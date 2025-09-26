Giá vàng trong nước hôm nay 26/9/2025

Mở đầu phiên giao dịch 26/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 132,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với mức chốt hôm qua.

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 132.500.000 0 134.500.000 0 Doji Hà Nội 132.500.000 0 134.500.000 0 Doji TP.HCM 132.500.000 0 134.500.000 0

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng ít biến động, hầu hết thương hiệu đều giao dịch ở mức kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 128,3-131 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giữ nguyên mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 128.300.000 0 131.000.000 0 Doji 128.500.000 0 131.500.000 0

Chốt phiên giao dịch 25/9, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 132,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 128,3-131 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức đóng cửa hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch cuối phiên ở mức 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới hôm nay 26/9/2025

Giá vàng thế giới hôm nay có xu hướng đi lên. Lúc 9h25' hôm nay (ngày 26/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.738,6 USD/ounce, tăng 13,6 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 26/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 120,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h ngày 25/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.725 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.769 USD/ounce.

Báo cáo GDP quý II của Mỹ được điều chỉnh tăng trưởng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo của thị trường là 3,5%. Chỉ số lạm phát PCE trong báo cáo GDP cũng cao hơn dự kiến. Những số liệu kinh tế tích cực này củng cố quan điểm của "phe diều hâu" trong chính sách tiền tệ của Mỹ, ủng hộ việc thắt chặt chính sách, từ đó tạo ra áp lực giảm giá đối với các kim loại quý.

Mặc dù GDP Mỹ tăng trưởng tốt, tâm lý rủi ro trên thị trường vẫn ở mức cao do lo ngại về việc chính phủ Mỹ có thể đóng cửa và tình hình căng thẳng leo thang trong xung đột Nga-Ukraine.

Ngày 25/9, Bộ Thương mại Mỹ công bố dữ liệu cho thấy đơn đặt hàng hàng hóa lâu dài của nước này tăng 2,9% trong tháng trước, trong khi phần lớn các nhà kinh tế đều dự đoán con số này sẽ giảm 0,5%. Kết quả bất ngờ này cho thấy, lĩnh vực sản xuất và đầu tư của Mỹ vẫn đang duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, xua tan những lo ngại về một giai đoạn suy yếu kinh tế.

Giá vàng đã tăng 45% trong năm nay, vượt mọi mức kháng cự tâm lý để lập kỷ lục mới. Stephen Innes, đối tác quản lý tại SPI Asset Management, cho rằng đây là "một con đường vừa mang tính lịch sử vừa đáng lo ngại".

Ông lý giải, động lực tăng giá của vàng không chỉ đến từ lạm phát, mà từ sự kết hợp của nhiều yếu tố mạnh mẽ như sự tích lũy của các ngân hàng trung ương, dòng vốn tháo chạy khỏi tiền pháp định và nhu cầu phòng hộ rủi ro địa chính trị.

Innes nhấn mạnh, không giống như cơn sốt năm 2011 do lo ngại chính sách in tiền, đà tăng lần này của vàng mang tính chiến lược hơn. Các ngân hàng trung ương đang chủ động đa dạng hóa khỏi đồng USD, thể hiện qua các quyết định như việc Bắc Kinh mở kho dự trữ vàng thay thế ở Thượng Hải.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, giá vàng đang được hưởng lợi bởi một động lực mạnh mẽ và bền vững hơn nhiều so với những cơn sốt giá trong quá khứ.

Thay vì chỉ phản ứng với lạm phát hay sự hoảng loạn của nhà đầu tư nhỏ lẻ, đà tăng hiện tại của vàng được thúc đẩy bởi sự thay đổi chiến lược của các ngân hàng trung ương và sự suy giảm niềm tin vào hệ thống tiền tệ toàn cầu.

Chính sách tiền tệ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng đóng vai trò quan trọng. Khi Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, chi phí nắm giữ vàng giảm xuống và đồng USD suy yếu, khiến kim loại quý này trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Bart Melek, Giám đốc điều hành và Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, dự báo giá vàng 4.000 USD là thực tế có thể xảy ra do Fed đang tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Mặc dù Chủ tịch Fed chưa xác nhận hoàn toàn, thị trường vẫn kỳ vọng sẽ có thêm một hoặc hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay và năm 2026. Việc Fed cắt giảm lãi suất sẽ làm giảm chi phí nắm giữ vàng, khuyến khích các nhà đầu tư tham gia thị trường.