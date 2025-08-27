Giá vàng trong nước hôm nay 27/8/2025

Trong nước, giá vàng tăng lên đỉnh cao lịch sử.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng thêm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức 126-128 triệu đồng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 126.000.000 + 300.000 128.000.000 + 300.000 Doji Hà Nội 126.000.000 + 300.000 128.000.000 + 300.000 Doji TP.HCM 126.000.000 + 300.000 128.000.000 + 300.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 27/8

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng lên đỉnh cao mới.

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 119.900.000 + 300.000 122.400.000 + 300.000 Doji 119.600.000 + 300.000 122.600.000 + 300.000

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji cập nhật sáng 27/8

Trước đó, vào cuối phiên giao dịch ngày 26/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 126,1-127,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 600.000 đồng chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 119,6-122,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 119,3-122,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng và xác lập kỷ lục mới.

Giá vàng thế giới hôm nay 27/8/2025

Giá vàng thế giới sáng nay được điều chỉnh tăng. Lúc 8h47' hôm nay (ngày 27/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.383 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 27/8, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 109,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 19h45 ngày 26/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.377 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.428 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 26/8 cao hơn khoảng 28,6% (tương đương 752 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 109 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 26/8.

Giá vàng trên sàn New York tối 26/8 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ có thêm một tín hiệu xấu. Dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy doanh số bán hàng hóa lâu bền trong tháng 7 tại Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ đã giảm 2,8% trong tháng trước.

Vàng tăng lên mức cao nhất trong hai tuần còn nhờ lực đẩy từ kênh trú ẩn an toàn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một bài viết đăng trên Truth Social hôm 25/8, tuyên bố bãi nhiệm bà Lisa Cook khỏi chức vụ tại Hội đồng Thống đốc Fed với lý do bà liên quan tới cáo buộc gian lận thế chấp.

Việc buộc bà Cook ra đi sẽ tạo cơ hội cho ông Trump giành được đa số bốn người trong Hội đồng Thống đốc gồm 7 thành viên của Fed.

Giá vàng trong nước tăng mạnh lên đỉnh cao mới. Ảnh: HH

Trong một tin tức khác, Thủ tướng Pháp Francois Bayrou đã kêu gọi một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm có thể lật đổ chính phủ Pháp ngay trong tháng tới, thúc đẩy một đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán Pháp. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ cho vàng. Các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro chính trị gia tăng.

Hôm 25/8, Chính quyền ông Trump cũng đã vạch ra kế hoạch áp dụng mức thuế 50% đối với các sản phẩm từ Ấn Độ, dấu hiệu mới nhất cho thấy Mỹ có kế hoạch tiếp tục áp dụng mức thuế cao hơn.

Dự báo giá vàng

Trong vài ngày, giá vàng tăng trở lại nhờ những tín hiệu nới lỏng chính sách từ Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng như những áp lực ngày càng mạnh của ông Trump lên Ngân hàng trung ương Mỹ.

Nếu Fed giảm lãi suất, đồng USD sẽ suy yếu, qua đó đẩy giá vàng đi lên. Bên cạnh đó, sự bất định của cuộc xung đột Nga-Ukraine và căng thẳng địa chính trị gia tăng tại một số khu vực cũng góp phần hỗ trợ mặt hàng kim loại này.

Bài phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Fed Powell tại hội nghị Jackson Hole vừa qua củng cố khả năng Fed cắt giảm hai lần lãi suất trong năm 2025, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm. Nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục hỗ trợ vàng tăng khi lo ngại về sự độc lập của Fed xuất hiện sau quyết định sa thải Thống đốc Lisa Cook của ông Trump.

Về dài hạn, đồng USD vẫn trong xu hướng giảm giá do nhiều yếu tố. Điều này cũng đồng nghĩa với một tín hiệu tích cực cho thị trường vàng.

Tuy nhiên, giá vàng đã tăng khá nhiều, gần 29% kể từ đầu năm. Do vậy, theo dự báo của nhiều chuyên gia đến từ các tổ chức tài chính lớn, dư địa để vàng tăng mạnh không còn nhiều. Vàng vẫn trong xu hướng đi lên nhưng có thể từ từ.

Hơn thế, khi chính sách tiền tệ được nới lỏng, nền kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng mạnh hơn. Đồng USD có thể ngược dòng hồi phục, chống lại áp lực bán từ hoạt động phi đô-la hóa của nhiều nước cũng như lãi suất giảm. Đây là một yếu tố cản trở đà tăng của vàng.