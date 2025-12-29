Giá vàng thế giới hôm nay 29/12/2025

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.535 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 2 niêm yết ở mức 4.562 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3 đạt mức 79,67 USD.

Hợp đồng vàng giao tháng 2 trên sàn Comex đã lập đỉnh cao chưa từng có trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, đạt 4.581 USD/ounce.

Những lo ngại về tài khóa, tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và xu hướng phi USD hóa toàn cầu được dự báo sẽ làm suy yếu sức mạnh của đồng USD trong năm 2026.

Chỉ số USD Index được dự báo khép lại năm nay với mức giảm khoảng 9% và xuống dưới ngưỡng 100 điểm, sau khi Fed đã cắt giảm tổng cộng 75 điểm cơ bản lãi suất trong nửa cuối năm 2025. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện kỳ vọng Fed có thể tiếp tục hạ lãi suất thêm ba lần trong năm tới.

Diễn biến suy yếu của đồng USD đã tạo cú hích mạnh cho thị trường kim loại quý, đẩy giá vàng tăng hơn 65% và giá bạc tăng trên 100% trong vòng 12 tháng qua.

Giá vàng dự báo tăng. Ảnh: Phạm Hải

Bên cạnh yếu tố lãi suất, một số chuyên gia cảnh báo rằng rủi ro đối với tính độc lập chính trị của Fed có thể trở thành lực cản lớn khác đối với đồng USD trong năm 2026. Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026. Theo giới quan sát, Tổng thống Donald Trump có thể bổ nhiệm một lãnh đạo mới sẵn sàng nới lỏng tiền tệ mạnh tay, bất chấp bối cảnh kinh tế.

Giới phân tích thị trường kim loại quý tin rằng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua vàng trong năm 2026 nhằm đa dạng hóa dự trữ và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Kể từ năm 2022, các ngân hàng trung ương đã mua vào khoảng 1.000 tấn vàng mỗi năm. Sang năm 2025, lượng mua dự kiến chậm lại, dao động trong khoảng 750-900 tấn và được kỳ vọng sẽ duy trì quanh mức này trong năm 2026.

Giá vàng trong nước hôm nay 29/12/2025

Ngày 27/12, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 157,7-159,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB niêm yết ở mức 158,7-159,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng 9999 hôm nay 29/12/2025

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 153,1-156,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 156,9-159,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn giá vàng nhẫn 9999 tại Doji niêm yết ở mức 155-158 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Chantelle Schieven, Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại Capitalight Research, cho rằng rất khó để đồng USD duy trì sức mạnh trong môi trường lãi suất giảm. Theo bà, với mức thâm hụt ngân sách khổng lồ hiện nay, nền kinh tế Mỹ không thể chịu đựng được mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài.

Bà lưu ý rằng ngay cả khi tăng trưởng kinh tế vẫn tích cực, Fed nhiều khả năng vẫn buộc phải nới lỏng chính sách tiền tệ. Đồng thời, nguy cơ lạm phát duy trì ở mức cao trong một nền kinh tế bền bỉ có thể khiến lợi suất thực giảm sâu, từ đó tiếp tục gây sức ép lên đồng USD. Trong bối cảnh Mỹ tiến gần hơn tới rủi ro khủng hoảng tài khóa, vàng vẫn là tài sản tiền tệ hấp dẫn nhất.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, nhận định, việc Fed mất uy tín sẽ gây ra sự hỗn loạn trong nền kinh tế toàn cầu. Theo ông, khi niềm tin vào Fed suy giảm, giới đầu tư sẽ quay lưng với đồng USD và chuyển sang vàng như một tài sản lưu giữ giá trị thực.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh kỹ thuật khi thị trường đã tăng mạnh, song về tổng thể, triển vọng năm 2026 vẫn nghiêng về xu hướng tăng hoặc duy trì mặt bằng giá cao. Vàng được kỳ vọng tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh niềm tin vào tiền pháp định suy giảm và nhu cầu đa dạng hóa tài sản của cả khu vực công lẫn tư nhân ngày càng gia tăng.