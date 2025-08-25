Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng thế giới biến động mạnh, liên tục điều chỉnh tăng giảm nhưng không vượt qua được ngưỡng cản 3.370 USD/ounce, đến sáng nay còn giảm 9 USD/ounce, còn 3.361 USD/ounce.

Trái ngược với diễn biến đó, mở cửa phiên giao dịch 25/8, giá vàng trong nước lại vọt tăng. Vàng 9999 của SJC tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 125,9-126,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cũng tăng với mức tương tự, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 118,8-121,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji không thay đổi, được giao dịch ở mức 118,8-121,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cuối tuần trước, tín hiệu ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã thúc đẩy tâm lý mua vào trên cả Phố Wall và Phố Main với kỳ vọng giá vàng sẽ tăng.

Trong bài phát biểu tại hội nghị chuyên đề thường niên của Fed, Chủ tịch Powell đã phát đi tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất sớm nhất vào tháng tới. Ông đặc biệt nhấn mạnh về rủi ro liên quan đến gia tăng lạm phát và đà tăng trưởng kinh tế chậm lại. Dù đánh giá rủi ro đang ở trạng thái cân bằng, ông Powell vẫn cho rằng cần có sự thay đổi trong chính sách tiền tệ.

Giá vàng thế giới phản ứng tích cực, tăng 1% và giữ vững mức tăng cho đến cuối tuần, đóng cửa ở gần mức cao nhất. Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 3.370 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York đạt 3.376 USD/ounce.

Theo Jeffrey Christian của CPM Group, thị trường đã có phản ứng tích cực đối với bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell, có ý nghĩa quan trọng cho giá vàng, bạc, bạch kim và palladium.

Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Đức Thành

Mặc dù vàng và bạc vẫn đang dao động trong biên độ hẹp, ông Christian nhận định những động thái này có thể báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng tăng dài hạn mới cho cả hai kim loại quý. CPM Group dự đoán xu hướng này sẽ bắt đầu trong 4 tháng cuối năm nay.

Các nhà đầu tư theo dõi sát sao những dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần, bao gồm doanh số bán nhà mới, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và niềm tin người tiêu dùng, GDP sơ bộ quý II/2025.

Ngoài ra, chỉ số chi tiêu cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ được công bố trong tuần, báo cáo này cho thấy một phần chính sách tiền tệ trong tương lai.

Thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 23/8, giá vàng miếng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng, lên mức cao kỷ lục mới là 125,6-126,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 118,5-121 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với mức chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 118,8-121,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Michael Brown, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone, cho rằng mặc dù phát biểu của ông Powell có thể là chất xúc tác cho một đợt tăng giá, nhưng hướng đi tương lai vẫn còn bỏ ngỏ.

"Ông Powell rõ ràng đã ủng hộ ý tưởng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, nhưng sự chú ý sẽ nhanh chóng chuyển sang việc liệu đây sẽ là một loạt đợt giảm lãi suất, hay chỉ là kịch bản đơn lẻ", ông Brown nhận định.

Brown vẫn giữ quan điểm lạc quan về kim loại quý này trong dài hạn. Đặc biệt là khi Tổng thống Trump một lần nữa gia tăng các cuộc tấn công vào Fed, làm xói mòn thêm quan điểm về sự độc lập của chính sách tiền tệ và thúc đẩy sự hấp dẫn của các tài sản như vàng.

Sự kết hợp của nhiều yếu tố vĩ mô, từ chính sách ôn hòa của Fed, bất ổn chính trị, sự suy yếu của đồng USD, cho đến diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán đang tạo ra một môi trường đặc biệt thuận lợi cho kim loại quý. Giá vàng có khả năng đạt các mức cao nhất mọi thời đại trong năm nay.

Theo Nitesh Shah, Trưởng phòng Nghiên cứu Hàng hóa và Kinh tế vĩ mô tại WisdomTree, mặc dù giá vàng thế giới đang giao dịch thấp hơn so với mức kỷ lục 3.500 USD/ounce nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian.

Shah phân tích, những biến động khó lường của thị trường tài chính toàn cầu đang làm tăng khả năng giá vàng tiếp tục đi lên. Theo kịch bản lạc quan, chuyên gia này dự đoán giá vàng thế giới có thể đạt mốc 4.000 USD/ounce ngay trong quý I/2026.