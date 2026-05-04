Giá vàng thế giới hôm nay 4/5/2026

Giá vàng thế giới tuần qua biến động mạnh do chịu áp lực từ nhiều yếu tố vĩ mô. Mở đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.685 USD/ounce và nhanh chóng tăng lên đỉnh gần 4.730 USD/ounce trước khi đảo chiều giảm mạnh trong các phiên kế tiếp.

Áp lực bán gia tăng khi giá dầu thô tăng cao, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên. Những yếu tố này củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Lo ngại lạm phát gia tăng do giá năng lượng leo thang làm gia tăng khả năng Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn, qua đó gây áp lực lên giá vàng.

Đến giữa tuần, giá vàng tiếp tục lao dốc, chạm đáy khoảng 4.510 USD/ounce. Dù có nhịp hồi lên vùng 4.560 USD, thị trường lại chịu thêm áp lực sau tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Quan điểm thận trọng và có phần “diều hâu” của Fed, cùng những bất đồng trong nội bộ về lộ trình lãi suất, làm suy yếu kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong năm nay, qua đó tiếp tục gây sức ép lên giá vàng.

Về cuối tuần, thị trường ghi nhận sự phục hồi nhẹ. Giá vàng có thời điểm tăng lên gần 4.650 USD/ounce trong phiên thứ Năm và giữ được đà hồi phục trong phiên thứ Sáu, nhờ tâm lý thị trường ổn định hơn và yếu tố địa chính trị tiếp tục hỗ trợ.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.615 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.617 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng vẫn giảm gần 2%.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Tùng Đoàn

Tâm điểm thị trường tuần tới sẽ là loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, trong đó đáng chú ý gồm báo cáo việc làm phi nông nghiệp, báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP. Chỉ số PMI dịch vụ của Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) sẽ cho thấy sức khỏe của khu vực dịch vụ.

Giá vàng trong nước hôm nay 4/5/2026

Trước kỳ nghỉ lễ (30/4 và 1/5), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 162,5-165,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI giao dịch ở mức 162,5-165,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Khảo sát của Kitco cho thấy tâm lý thị trường nghiêng nhẹ về xu hướng tăng. Trong 16 chuyên gia, 50% dự báo giá vàng tăng, 31% cho rằng giảm và 19% nhận định đi ngang. Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, 46% kỳ vọng giá tăng, 30% dự báo giảm và 24% cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Ông Michael Brown, chuyên gia phân tích thị trường tại Pepperstone, cho rằng dữ liệu việc làm tuần tới khó có thể làm thay đổi định hướng chính sách của Fed.

Tuần qua, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, Chủ tịch Jerome Powell cho biết Fed đã có nhiều tranh luận nội bộ về việc liệu có nên điều chỉnh kỳ vọng nới lỏng chính sách trong thời gian tới hay không. Fed chưa có kế hoạch tăng lãi suất sớm, nhưng thị trường cũng không kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Dù vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn, ông Brown cho rằng các nhịp giảm giá vẫn là cơ hội mua vào. Trọng tâm hiện nay là tác động của giá năng lượng tăng cao do diễn biến tại Trung Đông.

Ông Daniel Pavilonis, chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, nhận định giá vàng trong ngắn hạn nhiều khả năng tiếp tục biến động theo mối quan hệ nghịch với giá dầu, đồng thời chịu ảnh hưởng từ diễn biến của thị trường chứng khoán.

Đà phục hồi gần đây của vàng có thể được duy trì sau khi thị trường hình thành mô hình “V” vào cuối tháng trước. Dù có những nhịp điều chỉnh, lực mua vẫn quay trở lại khá nhanh, cho thấy tâm lý thị trường đang dần ổn định hơn. Trong bối cảnh hiện tại, nếu giá dầu không tăng quá mạnh hoặc biến động cực đoan, vàng vẫn có cơ hội duy trì xu hướng tăng nhẹ.

Tuy nhiên, môi trường “ưa rủi ro” đang khiến vàng không phải là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Thị trường chứng khoán duy trì tích cực nhờ kết quả kinh doanh khả quan, trong khi căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran tạm thời hạ nhiệt dưới lệnh ngừng bắn. Điều này khiến nhu cầu trú ẩn giảm phần nào, dù nhà đầu tư vẫn giữ sự thận trọng do rủi ro có thể quay trở lại bất cứ lúc nào.

Về trung hạn, ông Pavilonis cho rằng các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng vẫn còn nguyên, bao gồm mức nợ toàn cầu cao, rủi ro tiền tệ và áp lực lãi suất. Đây là những động lực có thể thúc đẩy dòng tiền quay lại thị trường vàng khi điều kiện phù hợp. Nếu giá tiến sát vùng 5.000 USD/ounce, thị trường có thể ghi nhận dòng tiền mới tham gia mạnh hơn.