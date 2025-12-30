Giá vàng thế giới hôm nay 30/12/2025

Lúc 20h ngày 29/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.454 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 2 được niêm yết ở mức 4.479 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3 đạt 75,3 USD/ounce.

Như vậy, giá vàng đã hạ nhiệt sau khi có thời điểm, mức giá vọt lên trên 4.545 USD/ounce trong tuần trước khi chốt tuần ở mức 4.535 USD/ounce. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất trong lịch sử giao dịch của kim loại quý này.

Thị trường kim loại quý bùng nổ khi mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Có thời điểm, giá bạc vượt mốc 77 USD/ounce, trong khi vàng và bạch kim đồng loạt thiết lập các đỉnh cao lịch sử mới. Tính từ đầu năm đến nay, giá bạc đã tăng 167%, còn giá vàng tăng 72%. Trong phiên cuối tuần trước, có thời điểm giá vàng giao ngay vượt 4.550 USD/ounce, mức cao chưa từng có trong lịch sử.

Các yếu tố hỗ trợ giá vàng bao gồm kỳ vọng vào các đợt cắt giảm lãi suất của Mỹ, căng thẳng địa chính trị, nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, cùng với sự gia tăng dòng vốn đầu tư vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF).

Giá vàng giảm mạnh. Ảnh: Chí Hiếu

Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 20/12 bất ngờ giảm 10.000 đơn so với tuần trước, xuống còn 214.000 đơn.

Trong khi đó, báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng 4,3% trong quý III, vượt xa mức dự báo tăng 3,2% theo khảo sát của hãng tin Dow Jones. Sau khi các dữ liệu này được công bố, thị trường vẫn đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Liên quan đến yếu tố địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã “tiến gần hơn rất nhiều, thậm chí có thể là rất gần” tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Giá vàng trong nước hôm nay 30/12/2025

Chốt phiên giao dịch ngày 29/12, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 156-158 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 151,1-154,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt tuần trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, giao dịch quanh mức 154-157 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên cuối tuần trước, chốt phiên ở mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Trong báo cáo Triển vọng kim loại quý 2026, các chuyên gia của Heraeus cảnh báo giá bạc và các kim loại quý khác nhiều khả năng sẽ suy yếu trong giai đoạn đầu năm tới. Theo Heraeus, đợt tăng mạnh đưa vàng và bạc lên các mức cao kỷ lục đã diễn ra quá nhanh và quá mạnh so với nền tảng cung - cầu thực tế, khiến thị trường dễ bước vào giai đoạn điều chỉnh hoặc đi ngang khi động lực tăng giá suy yếu.

Trong khi đó, BMO Capital Markets đưa ra cái nhìn cân bằng hơn đối với triển vọng năm 2026. Ngân hàng này cho rằng nhóm kim loại quý vẫn còn dư địa tăng giá, song bạc có thể gặp khó khăn trong việc duy trì các mức đỉnh hiện tại. BMO dự báo giá bạc trung bình trong quý IV/2026 vào khoảng 60 USD/ounce, nhiều khả năng là mức cao nhất trong năm, trong khi giá trung bình cả năm được ước tính quanh 56,3 USD/ounce.

Các nhà phân tích của BMO cho biết họ vẫn tin tưởng đà tăng kéo dài nhiều năm của vàng có thể tiếp tục trong năm 2026, nhưng đã trở nên thận trọng hơn với các kim loại quý khác như bạc và bạch kim. Theo đánh giá của ngân hàng này, các kim loại trên đang phát đi tín hiệu bị mua quá mức trong những tuần gần đây.

Dù bạc và bạch kim có thể biến động cùng chiều với vàng trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung, các mô hình cập nhật cho thấy mức thâm hụt của hai kim loại này đang thu hẹp, qua đó làm giảm động lực tăng giá trung hạn.

Theo chuyên gia thị trường Tim Waterer, mốc giá 5.000 USD/ounce hoàn toàn có thể đạt được đối với vàng trong năm 2026, với điều kiện Fed tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ ôn hòa. Triển vọng nới lỏng lãi suất được cho là sẽ tiếp tục củng cố vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn và công cụ phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn.