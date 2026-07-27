Giá vàng thế giới hôm nay 27/7/2026

Giá vàng thế giới tuần qua phục hồi, lấy lại mốc 4.000 USD/ounce khi lực mua bắt đáy và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ hạ nhiệt. Đà tăng bị hạn chế bởi thị trường lao động Mỹ vẫn vững mạnh. Đồng USD duy trì sức mạnh và lo ngại lạm phát khiến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất ở mức cao tiếp tục gia tăng.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay đứng ở mức khoảng 4.053 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.055 USD/ounce.

Giới đầu tư vẫn kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tới. Ngoài ra, nhiều chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).

Đồng yên vừa giảm xuống mức thấp nhất trong 40 năm so với đồng USD. Dù BoJ được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất, một số chuyên gia cảnh báo ngân hàng này có thể phát đi tín hiệu cứng rắn hơn dự kiến.

Dayeon Hong, chiến lược gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Natixis, cho rằng nếu BoJ chuyển sang lập trường cứng rắn, đồng yên sẽ mạnh lên do dòng vốn toàn cầu có xu hướng dịch chuyển. Điều này có thể gây căng thẳng thanh khoản trên thị trường tài chính toàn cầu, thậm chí khiến một số nhà đầu tư phải bán vàng để huy động tiền mặt.

Giá vàng dự báo bi quan. Ảnh: Phạm Hải

Điều này từng xảy ra vào đầu tháng 8/2024, khi BoJ bất ngờ nâng lãi suất.

Giới đầu tư cũng sẽ theo dõi chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ và ước tính đầu tiên về tăng trưởng GDP quý II. Những dữ liệu có thể tiếp tục ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách tiền tệ và xu hướng giá vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 27/7/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 25/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của DOJI được niêm yết ở mức 138,8-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 138,9-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Thu Lan Nguyen, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa tại Commerzbank, nhận định giá vàng đang thể hiện khả năng chống chịu tốt.

Bà cho rằng nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, eo biển Hormuz và Bab al-Mandab có thể bị phong tỏa trong thời gian dài. Thế giới sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, kéo theo suy thoái kinh tế toàn cầu.

Trong kịch bản đó, vàng sẽ được hưởng lợi khi các ngân hàng trung ương buộc phải chuyển sang cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng.

Trong ngắn hạn, việc giá năng lượng tăng sẽ khiến lạm phát cao hơn và buộc các ngân hàng trung ương ưu tiên kiểm soát lạm phát, tạo áp lực giảm đối với giá vàng.

Waleed Said, chuyên gia phân tích kỹ thuật tại GivTrade, nhận định nhu cầu trú ẩn hiện chỉ giúp vàng giữ giá, chưa tạo ra một xu hướng tăng mới.

Vàng chỉ có thể bứt phá nếu Fed bất ngờ phát tín hiệu ôn hòa hơn hoặc đồng USD suy yếu mạnh. Trong khi đó, lực mua từ các ngân hàng trung ương hiện chỉ đóng vai trò là vùng đệm hỗ trợ giá chứ chưa phải động lực thúc đẩy thị trường.

Bart Melek, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại TD Securities, cho rằng chưa có cơ sở để kỳ vọng môi trường lãi suất và tỷ giá tại Mỹ sẽ sớm hỗ trợ giá vàng.

Lo ngại lạm phát quay trở lại do giá năng lượng tăng sẽ khiến Fed vẫn duy trì lập trường cứng rắn, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng. Giá vàng có thể giảm về vùng 3.900 USD/ounce trước khi thiết lập các đỉnh mới trong khoảng 12 tháng tới.

Simon-Peter Massabni, Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại XS, cho rằng xung đột tại Trung Đông có thể tạo ra bước ngoặt mới cho thị trường vàng.

Nếu giá dầu tiếp tục tăng, vừa làm lạm phát cao hơn vừa gây sức ép lên tăng trưởng và thị trường lao động, lo ngại suy thoái kinh tế có thể lấn át nỗi lo lạm phát. Khi đó, dòng tiền sẽ quay trở lại các tài sản trú ẩn như vàng, đặc biệt nếu thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ phải cắt giảm lãi suất trong tương lai.