USD không những không tăng mà còn giảm tiếp. Chỉ số DXY trong phiên cuối tuần giảm thêm 0,92% xuống 97,46 điểm, qua đó đẩy giá vàng đi lên.

Trong tuần 19-23/1, đồng USD đã ghi nhận tuần giảm tồi tệ nhất trong 8 tháng qua, bất chấp những gì mà ông Trump tuyên bố đạt được với NATO.

Giá vàng lên 174,3 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH

Trong nước, giá vàng tăng đột biến. Vàng miếng tăng từ mức 160,8-162,8 triệu đồng/lượng (mua-bán) cuối tuần trước lên 170,2-172,2 triệu đồng/lượng (mua-bán) tới cuối phiên thứ Sáu. Trong phần lớn phiên 23/1, giá vàng đứng ở mức 173,3 triệu đồng/lượng.

Tới sáng 24/1, giá vàng miếng SJC và nhẫn tiếp tục tăng lên mức 172,3-174,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Đây là đỉnh cao kỷ lục mới, tăng khoảng 14 triệu đồng/lượng so với hơn một tuần trước đó và tăng 2 triệu đồng/lượng so với cuối năm 2025.

Giá bạc thế giới tiếp tục gây sốc khi lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 100 USD/ounce. Cụ thể, trong phiên cuối tuần trên thị trường Mỹ, giá bạc tăng thêm hơn 7 USD lên 103,08 USD/ounce, tương đương mức tăng 7,3%, qua đó đưa tỷ lệ giá vàng/giá bạc về ngưỡng 48,4 lần, so với mức 100 lần hồi tháng 4/2025.

Như vậy, tính từ đầu năm tới nay, giá bạc thế giới đã tăng 36%, sau khi tăng 150% trong năm 2025.

Trong nước, phiên 24/1 ghi nhận giá bạc ở mức 103,52 triệu đồng/kg (mua vào) và 106,72 triệu đồng/kg (bán ra), so với mức 99,28-102,45 triệu đồng/kg vào cuối phiên 23/1.

Điều gì đang xảy ra, vàng và bạc sẽ lên bao nhiêu?

Vậy điều gì đã xảy ra khiến giá vàng và bạc liên tiếp lập các đỉnh cao khó nghĩ tới trong tuần 19-23/1?

Trước hết, vàng và bạc đang được hỗ trợ bởi một đồng USD có xu hướng giảm khá rõ nét và nhu cầu mua vàng rất lớn, từ ngân hàng trung ương các nước, các quỹ ETF vàng, các tổ chức tài chính lớn và các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ ở khắp nơi trên thế giới.

Bên cạnh việc các ngân hàng trung ương trên thế giới mua vào rất mạnh và vẫn duy trì xu hướng tích lũy, các quỹ ETF vàng cũng liên tục gia tăng nắm giữ. Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR hiện nắm giữ 1.086,5 tấn vàng, tăng 15,5 tấn so với mức 1.071 tấn ghi nhận vào cuối năm trước.

Đáng chú ý, trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Mỹ Goldman Sachs đã nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên 5.400 USD/ounce, với kỳ vọng các nhà đầu tư khu vực tư nhân sẽ gia tăng mua vàng theo xu hướng đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương.

Vậy, điều gì khiến nhu cầu mua vàng tăng mạnh? Có 2 lý do được xem là lực đẩy chính, đó là bất ổn địa chính trị đến từ sự khó lường trong chính sách của các nước lớn và lo ngại tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) suy giảm.

Cuộc chạy đua quyền lực địa chính trị và công nghệ (đặc biệt là trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc) với những biến động về chuỗi cung ứng và nguồn cung năng lượng toàn cầu có lẽ đã và đang tạo ra sự khó lường chưa từng có trong mối quan hệ chính trị giữa các nước.

Chính quyền ông Donald Trump cũng đang thực thi các chính sách có thể làm rung chuyển thị trường tài chính thế giới, bao gồm cả tính độc lập của Fed. Tổng thống Trump sắp công bố người được chọn cho ghế Chủ tịch Fed, thay ông Jerome Powell - người sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2026. Cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall tiếp tục lạc quan về triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã giảm bớt kỳ vọng. Theo đó, 80% chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ vượt qua mốc 5.000 USD/ounce trong tuần tới, 7% dự đoán giá sẽ giảm. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ thận trọng hơn với 71% dự đoán vàng tăng, 15% dự báo giảm.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies Rich Checkan cho rằng vàng sẽ tiếp tục tăng giá khi tình hình địa chính trị đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, ông cũng lo ngại ảnh hưởng chính trị đối với Fed.

Còn theo chiến lược gia James Stanley đến từ Forex, mức 5.000 USD/ounce có thể làm chậm đà tăng, hoặc tạm dừng, hoặc thậm chí gây ra một đợt điều chỉnh giảm, nhưng vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy người mua đã dừng lại ở đây.

Phần lớn chuyên gia cho rằng, các yếu tố trung và dài hạn hỗ trợ cho vàng tăng giá. Đó là căng thẳng địa chính trị ở nhiều nơi. Những căng thẳng ngầm giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ không biến mất. Đồng USD vẫn trong xu hướng đi xuống. Bên cạnh đó, còn các yếu tố ngắn hạn như Greenland tạo thêm động lực. Ngay cả vấn đề Greenland có lẽ còn chưa kết thúc. Ông Trump thông báo có thỏa thuận, nhưng chi tiết của bất kỳ thỏa thuận nào vẫn chưa rõ ràng.