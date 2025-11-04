Giá vàng thế giới hôm nay 4/11/2025

Lúc 20h ngày 3/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.003 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.013 USD/ounce.

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch sớm tại Mỹ khi phe đầu cơ giá lên giúp thị trường ổn định trở lại, tín hiệu tích cực sau chuỗi phiên điều chỉnh. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn chờ đợi một động lực cơ bản mới để hình thành xu hướng rõ rệt.

Theo Bloomberg, Mỹ dự kiến sẽ tạm ngừng thu phí cảng trong vòng một năm đối với các tàu có liên hệ với Trung Quốc bắt đầu từ tuần tới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai nước đang giảm căng thẳng trong cuộc cạnh tranh hàng hải, vốn là một điểm nóng trong cuộc chiến thương mại.

Từ ngày 10/11, Mỹ sẽ tạm dừng các biện pháp nhằm chống lại sự thống trị trong vận tải biển của Trung Quốc, theo một bản thông tin của Nhà Trắng. Bắc Kinh cho biết sẽ tạm dừng các biện pháp trả đũa tương ứng trước đó.

Trong thời gian tạm ngừng kéo dài một năm, Mỹ sẽ đàm phán với Trung Quốc về kết quả cuộc điều tra về vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trong ngành hàng hải, đồng thời thúc đẩy hợp tác đóng tàu với Hàn Quốc và Nhật Bản - hai quốc gia được coi là đối trọng với Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Tại Trung Quốc, nước này đã bãi bỏ chính sách ưu đãi thuế vàng lâu năm, theo đó các nhà bán lẻ sẽ không còn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) khi bán vàng.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Phạm Hải

Quy định này áp dụng cho cả sản phẩm đầu tư (vàng thỏi tinh khiết và vàng miếng) lẫn các mục đích phi đầu tư (trang sức và vật liệu công nghiệp). Động thái này được kỳ vọng sẽ tăng nguồn thu cho chính phủ, nhưng có khả năng đẩy giá mua vàng đối với người tiêu dùng Trung Quốc lên cao hơn.

Liên quan tới thị trường dầu, OPEC+ sẽ tạm dừng việc tăng sản lượng dầu thô trong quý I/2026, sau khi thực hiện một đợt tăng nhẹ vào tháng tới, trong nỗ lực cân bằng giữa việc mở rộng thị phần và nguy cơ dư cung đang xuất hiện.

Việc tạm dừng từ tháng 1 đến tháng 3 phản ánh kỳ vọng về sự suy giảm mang tính mùa vụ, đồng thời diễn ra trong bối cảnh các nhà giao dịch dầu mỏ đối mặt với bất ổn do lệnh trừng phạt Nga và khả năng dư thừa nguồn cung. Quyết định này được xem là thận trọng, khi OPEC+ tạm ngừng bổ sung sản lượng, lần đầu tiên kể từ khi nhóm này bắt đầu khôi phục nguồn cung bị gián đoạn vào tháng 4.

Giá dầu thô giảm, giao dịch quanh mức 60,75 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,09%.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 3/11, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 147-149 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 143,9-146,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt cuối tuần qua, giá mua - bán lên mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng hôm nay 4/11/2025

Giá vàng tiếp tục giảm trong tuần qua, có lúc lùi về khoảng 3.886 USD/ounce, trước khi ổn định quanh ngưỡng 4.000 USD. Dù đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, kim loại quý này vẫn chưa lấy lại được sức hấp dẫn vốn có.

Theo Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, vàng cần vượt mốc 4.075 USD để thu hút lực mua mới. Nếu giá giảm xuống dưới mức đáy gần đây, xu hướng bán tháo có thể quay lại và kéo giá về vùng 3.750 USD.

Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ của Forexlive.com, cho rằng dù hàng loạt thông tin bất lợi trong tuần, từ thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung đến phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, vàng vẫn giữ vững quanh mức 4.000 USD, cho thấy sức chống chịu đáng kể của thị trường.

Button nhận định rằng giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 1 thường là mùa tăng mạnh nhất trong năm đối với vàng, xu hướng này đã duy trì ổn định suốt hơn một thập kỷ. Dù giá vàng đã tăng khoảng 50% từ đầu năm, ông cho rằng yếu tố mùa vụ này vẫn có thể hỗ trợ thị trường.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo kỳ vọng giá giảm sâu có thể khiến nhiều nhà đầu tư thất vọng. Trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung tạm thời ổn định, khả năng giá rơi mạnh về vùng 3.500 USD là không cao. Dù vậy, ông lưu ý các thỏa thuận giữa hai nền kinh tế lớn thường không kéo dài, và sự đổ vỡ mới trong tương lai có thể trở thành yếu tố thúc đẩy giá vàng tăng trở lại.

Button dự báo giá vàng có thể dao động trong vùng 3.800-4.300 USD trong thời gian tới. Biên độ này sẽ giúp thị trường củng cố nền giá trước khi có chất xúc tác mạnh hơn để tạo đỉnh mới.