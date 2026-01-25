Tuần giao dịch từ 19-23/1 chứng kiến giá vàng thế giới tăng vọt một cách bất ngờ, chốt tuần ở mức 4.985 USD/ounce trên sàn Comex, New York. Đây là mức cao kỷ lục mới, chỉ cách ngưỡng 5.000 USD/ounce một khoảng rất ngắn. Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 15% so với mức đóng cửa năm 2025, vượt qua các mốc quan trọng như 4.700 USD, 4.800 USD và 4.900 USD.

Sự tăng tốc này diễn ra bất chấp một số tín hiệu tích cực từ chính trường, như tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận với NATO liên quan đến Greenland, vốn có thể làm dịu căng thẳng và hỗ trợ đồng USD.

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đang hướng tới mốc 175 triệu đồng/lượng.

Không kém phần sôi động, giá bạc thế giới đã vượt ngưỡng 100 USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử, chốt tuần ở mức 103,08 USD/ounce, tăng 7,3% chỉ trong phiên cuối tuần. Trong nước, giá bạc bán ra đang hướng tới ngưỡng 110 triệu đồng/kg.

Các yếu tố hỗ trợ giá vàng và bạc chủ yếu đến từ nhu cầu trú ẩn vào các tài sản an toàn trong bối cảnh thế giới bước vào giai đoạn bất định. Xung đột địa chính trị xuất hiện ở khắp nơi. Bên cạnh đó là tình trạng nợ công leo thang, các đồng tiền mất giá và lạm phát tiềm ẩn. Đồng USD gần đây trở lại với xu hướng giảm giá kéo dài trong cả năm 2025.

Giá vàng trong nước liên tục leo lên những mốc cao lịch sử mới.

Với đà tăng hiện tại, các tổ chức lớn đang nâng dự báo giá vàng cho năm 2026. Ngân hàng Bank of America (BofA) vừa đưa ra dự báo bất ngờ nhất: giá vàng có thể đạt 6.000 USD/ounce vào mùa xuân 2026, cao hơn 20% so với mức cao kỷ lục hiện tại.

Dựa trên dữ liệu lịch sử từ 4 chu kỳ tăng giá trước, với mức tăng trung bình 300% trong 43 tháng, nhà phân tích Michael Hartnett của BofA đã đưa ra dự báo này. Trưởng bộ phận nghiên cứu kim loại Michael Widmer nhấn mạnh vàng vẫn là tài sản then chốt trong danh mục đầu tư, nhờ nguồn cung giảm (sản lượng vàng Bắc Mỹ giảm 2% xuống 19,2 triệu ounce) và chi phí khai thác tăng 3% lên 1.600 USD/ounce.

BofA dự báo giá vàng trung bình năm 2026 ở mức 4.538 USD/ounce (nhưng đã sớm trở thành hiện thực - PV), với lợi nhuận ngành khai thác tăng 41% lên 65 tỷ USD.

Goldman Sachs cũng nâng dự báo lên 5.400 USD/ounce, kỳ vọng khu vực tư nhân tham gia đa dạng hóa dự trữ như ngân hàng trung ương. Các ngân hàng khác như JP Morgan và Deutsche Bank cũng lạc quan. Khảo sát Kitco News cho thấy 80% chuyên gia Phố Wall dự đoán vàng vượt 5.000 USD trong tuần tới, trong khi 71% nhà đầu tư nhỏ lẻ đồng tình.

Các yếu tố hỗ trợ vàng tiếp tục tăng bao gồm nhu cầu đầu tư tăng (chỉ cần tăng 14% để đạt 6.000 USD, hoặc 55% để đạt 8.000 USD), ngân hàng trung ương mua vàng mạnh (hiện chiếm 15% dự trữ, có thể lên 30%) và chính sách nới lỏng tiền tệ của Fed (giá vàng tăng trung bình 13% trong chu kỳ giảm lãi suất khi lạm phát trên 2%). Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị vẫn là rủi ro lớn.

Vàng chiếm 4% thị trường tài chính toàn cầu, nhưng chỉ 0,5% trong danh mục nhà đầu tư cao cấp, cho thấy tiềm năng tái phân bổ cao.

Về thị trường bạc, đà tăng còn nóng hơn vàng, với mức tăng 36% từ đầu năm sau 150% năm 2025. Tỷ lệ vàng/bạc ở 48 lần cho thấy bạc vẫn còn cơ hội tăng giá nếu so với một vài thời điểm trong quá khứ. Bạc có thể đạt 135 USD (dựa trên tỷ lệ thấp 32 năm 2011) hoặc thậm chí 309 USD (tỷ lệ 14 năm 1980).

Bạc hấp dẫn nhà đầu tư mạo hiểm nhờ nhu cầu công nghiệp cao, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao hơn vàng do biên độ biến động lớn và thanh khoản không đồng đều. Ole Hansen từ Saxo Bank nhấn mạnh nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương và lo ngại nợ chính phủ hỗ trợ cả vàng và bạc, dù đà tăng hiện tại có phần do FOMO (sợ bỏ lỡ).

Tuy nhiên, các chỉ số kỹ thuật cho thấy thị trường quá mua, có thể dẫn đến điều chỉnh ngắn hạn, nhưng nền tảng cơ bản vững chắc sẽ duy trì xu hướng tăng.

Thực tế cho thấy không có loại tài sản nào tăng giá liên tục mà không trải qua các đợt điều chỉnh. Vàng và bạc cũng không nằm ngoài quy luật này. Trong quá khứ, thị trường đã nhiều lần chứng kiến những cú giảm sâu sau các giai đoạn tăng nóng, gây rủi ro lớn cho những nhà đầu tư mua đuổi ở vùng giá cao.

Trong nước, giá vàng và bạc cũng biến động rất mạnh. Cuối năm 2012, giá vàng giảm 3 triệu đồng/lượng trong vài tiếng buổi chiều, tương đương mức giảm từ 6-7%. Cuối năm 2025, có thời điểm giá vàng cũng giảm khoảng 7 triệu đồng trong vài ngày, từ mức 160 triệu đồng/lượng về 152,8 triệu đồng/lượng.

Đối với bạc, rủi ro càng lớn khi mức chênh lệch mua - bán trong nước cao hơn vàng, đồng thời giá trong nước đang cao hơn đáng kể so với giá thế giới. Bạc thế giới quy đổi hiện khoảng 92,1 triệu đồng/kg, thấp hơn trong nước khoảng 14,7 triệu đồng/kg.

Những con số này cho thấy rủi ro rất lớn.

Do đó, năm 2026 có thể tiếp tục là năm của vàng và bạc, nhưng rủi ro từ chênh lệch giá lớn và các cú điều chỉnh mạnh khi giá tăng quá nhanh là yếu tố không thể xem nhẹ.