Giá vàng trong nước

Tuần qua, thị trường vàng trong nước ghi nhận nhiều biến động. Ngày 20/10, mở đầu tuần giao dịch, vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 150,5-151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng lần lượt 1 triệu và 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Trong khi đó, vàng nhẫn SJC 1-5 chỉ giữ nguyên giá ở mức 148-150,2 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn 9999 Doji tăng nhẹ lên 149-151,3 triệu đồng/lượng.

Sang ngày 21/10, giá miếng SJC tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 151,5-152,5 triệu đồng/lượng, mức cao nhất trong tuần. Vàng nhẫn SJC cũng tăng mạnh 1,6 triệu đồng/lượng, đạt 149,6-151,8 triệu đồng/lượng.

Ngày 22/10, giá vàng miếng SJC lao dốc, giảm gần 5 triệu đồng/lượng xuống còn 146,6-148,6 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn mất hơn 4 triệu đồng/lượng chỉ sau một phiên. Các phiên sau đó, giá vàng trong nước điều chỉnh tăng giảm trong biên độ khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Kết tuần 25/10, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 700.000 đồng/lượng, chốt ở 147,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng nhẫn SJC cũng tăng tương ứng lên 146,1-148,6 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn 9999 Doji đạt 146,5-149,1 triệu đồng/lượng.

Tính từ đầu tuần tới cuối tuần, giá vàng miếng SJC giảm mạnh nhất, mất tới 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Các loại vàng nhẫn SJC và Doji cũng giảm theo khoảng 1,5-2,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao ngay chốt tuần ở mức 4.252 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.267 USD/ounce.

Do chính phủ Hoa Kỳ vẫn đang trong tình trạng đóng cửa, rất ít báo cáo kinh tế được công bố trong tuần. Các ngân hàng trung ương sẽ trở thành tâm điểm chú ý, với quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) là trọng tâm chính.

Các diễn biến quan trọng sẽ tập trung vào thứ Tư, với quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Canada và số liệu nhà đang chờ bán của Mỹ được công bố vào buổi sáng, trước khi Fed công bố quyết định chính sách tiền tệ lúc 2h chiều.

Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cập nhật chính sách tiền tệ. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố quyết định chính sách tiền tệ vào sáng thứ Năm.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy phần lớn giới phân tích Phố Wall chuyển sang quan điểm tiêu cực hoặc trung lập, trong khi nhà đầu tư cá nhân (Main Street) vẫn giữ quan điểm lạc quan với giá vàng.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Phạm Hải

Trong Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News, 17 chuyên gia phân tích Phố Wall đã tham gia. Chỉ 18% dự báo giá vàng sẽ tăng, 35% cho rằng giá sẽ giảm, và 47% kỳ vọng vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Dự báo giá vàng

Sean Lusk, đồng giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, cho biết vàng đang đến lúc cần một nhịp điều chỉnh và việc dự đoán hướng đi tiếp theo trở nên khó khăn hơn.

Thị trường chứng khoán Mỹ đang hoạt động rất tốt, cho thấy nền kinh tế mạnh hơn kỳ vọng, trong khi đồng USD vẫn vững giá. Giá kim loại quý đã giảm nhẹ sau giai đoạn tăng quá đà, nhưng nhìn chung vẫn duy trì ở mức cao.

Lusk cho rằng đợt bán ra cuối tuần vừa qua chủ yếu là chốt lời, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt mới với Nga và giá năng lượng tăng tạo ra một chút tâm lý trú ẩn an toàn. Thị trường kim loại đang có dấu hiệu “đuối sức” sau khi vượt qua nhiều ngưỡng giá trong thời gian ngắn.

Nhà đầu tư đang chờ một đợt điều chỉnh để quay lại mua vào, đặc biệt khi có khả năng xuất hiện các yếu tố ổn định như thỏa thuận thương mại, động thái của Fed hoặc việc chính phủ Mỹ mở cửa trở lại.

Lusk cảnh báo, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn mùa vụ kém tích cực, từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 12, và đợt tăng mạnh vừa qua mang đặc điểm của một “bong bóng ngắn hạn”.

Giá vàng đã tăng gần 1.100 USD/ounce từ mức đáy tháng 8 và đang điều chỉnh. Trong ngắn hạn, giá có thể giảm về quanh 3.690 USD/ounce mà vẫn giữ xu hướng tăng dài hạn. Ngược lại, một đợt phục hồi lên vùng 4.589 USD/ounce (hợp đồng tháng 12 hoặc tháng 2) cũng không phải là điều bất ngờ.

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, giữ quan điểm trung lập về vàng trong tuần tới do khó dự đoán hướng đi tiếp theo của thị trường.

Ông nhận định số liệu lạm phát của Mỹ không tạo ra tác động đáng kể và đà phục hồi của vàng chủ yếu mang tính kỹ thuật, không liên quan nhiều đến CPI hay các báo cáo kinh tế khác.

Theo Cieszynski, giá vàng đang bước vào giai đoạn tích lũy, có thể dao động trong khoảng 4.000-4.300 USD/ounce sau đợt tăng mạnh trước đó. Xu hướng dài hạn của vàng vẫn tích cực, nhưng thị trường cần thời gian “nghỉ” để hấp thụ đà tăng nhanh.