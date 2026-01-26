Giá vàng thế giới

Những lo ngại địa chính trị đã đẩy giá vàng thế giới lên mức cao kỷ lục mới trong tuần qua, khi thị trường hướng sự chú ý vào bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos.

Dù căng thẳng liên quan đến Greenland sau đó phần nào được xoa dịu, điều này vẫn không đủ để ngăn đà tăng mạnh của kim loại quý, giá vàng tiến sát mốc tâm lý 5.000 USD/ounce vào cuối tuần.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.654 USD/ounce và nhanh chóng bước vào xu hướng tăng. Đầu tuần, thị trường Mỹ nghỉ lễ, các phiên giao dịch tại châu Á và châu Âu đưa giá vàng vượt lên trên 4.700 USD/ounce.

Động lực tăng giá thực sự được kích hoạt khi nhà đầu tư Mỹ quay trở lại thị trường. Trong ngày thứ Ba, vàng liên tục bứt phá, vượt 4.750 USD/ounce và thiết lập mức đỉnh mới quanh 4.885 USD/ounce trong phiên châu Á, giữa lúc giới đầu tư lo ngại những phát biểu cứng rắn của ông Trump về tham vọng địa chính trị.

Sau khi Tổng thống Mỹ khẳng định không sử dụng biện pháp quân sự đối với Greenland, thị trường chứng khoán phục hồi và giá vàng có thời điểm điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, lực mua nhanh chóng quay trở lại, giúp vàng phục hồi và duy trì mặt bằng giá cao.

Giá vàng tăng mạnh. Ảnh: Chí Hiếu

Đến phiên thứ Năm, giá vàng tiếp tục bứt phá mạnh, xuyên thủng ngưỡng kháng cự 4.900 USD/ounce và lập đỉnh lịch sử mới tại 4.965 USD/ounce. Sang ngày thứ Sáu, đà tăng được nối dài, đưa giá vàng đạt đỉnh 4.989,88 USD/ounce trước khi đi vào trạng thái tích lũy quanh vùng 4.980 USD/ounce khi thị trường bước vào cuối tuần.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.985 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.983 USD/ounce.

Sự kiện kinh tế quan trọng nhất trong tuần này là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thị trường hiện không kỳ vọng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất trước tháng 6. Giới đầu tư vẫn theo dõi sát diễn biến bỏ phiếu trong nội bộ Fed cũng như các phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell tại họp báo, nhằm tìm kiếm dấu hiệu bất đồng quan điểm hoặc lập trường cứng rắn hơn so với kỳ vọng.

Giá vàng trong nước

Ngày 24/1, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 172,3-174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng 11,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 170,5-173 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn 9999 niêm yết ở mức 170-173 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 171,3-174,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Rich Checkan, Chủ tịch của Asset Strategies International, cho rằng xu hướng chủ đạo của vàng vẫn là đi lên. Khả năng điều chỉnh không thể tránh khỏi trong tương lai, nhưng khó xảy ra ngay trong tuần này. Căng thẳng địa chính trị leo thang, lo ngại về ảnh hưởng chính trị đối với Fed, định giá cao của thị trường cổ phiếu và đà tăng mạnh của hàng hóa đều là những yếu tố hậu thuẫn cho vàng.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, cho rằng chưa có lý do để thay đổi góc nhìn tăng giá. Mốc 5.000 USD có thể khiến đà tăng chững lại hoặc tạo ra một nhịp điều chỉnh, nhưng phản ứng mạnh mẽ của lực mua khi giá vàng điều chỉnh về vùng 4.900 USD cho thấy nhu cầu vẫn còn rất lớn.

Theo Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, yếu tố kỹ thuật cho thấy vàng có thể cần một giai đoạn “nghỉ” khi lần đầu tiếp cận mốc 5.000 USD. Các động lực trung và dài hạn vẫn còn nguyên vẹn. Những điểm nóng địa chính trị như Greenland chỉ đóng vai trò chất xúc tác ngắn hạn.

Các căng thẳng cốt lõi, từ xung đột Ukraine, Trung Đông đến cạnh tranh Mỹ - Trung và trật tự thế giới đa cực vẫn chưa hề suy giảm. Quan trọng hơn, đồng USD suy yếu kéo dài trong gần một năm qua được xem là động lực nền tảng lớn nhất thúc đẩy giá vàng và bạc đi lên, và xu hướng này vẫn chưa thay đổi.

Ông Cieszynski nhận định dù có những bàn luận về việc các quốc gia bán trái phiếu Mỹ vì lý do địa chính trị hay nợ công, kịch bản bán tháo quy mô lớn là khó xảy ra. Tuy vậy, dòng vốn rút dần khỏi trái phiếu kho bạc Mỹ nhiều khả năng đang góp phần làm suy yếu USD, qua đó gián tiếp chảy sang vàng.

Nhìn về cuộc họp Fed sắp tới, điều thị trường quan tâm không phải là lãi suất, mà là đánh giá kinh tế, mức độ độc lập của Fed và các dấu hiệu bất đồng trong nội bộ - những yếu tố có thể tiếp tục tác động đến xu hướng của vàng trong thời gian tới.