Giá vàng thế giới hôm nay 28/12/2025

Chốt tuần giao dịch, giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.535 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 2 niêm yết ở mức 4.562 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3 đạt mức 79,67 USD/ounce.

Giá vàng và bạc tiếp tục tăng, trong đó bạc tăng mạnh và liên tiếp thiết lập các kỷ lục mới. Đà tăng này được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và đồng USD suy yếu. Trong đó, những diễn biến mới tại Venezuela và Nigeria đang làm gia tăng sức hấp dẫn của kim loại quý.

Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Chí Hiếu

Trong báo cáo Triển vọng Hàng hóa 2026, Goldman Sachs nhận định cuộc cạnh tranh quyền lực địa chính trị và công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng với những biến động lớn về nguồn cung năng lượng toàn cầu, sẽ tiếp tục là các động lực chủ đạo của thị trường hàng hóa. Nhóm tài sản này thường hưởng lợi trong chu kỳ nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Bước sang năm 2026, Goldman Sachs xây dựng kịch bản vĩ mô với tăng trưởng kinh tế toàn cầu duy trì ổn định và Fed cắt giảm tổng cộng khoảng 50 điểm cơ bản lãi suất. Trong bối cảnh đó, hàng hóa được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò là kênh sinh lời hấp dẫn, đặc biệt khi các yếu tố địa chính trị và cạnh tranh công nghệ khiến chuỗi cung ứng toàn cầu trở nên nhạy cảm hơn.

Trong toàn bộ rổ hàng hóa được theo dõi, vàng là tài sản mà Goldman Sachs tỏ ra lạc quan nhất. Nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương được dự báo sẽ duy trì ở mức cao trong năm 2026, với khối lượng trung bình khoảng 70 tấn mỗi tháng, cao gấp nhiều lần so với giai đoạn trước năm 2022.

Theo Goldman Sachs, làn sóng tích trữ này phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cách các nền kinh tế mới nổi nhìn nhận rủi ro địa chính trị, đặc biệt sau sự kiện Nga bị đóng băng dự trữ ngoại hối.

Bên cạnh đó, tỷ trọng vàng trong dự trữ của nhiều ngân hàng trung ương, trong đó có Trung Quốc, vẫn còn thấp so với chuẩn toàn cầu, trong khi nhu cầu nâng cao vai trò quốc tế của đồng nội tệ ngày càng rõ rệt. Các khảo sát gần đây cũng cho thấy mức độ quan tâm đến vàng của các ngân hàng trung ương đang ở ngưỡng cao kỷ lục.

Ngân hàng này nhận định, giá vàng có thể tăng mạnh hơn dự kiến nếu nhà đầu tư cá nhân đẩy nhanh quá trình đa dạng hóa danh mục. Hiện tỷ trọng vàng trong danh mục tài chính của nhà đầu tư Mỹ vẫn ở mức rất thấp so với các giai đoạn cao điểm trước đây. Chỉ cần một sự dịch chuyển nhỏ trong phân bổ tài sản của khu vực tư nhân cũng có thể tạo ra tác động đáng kể lên giá vàng, bởi mỗi bước gia tăng khiêm tốn trong tỷ trọng nắm giữ đều kéo theo nhu cầu vật chất bổ sung.

Giá vàng trong nước hôm nay 28/12/2025

Ngày 27/12, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, niêm yết ở mức 157,7-159,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC tăng mạnh 3,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Ngân hàng ACB, giá vàng SJC sáng nay được giao dịch trong vùng 158,7-159,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 153,1-156,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay tăng lên mức 156,9-159,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua, niêm yết ở mức 155-158 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Theo các chiến lược gia hàng hóa của Goldman Sachs, vàng nhiều khả năng sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn nhất trong toàn bộ nhóm hàng hóa vào năm 2026.

Ngân hàng này cho rằng trong kịch bản cơ sở, giá vàng có thể tiến sát mốc 4.900 USD/ounce và thậm chí vượt ngưỡng này nếu xu hướng đa dạng hóa tài sản lan rộng từ các ngân hàng trung ương sang nhà đầu tư tư nhân.

Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể điều chỉnh về vùng 4.200 USD/ounce trong quý I/2026 trước khi phục hồi lên trên 4.400 USD/ounce trong quý II.

Đến quý III, kim loại quý này được kỳ vọng thiết lập mức đỉnh lịch sử mới quanh 4.630 USD/ounce và tiếp tục tăng lên khoảng 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, phản ánh vai trò ngày càng lớn của vàng trong hệ thống tài chính toàn cầu.