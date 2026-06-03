Sau giai đoạn tăng nóng hồi quý I và đầu quý II, thị trường vàng trong nước đang chứng kiến một xu hướng giảm mạnh bất ngờ. Trong khi giá vàng thế giới gần đây có những phiên hồi phục, giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước liên tục giảm, kéo mức chênh lệch giữa thị trường trong nước và quốc tế thu hẹp đáng kể.

Vàng SJC lao dốc, chênh lệch với thế giới thu hẹp mạnh

Tính tới 15h30 ngày 2/6, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 154,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm thêm 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó. So với mức đỉnh ghi nhận đầu tháng 4 là 175-178 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC đã mất hơn 20 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trơn cũng trong xu hướng tương tự khi giảm liên tục. Nếu đầu tháng 4, giá vàng trong nước từng tạo ra khoảng cách gần 30 triệu đồng/lượng so với giá thế giới quy đổi thì hiện tại, mức chênh lệch chỉ còn khoảng 12-13 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, diễn biến này xảy ra trong bối cảnh giá vàng thế giới không giảm tương ứng. Thị trường quốc tế vẫn dao động quanh vùng 4.500-4.700 USD/ounce, thậm chí tăng hơn 1% trong phiên chiều 2/6 lên khoảng 4.530 USD/ounce.

Giá vàng trong nước về ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, ngang với hồi đầu năm. Ảnh: MH

Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến vàng trong nước giảm mạnh là sự hạ nhiệt nhanh của tỷ giá USD/VND. Sau khi tăng vọt lên khoảng 28.000 đồng/USD vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, tỷ giá tự do hiện chỉ quanh 26.320 đồng/USD, giảm gần 6%.

Đáng chú ý, tỷ giá USD trên thị trường tự do còn thấp hơn tỷ giá bán ra tại ngân hàng. Chiều 2/6, tỷ giá bán USD tại Vietcombank ở mức 26.398 đồng/USD, cao hơn thị trường tự do. Đây là hiện tượng hiếm gặp, phản ánh áp lực đầu cơ ngoại tệ đã suy giảm đáng kể.

Bên cạnh yếu tố tỷ giá, sức cầu vàng trong nước cũng suy yếu rõ rệt. Sau giai đoạn tăng sốc, nhiều nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn với vàng khi rủi ro điều chỉnh ngày càng lớn. Lãi suất huy động có xu hướng nhích lên đang thu hút một phần dòng tiền quay trở lại hệ thống ngân hàng.

Ngoài ra, việc cơ quan quản lý tăng cường chấn chỉnh hoạt động trên thị trường vàng và ngoại hối cũng góp phần làm giảm tâm lý đầu cơ, găm giữ vàng. Những tín hiệu về việc quản lý thị trường vàng chặt chẽ hơn khiến nhiều nhà đầu tư lựa chọn đứng ngoài quan sát, thay vì tiếp tục mua vào như trước.

Giá vàng còn áp lực, bạc và dầu tiếp tục biến động mạnh

Theo giới phân tích, vàng trong nước vẫn chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn. Chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới nhiều khả năng tiếp tục thu hẹp từ mức 13 triệu đồng/lượng hiện nay.

Trên thị trường quốc tế, vàng đang chịu sức ép từ triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá dầu neo ở vùng cao và nguy cơ lạm phát quay trở lại khiến Fed có thể duy trì lãi suất cao lâu hơn dự kiến, thậm chí không loại trừ khả năng phải nâng lãi suất nếu áp lực giá cả tăng mạnh.

Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng bởi kim loại quý không mang lại lợi suất như trái phiếu hay tiền gửi ngân hàng.

Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của vàng vẫn được đánh giá tích cực. Nợ công toàn cầu đang ở mức kỷ lục, trong khi nhiều đồng tiền giấy có nguy cơ mất giá theo thời gian. Hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục là lực đỡ quan trọng cho thị trường.

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) có 17 tháng liên tiếp mua ròng vàng dự trữ. Nhiều ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế mới nổi cũng đẩy mạnh tích lũy vàng nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối. Đây được xem là yếu tố nền tảng giúp vàng duy trì xu hướng tăng trong dài hạn.

Trong khi đó, bạc nổi lên như một kim loại quý có triển vọng tích cực hơn trong ngắn hạn. Giá bạc chiều 2/6 tăng mạnh lên 76,55 USD/ounce, vượt đường trung bình động 50 ngày (MA50) và phá vỡ xu hướng giảm ngắn hạn. Ngoài vai trò tài sản trú ẩn, bạc còn được hưởng lợi từ nhu cầu công nghiệp trong các lĩnh vực năng lượng mặt trời, điện tử và xe điện.

Đối với thị trường dầu mỏ, diễn biến vẫn khá khó lường khi chịu tác động trực tiếp từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Sau phiên tăng mạnh trước đó, giá dầu quay đầu điều chỉnh. Dầu WTI giảm 1,3% xuống 90,97 USD/thùng, còn dầu Brent giảm 1,3% xuống 93,8 USD/thùng.

Giới phân tích cho rằng nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, giá dầu có thể sớm quay trở lại xu hướng tăng. Điều này sẽ tạo thêm áp lực lên lạm phát toàn cầu, qua đó tác động gián tiếp tới chính sách của Fed và diễn biến của thị trường vàng trong những tháng tới.

Trong bối cảnh hiện nay, vàng được dự báo sẽ còn biến động mạnh theo các tín hiệu từ Fed, giá dầu và diễn biến địa chính trị. Tuy nhiên, xu hướng giảm của vàng trong nước có thể vẫn duy trì thêm một thời gian khi yếu tố đầu cơ suy yếu và khoảng cách với giá vàng thế giới tiếp tục được thu hẹp.