Cú đảo chiều tăng vọt của vàng

Giá vàng thế giới đã có màn lội ngược dòng ấn tượng trong phiên giao dịch cuối tuần (23/8), xóa tan lo ngại về đà giảm sâu trước đó. Cụ thể, vàng giao ngay trên sàn Comex tăng 33 USD/ounce, tương đương 1%, chốt phiên ở mức 3.373 USD/ounce. Trong tuần, kim loại quý này từng lao dốc mạnh, có lúc xuống 3.310 USD/ounce do áp lực chốt lời từ nhà đầu tư và kỳ vọng kinh tế Mỹ ổn định.

Tuy nhiên, hai "cú sốc" lớn đã đẩy giá vàng bật tăng trở lại, khẳng định vị thế tài sản trú ẩn an toàn.

Yếu tố đầu tiên là tín hiệu nới lỏng rõ ràng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong bài phát biểu tại hội nghị Jackson Hole ngày 22/8, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh "cán cân rủi ro đang thay đổi" giữa việc làm và lạm phát, với rủi ro suy yếu kinh tế gia tăng do chính sách thuế quan và thương mại.

Ông Powell thừa nhận lãi suất đang ở vùng thắt chặt và Fed có thể điều chỉnh lập trường nếu cần, mở đường cho đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Đây là lần đầu tiên sau thời gian dài, Fed phát đi thông điệp "bồ câu" (dovish) rõ nét như vậy, dù lạm phát có nguy cơ bùng phát trở lại.

Nhiều thị trường tài chính và hàng hóa tại Mỹ và trên thế giới phản ứng tích cực: chỉ số chứng khoán công nghiệp Dow Jones của Mỹ tăng hơn 600 điểm trong phiên cuối tuần, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm mạnh. Thị trường vàng cũng hưởng lợi.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại. Ảnh: Kitco

Yếu tố thứ hai là triển vọng hòa bình Ukraine xấu đi, đẩy căng thẳng địa chính trị lên cao. Chỉ một tuần sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin tại Alaska ngày 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/8 đe dọa áp đặt "lệnh trừng phạt cực lớn hoặc thuế quan cực lớn, hoặc cả hai" nếu không có tiến triển hòa bình trong hai tuần.

Động lực đàm phán dường như đã tiêu tan, đưa các bên về vạch xuất phát. Điều này làm gia tăng bất ổn, hỗ trợ giá vàng như một "lá chắn" chống rủi ro.

Ngoài ra, giá vàng còn được đẩy lên nhờ dầu thô tăng mạnh (dầu WTI lên 63,66 USD/thùng do lo ngại nguồn cung từ Trung Đông và Nga) và đồng USD suy yếu. Chỉ số DXY giảm 0,9% xuống 97,73 điểm trong phiên 22/8, làm vàng rẻ hơn với nhà đầu tư nước ngoài.

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC cũng "nóng" theo đà thế giới. Trong phiên cuối tuần, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 125,6 triệu đồng/lượng và bán ra 126,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng so với phiên trước - mức cao kỷ lục mới.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Doji cũng lập đỉnh 121,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Chênh lệch giữa SJC với vàng thế giới vẫn cao, khoảng 17,7 triệu đồng/lượng, phản ánh nhu cầu nội địa mạnh mẽ. Từ đầu năm tới nay, giá vàng thế giới đã tăng 28,5%, trong khi vàng SJC tăng hơn 50%.

SJC liệu có lên 130 triệu đồng/lượng?

Giá vàng thế giới đang đứng trước nhiều yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ, nhưng cũng đối mặt với rủi ro điều chỉnh. Các chuyên gia từ tổ chức tài chính lớn dự báo đà tăng có thể kéo dài đến cuối 2025, với mức trung bình 3.500-3.700 USD/ounce, nhờ Fed nới lỏng và địa chính trị bất ổn.

Tuy nhiên, khả năng stagflation (lạm phát đình trệ) và thương mại dịu xuống có thể kìm hãm đà tăng giá vàng.

Trước hết, triển vọng Fed cắt giảm lãi suất là động lực chính. Ông Powell tại Jackson Hole thừa nhận rủi ro kinh tế suy yếu tăng cao, dù lạm phát có thể bùng phát do thuế quan "lan tỏa qua chuỗi cung ứng". Fed đang hướng tới chu kỳ nới lỏng, với lãi suất chuẩn hiện 4,25%-4,5%/năm.

Dù giới đầu tư đã phản ánh phần nào vào kỳ vọng cắt giảm ngày 17/9, tín hiệu mới cho thấy Fed "bồ câu" hơn, giúp vàng - tài sản không sinh lãi - hấp dẫn. Áp lực từ Tổng thống Trump càng lớn: ông liên tục chỉ trích Fed, yêu cầu hạ lãi suất mạnh, thậm chí tính bổ nhiệm sớm chủ tịch Fed cho nhiệm kỳ tới và gần đây đe dọa sa thải Thống đốc Lisa Cook vì cáo buộc gian lận.

Đồng USD suy yếu cũng là yếu tố tích cực. Chỉ số DXY giảm không chỉ do Fed mà còn xu hướng phi đô la hóa (các nước như Trung Quốc, Nga tăng dự trữ vàng), thâm hụt ngân sách Mỹ tăng cao. Các ngân hàng trung ương và quỹ ETF tiếp tục gom vàng: theo World Gold Council, mua ròng vàng nửa đầu 2025 đạt kỷ lục, với các quỹ ETF như SPDR tăng nắm giữ khi giá dip dưới 3.300 USD.

Ở chiều ngược, cuộc chiến thuế quan dịu bớt: Trump ký sắc lệnh hoãn thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày, Canada rút thuế trả đũa, mở đường đàm phán. Điều này giảm rủi ro lạm phát, có thể làm vàng mất đà.

Phần lớn chuyên gia từ các tổ chức tài chính lớn đang lạc quan với vàng. J.P. Morgan Research dự báo vàng trung bình 3.675 USD/ounce quý IV/2025, lên 4.000 USD giữa 2026, nhờ nhu cầu ngân hàng trung ương và nhà đầu tư.

Goldman Sachs nhấn mạnh nhu cầu trung ương sẽ đẩy giá lên kỷ lục mới. InvestingHaven cho rằng vàng sẽ đạt 3.500 USD trong năm 2025, đỉnh 5.155 USD đến 2030.

UBS cũng đưa ra dự báo, với mục tiêu 3.600 USD cuối quý I/2026 do căng thẳng Ukraine và rủi ro kinh tế Mỹ đình lạm.

Trong nước, giá SJC và vàng nhẫn được hỗ trợ thêm từ tỷ giá USD/VND vượt 26.500 đồng - mức kỷ lục do nhập khẩu tăng và vốn ngoại rút lui. Nếu vàng thế giới chạm 3.400-3.500 USD và VND yếu thêm, SJC có thể đạt 130 triệu đồng/lượng trong quý IV. Tuy nhiên, nếu Fed trì hoãn cắt giảm do lạm phát, giá có thể điều chỉnh giảm.

Tổng thể, vàng vẫn là "vua trú ẩn" trong bối cảnh bất ổn, với nhiều dự báo tăng 5-10% đến cuối năm, với tâm điểm là động thái của Fed và tình hình tại Ukraine cũng như cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và các nước. Trong nước, giá vàng SJC cách mốc 130 triệu đồng/lượng không còn xa.