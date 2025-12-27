Giá vàng thế giới hôm nay 27/12/2025

Lúc 20h ngày 26/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.522 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 2 niêm yết ở mức 4.542 USD. Giá bạc giao tháng 3 tăng lên mức 74 USD.

Nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục là yếu tố chính hỗ trợ giá vàng. Khi bất ổn kinh tế và căng thẳng địa chính trị gia tăng, nhà đầu tư thường rời bỏ các tài sản rủi ro như cổ phiếu để chuyển sang vàng. Nhờ vai trò là kênh lưu giữ giá trị lâu dài, vàng giúp giảm rủi ro và bảo vệ tài sản trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Theo ông Gregory Shearer, Trưởng bộ phận Chiến lược Kim loại Cơ bản và Kim loại quý của J.P. Morgan, trong quý III/2025, tổng nhu cầu vàng từ nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương đạt khoảng 980 tấn, cao hơn 50% so với mức trung bình của bốn quý trước đó.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Nguyễn Huế

Các ngân hàng trung ương được kỳ vọng sẽ tiếp tục là trụ cột nâng đỡ thị trường vàng. Dù khối lượng mua có thể giảm so với mức đỉnh hơn 1.000 tấn mỗi năm trong giai đoạn 2022-2024, J.P. Morgan vẫn dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua khoảng 755 tấn vàng trong năm 2026, cao hơn đáng kể so với mức trung bình trước năm 2022.

Dữ liệu của IMF cho thấy, đến cuối năm 2024, lượng vàng nắm giữ của các ngân hàng trung ương toàn cầu đạt gần 36.200 tấn, chiếm gần 20% tổng dự trữ chính thức.

Ở phía nhà đầu tư, J.P. Morgan dự báo dòng vốn vào các quỹ ETF vàng có thể đạt khoảng 250 tấn trong năm 2026, trong khi nhu cầu vàng vật chất dưới dạng thỏi và tiền xu dự kiến vượt 1.200 tấn mỗi năm. Tỷ trọng vàng trong tổng tài sản quản lý của nhà đầu tư toàn cầu hiện mới ở mức 2,8% và vẫn còn nhiều dư địa để tăng lên 4-5% trong những năm tới.

Ngoài ra, J.P. Morgan cho rằng thị trường vàng có thể đón nhận thêm lực cầu mới từ các công ty bảo hiểm Trung Quốc và ngành công nghiệp tiền mã hóa. Trong kịch bản lạc quan, chỉ cần 0,5% tài sản tại Mỹ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ được phân bổ sang vàng cũng đủ để đẩy giá kim loại quý này lên vùng 6.000 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 27/12/2025

Chốt phiên giao dịch ngày 26/12, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 157,4-159,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên 26/12 ở mức 152,8-155,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, chốt phiên ở mức 156,3-159,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đi ngang so với phiên trước, giao dịch ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Triển vọng giá vàng trong thời gian tới tiếp tục được nhiều chuyên gia đánh giá tích cực trong bối cảnh các yếu tố hỗ trợ vẫn hiện hữu. Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, lãi suất duy trì ở mức thấp, cùng những bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu đang củng cố vai trò của vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Bên cạnh đó, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn ở mức cao, góp phần nâng đỡ thị trường. Dù giá vàng có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn do áp lực chốt lời, xu hướng trung và dài hạn vẫn được kỳ vọng là đi lên, với khả năng giá duy trì ở vùng cao hoặc tiếp tục thiết lập các mốc mới.

Citigroup dự báo giá vàng có thể vượt mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026 nếu lãi suất tiếp tục hạ và căng thẳng kinh tế - chính trị kéo dài. Dù giá vàng có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn do áp lực chốt lời, xu hướng trung và dài hạn vẫn được kỳ vọng tích cực, với khả năng duy trì ở vùng cao hoặc tiếp tục thiết lập các mốc mới.