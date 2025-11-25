Giá vàng thế giới hôm nay 25/11/2025

Lúc 20h30 ngày 24/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.082 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.078 USD/ounce.

Giá vàng và bạc giảm nhẹ trong phiên đầu tuần. Biến động trên thị trường chứng khoán toàn cầu đã giảm bớt. Các nhà giao dịch vàng theo dõi diễn biến của các chỉ số chứng khoán Mỹ trong tuần này để định hướng giao dịch hàng ngày. Áp lực bán ra thêm trên các chỉ số chứng khoán có thể hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng. Ngược lại, các đợt tăng của thị trường chứng khoán có thể hạn chế lực mua đối với kim loại quý.

Cuối tuần qua, Mỹ thúc ép Ukraine chấp nhận một đề xuất 28 điểm nhằm làm cơ sở chấm dứt chiến tranh. Các quan chức Mỹ đã gặp phái đoàn Ukraine tại Geneva để thảo luận, trong bối cảnh Tổng thống Trump muốn đạt thỏa thuận nhanh. Theo Chánh văn phòng Andriy Yermak, các cuộc trao đổi cho thấy có tiến triển rõ rệt.

David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Trade Nation, nhận định vàng đang đối mặt với nhiều bất định trong ngắn hạn.

Ông cho biết chỉ báo kỹ thuật trên khung ngày (MACD) cần giảm về mức thấp hơn để kích thích lực mua mới. Mặc dù thị trường chứng khoán bị bán tháo do nhóm cổ phiếu công nghệ, nhưng hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu nhà đầu tư xem vàng như một kênh trú ẩn thay thế.

Giá vàng ít biến động. Ảnh: Phạm Hải

Tâm điểm của thị trường đang tập trung vào các động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo công cụ FedWatch trên nền tảng giao dịch CME, khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới đã giảm nhẹ xuống còn 69% vào ngày 24/11, so với mức 74% trong phiên trước đó. Thông tin này ngay lập tức tác động tới thị trường, vì vàng nhạy cảm với lãi suất và sức mạnh của đồng USD.

Khi khả năng Fed giảm lãi suất giảm, đồng USD thường mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác, từ đó tạo áp lực giảm giá. Ngược lại, nếu Fed cắt giảm lãi suất, vàng thường được hưởng lợi vì chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi, giảm xuống.

Trong bối cảnh hiện tại, mặc dù vàng vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD/ounce, áp lực từ đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng Fed thận trọng hơn có thể khiến giá vàng dao động đi ngang hoặc giảm nhẹ trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư đang chờ các dữ liệu kinh tế mới và các thông báo tiếp theo từ Fed để dự đoán hướng đi rõ ràng hơn cho vàng trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước hôm nay 25/11/2025

Kết phiên 24/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,4-150,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 146-148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), bằng với mức chốt của phiên giao dịch cuối tuần qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đứng im so với mức chốt tuần qua, niêm yết ở mức 146,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Sean Lusk, đồng giám đốc phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, cho rằng vàng vẫn thể hiện sự kiên cường. Giá vàng có khả năng kiểm tra lại các mức đỉnh gần đây. Mặc dù đồng USD đang tăng sau các quyết định của Fed, vàng và bạc vẫn chưa giảm mạnh.

Ông phân tích, thị trường bạc luôn khó đoán, đặc biệt khi sắp đến ngày đáo hạn quyền chọn tháng 12. Tháng 11 thường là thời điểm yếu theo mùa, nhưng năm nay thị trường biến động khá bất thường.

Lusk dự đoán từ nay đến cuối năm, thị trường sẽ chịu ảnh hưởng nhiều từ dữ liệu kinh tế, và giá vàng có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ trước khi xuất hiện khả năng tăng trở lại trong tháng 12. Vùng hỗ trợ hiện tại của vàng khá mạnh. Nếu xảy ra điều chỉnh, giá có thể quay về vùng 3.300-4.000 USD/ounce.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể giảm trong thời gian tới. Theo đường trung bình động 50 ngày, nếu giá phá vỡ dưới mức này, xu hướng có thể thay đổi. Vàng vẫn giữ được sức mạnh nhờ nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và các quỹ ETF.

Ông cũng trích dẫn dữ liệu từ Goldman Sachs cho thấy các ngân hàng trung ương đã mua 64 tấn vàng trong tháng 9, gấp ba lần so với tháng 8 và UBS nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên 4.500 USD/ounce.

Kuptsikevich cho rằng đợt giảm mạnh cách đây một tháng có thể đã kết thúc chu kỳ tăng kéo dài 3 năm của vàng, mặc dù vàng vẫn trụ vững bất chấp đồng USD mạnh và những tiến triển về kế hoạch hòa bình ở Ukraine.