Giá vàng thế giới hôm nay 27/9/2025

Lúc 20h ngày 26/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.760 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.795 USD/ounce.

Thị trường vàng tiếp tục tăng mạnh, vượt 3.750 USD/ounce. Báo cáo kinh tế cho thấy áp lực lạm phát ở Mỹ đã hạ nhiệt, không còn quá căng thẳng như trước. Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có lý do để tiến hành giảm lãi suất vào tháng sau.

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) loại trừ giá thực phẩm và năng lượng (thước đo lạm phát ưu tiên của Fed) đã tăng 0,2% trong tháng 8, sau mức tăng 0,3% của tháng 7. Lạm phát tăng phù hợp với kỳ vọng.

Trong suốt 12 tháng qua, lạm phát cốt lõi giữ nguyên ở mức 2,95%, khớp với dự báo của các nhà kinh tế. Đây là tin tốt vì trước đó, Phố Wall đã lo sợ lạm phát thực tế sẽ tồi tệ hơn nhiều, có thể tăng tới 3,2%. Nếu điều đó xảy ra, Fed phải đối mặt với một quyết định rất khó khăn ngay khi họ vừa mới bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý II/2025 đã được điều chỉnh tăng đáng kể, đạt 3,8%. Con số này cao hơn nhiều so với các ước tính trước đó (3,3% và 3,0%). Nguyên nhân chính của sự điều chỉnh này là do chi tiêu cá nhân tăng vọt lên 2,5%, tăng mạnh từ mức 1,6% trong lần công bố thứ hai.

Thị trường lao động cũng cho thấy dấu hiệu tích cực. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm 14.000 đơn, xuống còn 218.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 20/9.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Thạch Thảo

Giới phân tích nhận định, nền kinh tế đang phục hồi rõ rệt sau những ảnh hưởng từ chính sách thuế quan. Đà tăng trưởng kinh tế tích cực này được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng việc làm trong những tháng tới.

Báo cáo GDP tích cực đang khiến các nhà đầu tư nghi ngờ về việc Fed có thực sự cắt giảm lãi suất nhanh như đã hứa hay không. Trước đó, thị trường đã gần như tin chắc sẽ có hai lần cắt giảm lãi suất 0,25% vào cuối năm, nhưng hiện tại, xác suất này đã giảm xuống còn 50/50.

Dữ liệu tăng trưởng này có thể khiến Fed phải chùn bước, đồng thời dự đoán USD sẽ tiếp tục mạnh lên và lợi suất trái phiếu ngắn hạn tăng. Thị trường sẽ lại tập trung vào việc kiểm soát lạm phát thay vì kỳ vọng giảm lãi suất.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đứng ở mức 97,94 điểm.

Giá dầu thô giao dịch ổn định quanh 65,00 USD/thùng, và lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm hiện là 4,18%.

Giá vàng trong nước hôm nay 27/9/2025

Phiên giao dịch 26/9, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 132,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), bằng với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 128,3-131 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với mức đóng cửa hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giữ mức kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 128,5-131,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Mặc dù các chỉ báo kỹ thuật cho thấy vàng đang ở vùng quá mua, nhà phân tích như Mike McGlone của Bloomberg Intelligence vẫn cho rằng mục tiêu 4.000 USD/ounce là hoàn toàn khả thi.

Vị thế mua ròng của các quỹ phòng hộ hiện ở mức 16 triệu ounce, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 25,5 triệu ounce năm ngoái. Nhu cầu của các quỹ ETF vàng đang tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong ba năm. McGlone cho rằng, dù giá tăng vọt, vị thế ETF và hợp đồng tương lai đều thấp hơn nhiều so với các mức mua ròng.

McGlone dự đoán, đợt tăng giá hiện tại của vàng có thể đang báo hiệu nguy cơ suy giảm đối với giá cổ phiếu. Nếu cổ phiếu vẫn vững, vàng có thể gặp khó khăn, ngược lại vàng sẽ được hưởng lợi.

Theo ông Ilya Spivak, Trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu của Tastylive, đợt tăng giá hiện tại của vàng đang phản ánh một sự thay đổi. Fed được kỳ vọng sẽ nới lỏng chính sách hơn để kích thích thị trường lao động, ngay cả khi phải chấp nhận rủi ro lạm phát cao hơn một chút.

Spivak dự báo, nếu giữ được đà tăng sau 3.790 USD/ounce, vàng sẽ nhắm đến các ngưỡng kháng cự tiếp theo là 3.870-3.875 USD/ounce và cuối cùng là 4.000 USD/ounce.