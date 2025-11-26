Giá vàng thế giới hôm nay 26/11/2025

Tới 20h30 ngày 25/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.143 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York đạt 4.167 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 25/11 cao hơn khoảng 57,8% (tương đương tăng 1.518 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 132,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 25/11.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 25/11 tăng thêm 8 USD (+0,2%) sau khi chịu áp lực giảm trên thị trường châu Á và châu Âu trước đó.

Vàng tăng phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh giới đầu tư bất ngờ đảo chiều đặt cược gần 83% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 10/12, tăng mạnh so với mức hơn 20% cuối tuần trước.

Dù đồng USD vẫn duy trì trên ngưỡng 100 điểm, dòng tiền đổ vào vàng đã giúp giá mặt hàng này tăng thêm khoảng 120 USD chỉ trong hai phiên đầu tuần.

Giá vàng tăng mạnh trong 2 phiên đầu tuần. Ảnh: HH

Sở dĩ nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất là vì một số quan chức Fed phát tín hiệu ủng hộ nới lỏng tiền tệ, đồng thời Mỹ sắp công bố loạt báo cáo kinh tế quan trọng. Yếu tố này áp đảo thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để bàn về thương mại và thúc đẩy hòa bình tại Ukraine.

Trong tuần này, Mỹ sẽ công bố nhiều dữ liệu đáng chú ý như doanh số xuất khẩu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong tháng 9, doanh số bán lẻ, chỉ số giá sản xuất, doanh số bán nhà mới, khảo sát kinh doanh của Cục Dự trữ Liên bang Richmond, chỉ số giá nhà hàng tháng, chỉ số niềm tin người tiêu dùng, hàng tồn kho và báo cáo ngân sách hàng tháng của Bộ Tài chính... Những dữ liệu này sẽ tác động lớn tới kỳ vọng về việc Fed hạ lãi suất.

Giới đầu tư đặt cược rằng các tín hiệu kinh tế yếu sẽ buộc Fed phải giảm lãi suất.

Hôm thứ Hai, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết thị trường việc làm của Mỹ đã đủ yếu để biện minh cho việc cắt giảm thêm 0,25 điểm phần trăm lãi suất vào tháng 12, dù các bước đi tiếp theo phụ thuộc vào loạt dữ liệu kinh tế sắp được công bố. Cuối tuần trước, Chủ tịch Fed New York John Williams cho rằng lãi suất Mỹ có thể giảm “trong ngắn hạn”.

Giá vàng trong nước hôm nay 26/11/2025

Trong nước, giá vàng điều chỉnh tăng khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch 25/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 150,9-152,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 148-150,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Doji công bố giá nhẫn trơn 9999 ở mức 148,7-151,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,6 triệu đồng ở cả hai chiều.

Dự báo giá vàng

Như vậy, vàng tăng trở lại nhờ kỳ vọng Mỹ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 tới. Về trung và dài hạn, còn nhiều yếu tố khác cũng hỗ trợ mặt hàng này tăng giá và nhiều dự báo vàng có thể lên 5.000 USD/ounce trong năm 2026.

Tuy nhiên, trước mắt cũng có những yếu tố có thể ngăn cản đà tăng của vàng.

Trước hết, đó là áp lực chốt lời khi vàng đã tăng gần 60% kể từ đầu năm. Nước Nga có thể bán thêm vàng để giảm áp lực ngân sách. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung có thể hạ nhiệt trong ngắn hạn, xung đột tại Ukraine có thể có lối thoát.

Cuối tuần qua, quan chức Mỹ và Nga đã gặp nhau để thảo luận về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tối 25/11 đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi hai bên đồng ý đình chiến thuế quan vào tháng trước, trao đổi về thương mại, vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) và tình hình Ukraine. Ông Trump cho biết sẽ thăm Bắc Kinh vào tháng 4 và mời ông Tập thăm cấp nhà nước tại Washington vào năm tới.