Giá vàng thế giới hôm nay 3/5/2026

Theo Viện Quản lý Nguồn cung (ISM), báo cáo sản xuất tháng 4 của Mỹ thấp hơn kỳ vọng thị trường làm dấy lên lo ngại về sản xuất công nghiệp chậm lại. Trước đó, chỉ số PMI sản xuất của S&P Global cũng thể hiện mức tăng trưởng chỉ ở mức khiêm tốn. Các dữ liệu cho thấy động lực của ngành sản xuất Mỹ đang suy yếu, kéo lợi suất trái phiếu giảm và hỗ trợ giá vàng.

Giới đầu tư tiếp tục đánh giá tác động từ các cuộc họp chính sách trong tuần của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Anh. Thông điệp chung là các nhà hoạch định chính sách chưa vội nới lỏng tiền tệ.

Dữ liệu kinh tế Mỹ yếu hơn làm gia tăng kỳ vọng tăng trưởng có thể chậm lại, từ đó có thể ảnh hưởng đến định hướng chính sách trong thời gian tới.

Căng thẳng địa chính trị liên quan đến xung đột Mỹ - Iran tiếp tục nâng đỡ thị trường năng lượng, dù giá dầu thô điều chỉnh nhẹ so với các mức cao gần đây trong phiên. Diễn biến này giúp giảm bớt áp lực lạm phát và góp phần kéo lợi suất trái phiếu đi xuống, qua đó hỗ trợ kim loại quý.

Đà tăng của giá vàng thế giới đang đối mặt nhiều trở ngại. Ảnh: Tùng Đoàn

Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa trái chiều. Chỉ số S&P 500 gần như đi ngang sau khi biến động trong phiên, Dow Jones Industrial Average giảm nhẹ, Nasdaq Composite tăng nhẹ nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Thị trường chứng khoán Canada cũng diễn biến trái chiều, với chỉ số S&P/TSX Composite Index giảm nhẹ.

Khủng hoảng năng lượng toàn cầu do xung đột tại Iran tiếp tục đẩy lo ngại lạm phát gia tăng, buộc các ngân hàng trung ương chuyển từ xu hướng nới lỏng sang lập trường “chờ đợi và quan sát” trong điều hành chính sách tiền tệ.

Dù các ngân hàng trung ương chưa sẵn sàng nâng lãi suất trong ngắn hạn, áp lực lạm phát gia tăng cùng xu hướng chính sách mang tính “diều hâu” hơn đã đủ để gây sức ép lên thị trường vàng.

Theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới, các quỹ ETF vàng ghi nhận dòng vốn vào ròng 62 tấn trong quý I. Dù thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, con số này cho thấy dòng tiền lớn đang quay trở lại thị trường sau giai đoạn thận trọng.

Các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào 243,7 tấn vàng trong quý I, tăng 3% so với cùng kỳ. Hoạt động này củng cố vai trò của vàng trong dự trữ quốc gia, đặc biệt khi hệ thống tài chính toàn cầu đối mặt với nhiều bất định.

Giá vàng trong nước hôm nay 2/5/2026

Trước kỳ nghỉ lễ (29/4), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 162,5-165,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI giao dịch ở mức 162,5-165,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Ông Lukman Otunuga, chiến lược gia thị trường cấp cao tại FXTM, nhận định giá vàng có thể tiếp tục gặp khó khăn khi chưa có dấu hiệu cho thấy xung đột với Iran sớm kết thúc. Dù đã có lệnh ngừng bắn tại Trung Đông, eo biển Hormuz vẫn chưa được mở lại cho hoạt động vận tải.

Ông cho rằng, bất chấp thời gian bất ổn kéo dài và tâm lý thị trường dần mệt mỏi, giá vàng vẫn có thể chịu áp lực khi giá dầu duy trì ở mức ba chữ số.

Mặc dù dữ liệu thị trường lao động Mỹ trong tuần tới được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu quan trọng, các chuyên gia cho rằng yếu tố này sẽ tiếp tục bị lu mờ bởi cuộc khủng hoảng năng lượng và giá dầu cao.

Trong bối cảnh đó, các ngân hàng trung ương khó có thể hành động cho đến khi xác định rõ lạm phát là tạm thời hay kéo dài, đồng nghĩa với việc giá vàng có thể tiếp tục đi ngang.

Ông Michael Brown, chuyên gia phân tích thị trường tại Pepperstone, cho rằng dữ liệu việc làm tuần tới khó có thể làm thay đổi định hướng chính sách của Fed.

Tuần qua, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất như kỳ vọng. Tuy nhiên, Chủ tịch Jerome Powell cho biết đã có nhiều tranh luận trong nội bộ về việc có nên loại bỏ xu hướng nới lỏng hiện tại hay không. Fed chưa có kế hoạch tăng lãi suất sớm, nhưng thị trường cũng không kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Dù vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn, ông Brown nhận định các nhịp giảm giá vẫn là cơ hội mua vào. Trọng tâm hiện nay là tác động của giá năng lượng tăng cao do diễn biến tại Trung Đông.

Xét về kỹ thuật, ông Otunuga cho rằng mốc 4.600 USD/ounce vẫn là ngưỡng tâm lý quan trọng. Nếu phá vỡ xuống dưới mức này, giá vàng có thể giảm về vùng 4.450 USD và 4.320 USD. Ngược lại, nếu đóng cửa tuần trên 4.600 USD, thị trường có thể hướng tới đường trung bình động 21 ngày quanh 4.710 USD và 100 ngày quanh 4.750 USD.