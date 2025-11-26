Yếu tố hỗ trợ mạnh giá vàng

Theo báo cáo mới của El Pais, lượng vàng mua vào ngoài sổ sách của Trung Quốc cao gấp 10 lần so với con số chính thức và dự trữ thực tế của "gã khổng lồ" châu Á này chỉ đứng sau Hoa Kỳ.

“Giá vàng lập kỷ lục mới và theo các chuyên gia thị trường, Trung Quốc là một trong những nhân tố chính vô hình đứng sau đà tăng khó có thể chặn lại”, Inma Bonet và Guillermo Abril viết trên tờ báo tiếng Tây Ban Nha.

Trong phiên giao dịch đêm qua trên thị trường New York (kết thúc rạng sáng 25/11 giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay tăng 70 USD lên 4.134 USD/ounce, tăng hơn 50% so với đầu năm. Sang phiên sáng 25/11, giá tiếp tục đi lên, có lúc chạm 4.143 USD. Trước đó, vàng đã đạt đỉnh 4.380 USD/ounce hồi tháng 10 trong bối cảnh các ngân hàng trung ương ngày càng muốn tăng cường dự trữ bằng các tài sản được coi là an toàn.

Vàng tăng mạnh trong phiên đêm qua và sáng 25/11 khi kỳ vọng của nhà đầu tư về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất tại cuộc họp 10/12 bất ngờ tăng vọt, từ hơn 20% lên trên 80%. Động lực đến từ phát biểu của Chủ tịch Fed New York John Williams cuối tuần trước, rằng lãi suất có thể giảm "trong ngắn hạn" mà không đe dọa mục tiêu lạm phát, trong khi việc giảm lãi cũng giúp chặn lại đà suy yếu của thị trường lao động.

Tuy nhiên, những tín hiệu mua vào của Trung Quốc cũng là yếu tố hỗ trợ giá vàng rất mạnh.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, trong nước lên 152,5 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH

Báo cáo của El Pais cho rằng, Trung Quốc dường như đang mua vào khối lượng vàng lớn hơn nhiều so với tuyên bố công khai. Nhu cầu bổ sung này đóng vai trò là một trong những yếu tố quyết định việc vàng tăng giá lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Bonet và Abril lưu ý, các báo cáo độc lập về dòng chảy vàng rất khác so với tuyên bố chính thức của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC). "Những khác biệt trong số liệu làm dấy lên nghi ngờ rộng rãi rằng một phần đáng kể lượng vàng mua vào của Trung Quốc đã không được báo cáo".

Michael Haigh, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Société Générale, cho biết tích trữ vàng là "một cách để đảm bảo an ninh cho đồng tiền của bạn". Theo ông, chiến lược mua vàng của Trung Quốc bắt đầu không lâu sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Các chính phủ phương Tây đóng băng vàng, USD và tài sản khác của Nga ở nước ngoài.

“Các quốc gia không muốn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt đã bắt đầu lo lắng, họ muốn chuyển vàng về nước”, Haigh nói, đồng thời lưu ý việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử đã đẩy nhanh quá trình này. “Đã có mong muốn chuyển vàng ra khỏi hệ thống tài chính do Hoa Kỳ kiểm soát vì chúng cũng có thể bị tịch thu”, ông nói.

Trung Quốc có thể nắm giữ 5.000 tấn vàng

Theo số liệu chính thức từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), nước này đã mua vàng trong 12 tháng liên tiếp, với 2.304 tấn vàng thỏi tính tới cuối tháng 10, chiếm 8% tổng dự trữ ngoại hối của nước này. Trung Quốc trở thành quốc gia có dự trữ vàng lớn thứ sáu thế giới.

Bruce Ikemizu, Giám đốc Hiệp hội thị trường vàng bán buôn Nhật Bản (JBMA), tin rằng dữ liệu chính thức không phản ánh đúng quy mô thực sự về lượng vàng nắm giữ của Trung Quốc.

“Tổng dự trữ ngoại hối của PBoC cao hơn gấp đôi so với con số được báo cáo và đạt khoảng 5.000 tấn”, ông nói với El Pais. Nếu đúng như vậy, Trung Quốc sẽ vươn lên vị trí thứ hai và tiến gần hơn đến con số 8.133 tấn của Hoa Kỳ. Ikemizu cho biết PBoC đã “cắt giảm dự trữ USD và tăng cường mua vàng” trong nhiều tháng, điều này thể hiện “sự tái cơ cấu danh mục dự trữ” để bớt phụ thuộc vào đồng tiền Mỹ.

Dựa trên sự tương phản giữa nhập khẩu vàng thỏi, sản lượng trong nước và dự trữ chính thức, ước tính của Société Générale cho thấy lượng vàng thực tế mà Bắc Kinh mua vào có thể đã tăng gấp 10 lần so với số liệu của PBOC - 250 tấn thay vì 25 tấn.

Phân tích của ngân hàng Pháp này dựa trên dữ liệu xuất khẩu vàng của Anh, một trong những chỉ số đáng tin cậy nhất về dòng chảy vàng vật chất. Qua đó cho thấy Trung Quốc đã bổ sung hơn 1.080 tấn vàng dự trữ kể từ giữa năm 2022.

“Đây không phải là các giao dịch mua đột biến trong một lần, mà là quá trình tích lũy ổn định và bền vững”, Bonet và Abril viết. “Theo tính toán của họ, Bắc Kinh mua trung bình 33 tấn vàng mỗi tháng, tốc độ vừa phải để không gây bất ổn cho một thị trường cực kỳ nhạy cảm với các giao dịch lớn”.

Với tốc độ này, Trung Quốc sẽ cần gần 10 năm để vàng đạt 20% dự trữ quốc tế.

Adrian Ash, Giám đốc nghiên cứu tại BullionVault có trụ sở tại London, cho biết điều ngạc nhiên là Trung Quốc vẫn tiếp tục báo cáo hoạt động mua vàng trong năm nay mặc dù giá vàng ở mức cao kỷ lục và con số thực sự có thể không đúng.

Theo Ash, những diễn biến này cho thấy một kịch bản địa chính trị mới đang hình thành, bị chi phối bởi “nỗi sợ hãi và ngờ vực” giữa các quốc gia. Ông dẫn ví dụ việc Nga thanh toán cho các lô hàng máy bay không người lái từ Iran bằng vàng thỏi. Bên cạnh đó, nhiều nước như Ấn Độ và Ba Lan cũng đang đẩy mạnh dự trữ vàng, phản ánh một môi trường địa chính trị ngày càng thiếu ổn định.

Các nhà phân tích khẳng định đây không phải là bong bóng. Société Générale dự đoán giá vàng sẽ vượt mốc 5.000 USD/ounce trong một "đợt tăng giá bền vững dài hạn" khi PBoC và các ngân hàng trung ương khác tìm cách tránh làm thị trường quá nóng và đẩy giá lên cao hơn nữa.