Giá vàng thế giới hôm nay 3/2/2026

Tính đến 0h ngày 3/2, giá vàng giao ngay rơi về vùng 4.666 USD/ounce, giảm xấp xỉ 200 USD so với phiên trước, tương đương mất hơn 4% giá trị.

Đến 23h27 ngày 2/2, giá vàng giao ngay tụt sâu xuống 4.678 USD/ounce, giảm tới gần 4%.

Lúc 22h ngày 2/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.714 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.735 USD/ounce.

Giá vàng tiếp tục giảm trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại Mỹ, sau khi lao dốc xuống mức thấp nhất trong bốn tuần vào đêm trước đó. Trong phiên thứ Sáu, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa gần như không thể rời mắt khỏi các đợt sụt giảm kỷ lục và mức biến động cực đoan trên thị trường vàng. Kịch bản này nhiều khả năng tiếp diễn trong phiên hôm nay.

Cuối tuần qua, CME Group tiếp tục nâng yêu cầu ký quỹ đối với các hợp đồng tương lai vàng và bạc. Đà lao dốc mạnh cùng mức biến động dữ dội của hai kim loại quý cũng khiến giới đầu tư trên thị trường chứng khoán và tài chính toàn cầu lo ngại, kéo các chỉ số chứng khoán thế giới giảm điểm trong phiên giao dịch qua đêm.

Một phần áp lực đối với thị trường kim loại đến từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Động thái này đã đẩy chỉ số USD tăng giá. Ông Warsh được biết đến với quan điểm “diều hâu”, thiên về thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giá vàng giảm, nhiều cửa hàng treo biển hết hàng. Ảnh: D.A

Một số ý kiến cho rằng đà lao dốc trên thị trường vàng xuất phát từ hoạt động đầu cơ mạnh tay của các nhà giao dịch Trung Quốc, sử dụng đòn bẩy cao thông qua hợp đồng tương lai và chưa lường hết rủi ro từ mức đòn bẩy khổng lồ này.

Theo Bloomberg, các nhà giao dịch kim loại tại Trung Quốc đã chịu khoản lỗ ít nhất 1 tỷ nhân dân tệ, sau khi một đối tác giao dịch bỏ trốn ra nước ngoài, để lại nhiều hợp đồng dang dở.

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần. Chính phủ liên bang Mỹ đã rơi vào tình trạng đóng cửa một phần trong cuối tuần, trong khi chờ Hạ viện phê chuẩn thỏa thuận ngân sách mà Tổng thống Trump đạt được với phe Dân chủ.

Giá dầu thô giảm sâu, giao dịch quanh 62 USD/thùng. Chỉ số USD nhích nhẹ, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,22%.

Giá vàng trong nước hôm nay 3/2/2026

Ngày 2/2, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 162,5-165,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 5,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn tại Doji giao dịch ở mức 162,8-165,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 5,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước.

Dự báo giá vàng

Theo ông Sean Lusk, đồng giám đốc mảng phòng hộ thương mại, Walsh Trading, đợt bán tháo vàng không xuất phát từ sự suy yếu nội tại của kim loại quý, mà chủ yếu đến từ sự tăng giá đột ngột của đồng USD, trong bối cảnh nhiều yếu tố bất lợi cùng hội tụ.

Về mặt kỹ thuật, ông Lusk cho rằng cú điều chỉnh này là cần thiết và khó tránh khỏi, sau giai đoạn thị trường tăng quá nhanh và mất kiểm soát so với các yếu tố cung – cầu cơ bản. Dù ngắn hạn còn biến động và có thể cần thêm điều chỉnh, ông vẫn giữ quan điểm xu hướng dài hạn của vàng là đi lên. Các nhịp điều chỉnh trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục được mua vào.

Trong khi đó, Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive, cho rằng thị trường vàng đã kết thúc giai đoạn tăng giá với biến động thấp và đang bước vào một chu kỳ biến động cao hơn, khi những phiên rung lắc mạnh như vừa qua sẽ xuất hiện thường xuyên hơn. Đợt bán tháo gần đây là lời nhắc rằng vàng và kim loại quý không phải lúc nào cũng đi lên, và rủi ro ngắn hạn là không thể tránh khỏi.

Ông Button nhấn mạnh nền tảng dài hạn của xu hướng tăng vẫn còn vững chắc, đặc biệt là câu chuyện USD bị làm suy yếu và vai trò của Tổng thống Mỹ trong việc phá vỡ trật tự tiền tệ toàn cầu. Theo ông Button, vàng khó giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, bởi nếu giá rơi về vùng 3.000 USD, lực mua sẽ xuất hiện rất mạnh.