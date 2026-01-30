Cú sốc giảm 450 USD, tương đương 8%

Phiên giao dịch đêm qua trên thị trường Mỹ ghi nhận một cú giảm điểm lịch sử, chưa từng có trong quá khứ. Sau khi liên tiếp chinh phục các đỉnh cao lịch sử và lên gần 5.600 USD/ounce, giá vàng bất ngờ lao dốc xuống gần 5.150 USD/ounce, tương đương mất khoảng 450 USD (-8%).

Đây là một cú giảm chưa từng có theo cả giá trị tuyệt đối (450 USD) và tương đối (-8%) trong lịch sử.

Trong nhiều năm trước, mức giảm được coi là sốc của giá vàng chỉ khoảng 50 USD/ounce trong một phiên. Sang năm 2025, biến động mạnh hơn, với một vài lần giá vàng giảm khoảng 100 USD/ounce trong phiên. Tuy nhiên, mức giảm 150–200 USD/ounce trong thời gian ngắn như vậy là chưa từng ghi nhận kể từ năm 1980 đến nay.

Thời điểm vàng rơi mạnh nhất là vào khoảng 9-10h tối qua (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường Mỹ rớt từ mức 5.550 xuống 5.150 USD. Đây là một khoảng thời gian rất ngắn cho một cú giảm điểm như vậy.

Giá bạc cũng giảm rất mạnh, từ đỉnh cao khoảng 120 USD/ounce xuống gần 108 USD/ounce trong chớp mắt (tương đương mức giảm 6,7%).

Trong nước, giá vàng miếng SJC trong phiên 29/1 có lúc lên hơn 191 triệu đồng/lượng (giá bán) vàng nhẫn cũng lên 190 triệu đồng/lượng. Giá bạc lên hơn 120 triệu đồng/kg.

Như vậy, vàng và bạc đã chứng kiến cú điều chỉnh giảm mạnh thứ 2 từ cuối năm 2024 tới nay sau khi đã ghi nhận một điều chỉnh cũng rất mạnh khoảng hơn 7% trong vài ngày hồi cuối tháng 10/2025. Khi đó, giá vàng đã giảm từ khoảng 4.360 USD/ounce hôm 21/10 về 3.930 USD/ounce vào ngày 28/10, một khoảng thời gian khá dài.

Mở cửa phiên giao dịch 30/1, giá vàng miếng SJC giảm tới 5,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đến 9h20, vàng miếng SJC tiếp tục rơi xuống còn 180,1 triệu đồng/lượng (bán ra) và 177,1 triệu đồng/lượng (mua vào). Như vậy, SJC giảm tới hơn 11 triệu/lượng từ mức đỉnh trên 191 triệu thiết lập vào hôm qua.

Giá bạc trong nước xuống 119,2 triệu đồng/kg (bán) và 115,6 triệu đồng/kg (mua).

Giá vàng giảm mạnh. Ảnh: HH

Vậy điều gì đã xảy ra và triển vọng giá vàng sẽ ra sao?

Giá vàng giảm được hầu hết các chuyên gia cho là do hoạt động chốt lời sau khi giá vàng đã tăng rất mạnh từ đầu năm. Hoạt động bán chốt lời dây chuyền và kéo theo đó là làn sóng bán tháo cắt lỗ các hợp đồng bán khống trước đó.

Trên thực tế, giá vàng và giá bạc đã tăng giá quá nhanh và đã được cảnh báo sẽ có một đợt điều chỉnh cho dù triển vọng trong trung hạn và dài hạn của 2 kim loại quý này vẫn được phần lớn các tổ chức tài chính lớn đánh giá tích cực.

Giá vàng đã tăng gần 30% trong vòng chưa đầy 1 tháng và lên đỉnh cao 5.590 USD/ounce vào hôm 29/1 sau khi đã tăng 65% trong năm 2025 và 27% trong năm 2024. Bạc còn tăng với tốc độ chóng mặt hơn, với mức tăng gần 60% lên đỉnh 121 USD/ounce hôm 29/1. Trong năm 2025, bạc đã tăng 150%.

Trước đó, đã có một số tổ chức cảnh báo giá bạc sẽ có một đợt điều chỉnh giảm, thậm chí TD Securities còn thực hiện 2 cú bán khống đối với mặt hàng này khi giá lên tầm 80 USD/ounce, nhưng sau đó phải cắt lỗ khi vàng vẫn không ngừng tăng, vượt ngưỡng 100 USD/ounce.

Với vàng, có ít cảnh báo về một đợt điều chỉnh giảm mạnh hơn trong bối cảnh sức cầu rất lớn đến từ các “cá mập” trên thị trường, đến từ ngân hàng trung ương các nước, các quỹ ETF vàng, các tổ chức tài chính lớn, từ giới đầu tư nhỏ lẻ và gần đây là khu vực kinh tế tư nhân.

Các yếu tố hỗ trợ giá vàng vẫn còn nguyên vẹn khi thế giới chứng kiến mức độ bất định chưa từng có trên diện rộng, từ châu Âu tới Trung Đông, lan sang cả Mỹ và châu Á. Đó là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, cùng với hàng loạt điểm nóng và bất ổn chính trị, chính sách đang xuất hiện ngày càng nhiều tại nhiều quốc gia.

Bên cạnh đó, làn sóng bán tháo tài sản Mỹ có dấu hiệu quay trở lại, trong bối cảnh nợ công tại nhiều nước, trong đó có Mỹ, leo lên các mức cao kỷ lục. Hoạt động bơm tiền, nới lỏng chính sách tiền tệ tại nhiều nền kinh tế lớn đang thúc đẩy dòng tiền tìm đến các kênh trú ẩn an toàn. Xu hướng phi USD hóa toàn cầu tiếp tục đẩy giá vàng đi lên, khi lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày càng gia tăng.

Mức tăng giá quá nhanh của vàng, đặc biệt cú nhảy hơn 300 USD/ounce trong phiên 29/1, có thể kích hoạt hoạt động chốt lời mạnh và kéo theo làn sóng bán giải chấp các hợp đồng bán khống. Chỉ trong chưa đầy một tháng, giá vàng đã tăng gần 29%, liên tiếp vượt các mốc 4.500–4.900 USD/ounce, tiến lên vùng 5.000–5.200 USD/ounce và bật lên gần 5.600 USD/ounce ngày 29/1.

Đà tăng nóng này làm dấy lên lo ngại kịch bản điều chỉnh mạnh, tương tự cuối tháng 10/2025, song câu hỏi đặt ra là liệu diễn biến lần này có khác?

Cú điều chỉnh hồi tháng 10/2025 diễn ra ngày 21/10, sau khi giá vàng tăng khoảng 64% lên 4.370 USD/ounce. Do đà tăng trải đều từ đầu năm, mức giảm khoảng 8% khi đó diễn ra trong gần một tuần, không gây sốc và chạm đáy dưới 4.000 USD/ounce, trước khi giá phục hồi dần và trở lại đỉnh cũ sau gần hai tháng.

Ngược lại, đợt giảm lần này diễn ra đột ngột hơn. Chỉ trong vài giờ phiên đêm qua, giá vàng giảm khoảng 8%, tương đương 400–450 USD/ounce, nhưng nhanh chóng hồi phục từ vùng 5.150 USD/ounce lên 5.450 USD/ounce. Tới 8h40 sáng 30/1, giá vàng đứng ở mức khoảng 5.360 USD/ounce, cho thấy nhịp giảm nhanh nhưng lực hồi phục cũng rất mạnh.

Như vậy, có thể thấy, giá vàng đã lặp lại kịch bản của những cú điều chỉnh cũ, sụt giảm rất nhanh sau khi lao dốc, sau đó phục hồi và rồi lại điều chỉnh giảm đôi chút. Nếu xu hướng tăng vẫn còn thì cũng cần một khoảng thời gian để vàng lấy lại xu hướng.

Tới thời điểm hiện tại, phần lớn các dự báo giá vàng trong trung và dài hạn vẫn tích cực do các yếu tố hỗ trợ vẫn còn nguyên, từ suy yếu của đồng USD trước xu thế phi đô la hóa và tính độc lập của Fed cho tới sự bất định về chính sách đối nội và ngoại của nhiều nước, tới những căng thẳng địa chính trị khó lường như tại Iran, Ukraine…

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo Iran phải đạt được thỏa thuận hạt nhân với Mỹ hoặc đối mặt với các cuộc tấn công quân sự tồi tệ hơn nhiều so với cuộc tấn công ông ra lệnh hồi tháng 6 năm ngoái.