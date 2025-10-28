Giá vàng thế giới hôm nay 28/10/2025

Lúc 21h ngày 27/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.996 USD/ounce (giảm 116 USD), trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.005 USD/ounce.

Giá vàng và bạc giảm mạnh trong phiên sáng thứ Hai (giờ Mỹ), sau khi có tin Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần đến một thỏa thuận thương mại lớn - yếu tố thúc đẩy tâm lý ưa rủi ro của giới đầu tư. Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng mạnh và các chỉ số chứng khoán Mỹ dự kiến mở cửa ở mức cao kỷ lục.

Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về một số vấn đề thương mại. Các nhà đàm phán cấp cao của hai nước cuối tuần qua cho biết họ đã thống nhất về một loạt điểm tranh cãi, mở đường cho Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hoàn tất thỏa thuận thương mại vào cuối tuần này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, trong cuộc phỏng vấn với CBS News, nói rằng mối đe dọa áp thuế 100% của ông Trump đối với hàng hóa Trung Quốc gần như đã được gỡ bỏ. Ông kỳ vọng Trung Quốc sẽ mua một lượng lớn đậu nành, cũng như hoãn các biện pháp kiểm soát đất hiếm.

Giá vàng thế giới giảm mạnh. Ảnh: Phạm Hải

Hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến thảo luận về kế hoạch hòa bình toàn cầu, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn Trung Quốc giúp giải quyết vấn đề Nga - Ukraine. Các thị trường chứng khoán toàn cầu đã tăng mạnh nhờ kỳ vọng vào thỏa thuận thương mại này, trong khi giá vàng và bạc giảm sâu do tâm lý chấp nhận rủi ro tăng lên.

Các thỏa thuận thương mại khác của Mỹ với châu Á cũng đang được tiến hành. Ông Trump cuối tuần qua cho rằng các thỏa thuận với nhiều quốc gia Đông Nam Á sắp hoàn tất, từ đó tăng cường tiếp cận nguồn khoáng sản quan trọng và thị trường nông sản Mỹ.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dự kiến hạ lãi suất trong tuần này, có thể là 0,25 điểm phần trăm vào chiều thứ Tư để hỗ trợ thị trường lao động đang chững lại, dù vấp phải sự phản đối từ một số quan chức lo ngại về lạm phát. Dữ liệu mới cho thấy, giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 9 tăng chậm nhất trong ba tháng qua, củng cố khả năng Fed cắt giảm lãi suất.

Dấu hiệu cho thấy việc chính phủ Mỹ đóng cửa có thể sớm chấm dứt. Khi chính phủ Mỹ bước sang tuần thứ tư của tình trạng đóng cửa, người dân bắt đầu cảm nhận rõ ảnh hưởng, đặc biệt là hành khách hàng không khi các chuyến bay bị trì hoãn. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy cảnh báo các chuyến bay sẽ bị hoãn và hủy nhiều hơn do thiếu nhân viên kiểm soát không lưu.

Giá vàng trong nước hôm nay 28/10/2025

Phiên giao dịch 27/10, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 146,9-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với mức kết cuối tuần qua, giao dịch ở mức 145-147,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết tuần qua, xuống mức 145,8-148,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Nhà phân tích thị trường cao cấp của FxPro, Alex Kuptsikevich, dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục giảm và có thể kéo dài trong nhiều tuần tiếp theo.

Ông cho rằng đợt bán tháo vừa qua là một trong những cú sụt mạnh nhất trong hơn một thập kỷ, khi giá vàng giảm tới 230 USD mỗi ounce trong phiên - mức giảm nội ngày tồi tệ nhất trong lịch sử. Dù vậy, giá vẫn duy trì trên ngưỡng 4.000 USD, điều này giúp duy trì tâm lý lạc quan của một bộ phận nhà đầu tư xem đây là cơ hội mua vào.

Chuyên gia phân tích cao cấp của Kitco, Jim Wyckoff, nhận định, giá vàng sẽ tiếp tục dao động mạnh, với xu hướng nghiêng về giảm.

Ông cho rằng sự biến động lớn đã khiến nhiều nhà đầu cơ rút khỏi thị trường hợp đồng tương lai vàng và bạc vì lo ngại rủi ro. Khi lượng tham gia của giới đầu cơ giảm, đây thường là tín hiệu tiêu cực đối với giá vàng, bởi phần lớn nhà đầu cơ có xu hướng đặt cược vào chiều tăng thay vì chiều giảm.

Xét về mặt cơ bản, Wyckoff phân tích, phe mua vẫn có một số yếu tố hỗ trợ. Việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa sang tuần thứ tư và chưa có dấu hiệu chấm dứt khiến dữ liệu kinh tế quan trọng bị gián đoạn, làm gia tăng mức độ bất định của thị trường. Vàng vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn, vẫn có thể nhận được lực mua hỗ trợ.