Giá vàng thế giới hôm nay 3/11/2025

Trong tuần qua, giá vàng biến động mạnh quanh mốc 4.000 USD/ounce. Mở đầu tuần, vàng giao ngay ở mức 4.104 USD, nhanh chóng tăng nhẹ lên 4.110 USD trước khi lao dốc xuống dưới 4.000 USD, chạm đáy 3.978 USD/ounce vào sáng thứ Hai. Rạng sáng thứ Ba, giá vàng tiếp tục giảm sâu hơn, xuống mức thấp nhất trong tuần là 3.886 USD.

Sau đó, vàng phục hồi đáng kể, đạt 4.026 USD vào sáng thứ Tư. Tuy nhiên, khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cảnh báo rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 chưa chắc chắn, giá vàng lại quay đầu giảm xuống còn 3.929 USD/ounce.

Từ thứ Năm, vàng bắt đầu hồi phục ổn định, vượt lại mốc 4.000 USD và duy trì dao động quanh mức này đến cuối tuần. Chốt tuần, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.003 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.013 USD/ounce.

Giá vàng dự báo giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Mặc dù chính phủ liên bang Mỹ vẫn trong tình trạng đóng cửa sau một tháng, nhưng trong tuần vẫn có một số báo cáo kinh tế quan trọng được công bố. Viện Quản lý Cung ứng (ISM) sẽ công bố chỉ số PMI ngành sản xuất và PMI dịch vụ, cùng với dữ liệu việc làm khu vực tư nhân do công ty xử lý bảng lương ADP cung cấp, và khảo sát sơ bộ về niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cũng sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ.

Nếu chính phủ Mỹ không mở cửa trở lại vào tuần tới, đây sẽ trở thành đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử. Một số chuyên gia cảnh báo việc chính phủ tạm ngưng hoạt động trong suốt một tháng có thể bắt đầu ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cao cấp tại FXTM, cho rằng dù giá vàng đang “dậm chân tại chỗ” trong ngắn hạn, những bất ổn chính trị tại Mỹ, đặc biệt là việc chính phủ chưa thông qua được ngân sách mới, có thể mang lại sự hỗ trợ cho vàng với tư cách tài sản an toàn.

Giá vàng trong nước hôm nay 3/11/2025

Ngày 1/11, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC gần như không đổi.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 143,6-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng nhẫn SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều sau một tuần.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 145,3-148,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng nhẫn Doji giảm nhẹ 0,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giữ nguyên chiều bán ra.

Dự báo giá vàng

Về mặt kỹ thuật, giá vàng đã giảm khoảng 8% so với mức cao kỷ lục, nhưng vẫn kết tháng cao hơn 4%. Vàng đang bị kéo giằng giữa nhiều yếu tố cơ bản trái chiều và đồ thị ngày cho thấy xu hướng vẫn nghiêng về giảm. Ngưỡng kháng cự hiện ở mức 4.050 USD, còn hỗ trợ tại 4.000 USD.

Theo khảo sát trên Kitco News, các chuyên gia trong ngành có quan điểm trung lập về giá vàng. Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management giữ quan điểm trung lập, nhận định giá vàng cần thêm thời gian để tích lũy.

Ngược lại, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International, dự báo giá vàng sẽ giảm trong ngắn hạn. Ông cho rằng vàng hiện thiếu động lực để tạo đỉnh mới. Ngoài ra, yếu tố chốt lời hoặc thao túng giá cũng có thể góp phần gây áp lực. Ông cảnh báo giá vàng có thể tiếp tục giảm và kiểm tra lại mốc dưới 4.000 USD.

Theo ông James Stanley, chiến lược gia cao cấp tại Forex, giá vàng đã quay lại trên mốc 4.000 USD vào giữa thứ Sáu sau đợt bán tháo đầu tuần là một tín hiệu tích cực. Mức hỗ trợ 3.895 USD được giữ vững và phe mua đang cố gắng giành lại thế chủ động. Ông cho rằng đợt giảm vừa qua chỉ mang tính kỹ thuật, trong khi nền tảng cơ bản của vàng vẫn mạnh.

Ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cao cấp tại RJO Futures, nhận định việc Fed cho biết cắt giảm lãi suất tháng 12 chưa chắc chắn là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất. Xác suất cắt giảm lãi suất giảm từ 93% xuống 60%, rồi dao động quanh mức 62%.

Theo ông, trong dài hạn, vàng và các kim loại quý vẫn duy trì xu hướng tích cực do nhiều chính phủ buộc phải làm yếu đồng nội tệ để xử lý nợ công khổng lồ. Ông dự báo giá vàng, bạc, bạch kim và palladium sẽ tiếp tục tăng trong dài hạn. Khi Trung Quốc tuyên bố hạn chế xuất khẩu đất hiếm, giá các kim loại quý đã bật tăng do lo ngại nguồn cung. Hiện thị trường chỉ đang tạm nghỉ, tích lũy trước chu kỳ tăng mới.