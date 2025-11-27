Giá vàng thế giới hôm nay 27/11/2025

Tới 20h30 ngày 26/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.160 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York đạt 4.189 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 26/11 cao hơn khoảng 58,5% (tương đương tăng 1.535 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 133 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 26/11.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 26/11 (giờ Việt Nam) tăng thêm 28 USD (+0,7%) lên 4.160 USD/ounce (133 triệu đồng/lượng) sau khi đã tăng mạnh trong phiên trước đó.

Vàng thế giới tiếp tục tăng phiên thứ ba liên tiếp trong bối cảnh giới đầu tư tiếp tục tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp vào ngày 10/12 tới. Tỷ lệ đánh cược là hơn 84%, so với mức hơn 20% chỉ vài ngày trước đó.

Đồng USD đã giảm xuống 99,8 điểm, thay vì trên ngưỡng 100 điểm. Dòng tiền đổ mạnh vào vàng đã giúp giá mặt hàng này tăng thêm khoảng 150 USD trong 3 phiên đầu tuần.

Giá vàng, bạc tiếp tục tăng lên cao trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị một ngày dồn dập công bố dữ liệu kinh tế, vốn trì hoãn do Chính phủ Mỹ đóng cửa 43 ngày từ 1/10 tới 13/11.

Giá vàng tiếp tục tăng. Ảnh: HH

Tuy nhiên, mức tăng không đột phá. Hoạt động giao dịch tại Mỹ có thể sẽ giảm dần do các nhà giao dịch rời khỏi thị trường sớm trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn vào thứ Năm.

Thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều, trong khi các chỉ số của Mỹ dự kiến sẽ tăng nhẹ vào phiên giao dịch ngày 26/11.

Một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng khác của Mỹ sẽ được công bố trong ngày 26/11, bao gồm báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, ước tính lần thứ hai về GDP quý III, báo cáo các chỉ số kinh tế trước đó, khảo sát kinh doanh ISM của Chicago, thu nhập và chi tiêu cá nhân (bao gồm các chỉ số lạm phát chính), doanh số bán nhà mới...

Thị trường vàng cũng chịu áp lực chốt lời khi vàng đã tăng gần 60% từ đầu năm và Mỹ đang thúc đẩy giải quyết xung đột tại Ukraine.

Đặc phái viên của tổng thống Hoa Kỳ Steve Witkoff sẽ dẫn đầu một phái đoàn đàm phán tại Nga vào tuần tới, một quan chức Điện Kremlin cho biết. Theo Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine.

Giá vàng trong nước hôm nay 27/11/2025

Trong nước, giá vàng điều chỉnh tăng khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 26/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 151,4-153,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 149-151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 149,4-152,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng ở cả hai chiều so với kết phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Như vậy, vàng tiếp tục nhích lên nhờ nhu cầu cao trên thị trường. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư một lần nữa đang đặt cược rằng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào đầu tháng 12 tới.

Sự thay đổi kỳ vọng về lãi suất bắt đầu sau khi dữ liệu việc làm tháng 9 bị trì hoãn vào tuần trước và được củng cố bởi những bình luận từ Chủ tịch Fed New York John Williams và Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly. Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng minh của ông “ủng hộ việc cắt giảm”, bất chấp sự phản đối từ các quan chức khác.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng Kevin Hassett được xem là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Chủ tịch Fed. Hassett có xu hướng cắt giảm lãi suất - điều mà ông Trump đã mong muốn từ lâu.

Deutsche Bank vừa nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên vùng 3.950-4.950 USD/ounce, dựa trên kỳ vọng lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương và dòng vốn ETF tiếp tục hút bớt nguồn cung khỏi thị trường trang sức, qua đó khiến nhu cầu vượt xa nguồn cung.

Tuy vậy, Deutsche Bank cũng lưu ý nhiều rủi ro có thể gây áp lực lên kim loại quý, gồm khả năng thị trường chứng khoán điều chỉnh mạnh, Fed nới lỏng ít hơn kỳ vọng, xung đột Nga-Ukraine đạt được thỏa thuận chấm dứt làm giảm nhu cầu trong ngắn hạn; các nhà quản lý dự trữ có thể chậm lại trong việc mua vào sau giai đoạn tăng tốc, trong khi các đợt tăng mạnh của giá vàng thường được đi kèm với các nhịp điều chỉnh lớn.

Với quan điểm lạc quan hơn về vàng, Deutsche Bank cho rằng đà tăng này sẽ lan sang bạc, bạch kim và palađi.