Sự vào cuộc của các dòng tiền lớn và quán tính đang đẩy vàng lên các đỉnh cao mới, chưa có tín hiệu dừng lại.

Mở cửa phiên giao dịch 26/1, thị trường vàng châu Á tiếp tục sôi sục sau khi đã tăng bùng nổ hơn 7% trong tuần trước. Giá vàng giao ngay tới 9h sáng 26/1 tăng thêm hơn 100 USD (+2%) lên 5.085 USD/ounce.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, giá vàng vượt ngưỡng 5.000 USD/ounce và vượt qua hầu hết dự báo của các tổ chức tài chính lớn và khiến các đơn vị này gần đây liên tục nâng mức dự báo giá vàng của mình.

Tính năm đến nay, giá vàng đã tăng 17,4% so với mức đóng cửa năm 2025, vượt qua các mốc quan trọng như 4.700 USD, 4.800 USD và 4.900 USD và 5.000 USD/ounce chỉ trong vòng hơn 1 tuần qua. Trong năm 2025, vàng đã tăng 65%.

Sự tăng tốc của giá vàng trong tháng đầu năm 2026 diễn ra trong bối cảnh có dấu hiệu dòng tiền của lĩnh vực tư nhân đang đổ vào mặt hàng kim loại quý này, tiếp nối các “cá mập” lớn trên thị trường trong năm qua như: ngân hàng trung ương các nước, các quỹ ETF vàng, một số ngân hàng lớn. Tâm lý FOMO (sợ mất cơ hội) của nhà đầu tư nhỏ lẻ trên toàn cầu cũng góp phần đẩy vàng tăng vọt liên tục trong hơn 2 năm qua.

Trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn sáng 26/1 đã vượt nhanh qua mốc 175 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh thêm khoảng 2,2 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tới 9h20 sáng 26/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 174,5-176,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,2 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 173-175,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,5 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 173,5-176,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc thế giới còn tăng với tốc độ chóng mặt hơn. Sáng 26/1, giá bạc tăng thêm hơn 5 USD lên 108,5 USD/ounce. Trong phiên cuối tuần trước, giá bạc tăng thêm 7,3% chỉ trong một phiên. Trong nước, sáng 26/1, giá bạc bán ra đạt 113 triệu đồng/kg.

Sáng 26/1, đồng USD tiếp tục giảm mạnh. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - giảm 0,6% xuống mức 97 điểm.

Giá vàng tăng mạnh lên 176,5 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH

Các tổ chức đồng loạt nâng dự báo

Có thể thấy, các yếu tố hỗ trợ đà tăng giá của vàng vẫn còn nguyên. Đó là nhu cầu trú ẩn ở các loại tài sản có độ an toàn cao như vàng, bạc… trong bối cảnh thế giới đang ở trong một giai đoạn mà sự bất định là điều nổi bật nhất. Căng thẳng địa chính trị xuất hiện ở khắp nơi. Bên cạnh đó là tình trạng nợ công leo thang, các đồng tiền mất giá và lạm phát tiềm ẩn… Đàm phán Nga và Ukraine cũng chưa có kết quả gì. Niềm tin vào đồng USD và trái phiếu đang bị lung lay.

Sức nóng còn đến từ lời đe dọa áp thuế nhập khẩu 100% với hàng hóa Canada vào Mỹ của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần trước. Ông Trump cho biết sẽ áp mức thuế này nếu Canada đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Gần đây, giới đầu tư cũng phải dõi theo nhiều sự kiện khác như tình hình Greenland, Iran…

Sự bứt tốc của vàng được Goldman Sachs cho rằng còn do kỳ vọng khu vực tư nhân tham gia đa dạng hóa dự trữ như ngân hàng trung ương.

Các chuyên gia tại Metals Focus dự báo giá vàng còn đi lên tiếp trong năm 2026 và có thể chạm 5.500 USD/ounce và hoạt động chốt lời và giá điều chỉnh giảm được cho là chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn.

Trước đó, Goldman Sachs cũng nâng dự báo giá vàng lên 5.400 USD/ounce trong năm 2026.

Theo Goldman Sachs, khu vực tư nhân gần như chưa tham gia vào đợt tăng nóng trong năm 2025 và nếu dòng tiền từ khu vực này đổ vào, giá có thể lên 6.000 USD, thậm chí cao hơn. Vàng chiếm 4% thị trường tài chính toàn cầu, nhưng chỉ 0,5% trong danh mục nhà đầu tư cao cấp, cho thấy tiềm năng tái phân bổ lớn. Trong khi đó, các ngân hàng trung ương đã mua vàng mạnh trong năm 2025, nhưng hiện mới chiếm 15% dự trữ, có thể sắp tới con số này tăng lên 30%.

Bên cạnh đó, vàng còn được hỗ trợ bởi một đồng USD suy yếu. Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp đưa ra đề cử người thay thế cho chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Một chính sách tiền tệ nới lỏng hơn nữa sẽ đẩy giá vàng tăng cao.

Giá bạc tăng với mức nóng hơn và vẫn đang theo quán tính đi lên, nhưng tốc độ tăng quá nhanh tiềm ẩn một đợt điều chỉnh giảm mạnh. Bạc đã tăng 43% kể từ đầu năm, sau khi đã tăng 150% trong năm trước. Tỷ lệ vàng/bạc sáng 26/1 xuống mức 46,9 lần, so với mức 100 lần hồi tháng 4/2025. Bạc hấp dẫn nhà đầu tư mạo hiểm nhờ nhu cầu công nghiệp cao, nhưng cũng rủi ro hơn do biến động mạnh. Trong quá khứ, vàng từng giảm 3-5 lần trong vòng 1-2 năm.