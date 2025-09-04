Giá vàng trong nước hôm nay 4/9/2025

Trong nước, giá vàng tăng chóng mặt lên đỉnh cao lịch sử mới.

Đầu phiên giao dịch 4/9, giá vàng miếng SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức cao kỷ lục 132,4-133,9 triệu đồng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 132.400.000 + 500.000 133.900.000 + 500.000 Doji Hà Nội 132.400.000 + 500.000 133.900.000 + 500.000 Doji TP.HCM 132.400.000 + 500.000 133.900.000 + 500.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật sáng 4/9

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 126,2-128,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức giá 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 126.200.000 + 700.000 128.700.000 + 700.000 Doji 126.300.000 + 500.000 129.300.000 + 500.000

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji cập nhật sáng 4/9

Trước đó, vào cuối phiên giao dịch ngày 3/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 131,9-133,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,8 triệu so với trước kỳ nghỉ lễ.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 125,5-128 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3 triệu đồng. Doji công bố giá vàng nhẫn trơn ở mức 125,8-128,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới hôm nay 4/9/2025

Giá vàng thế giới sáng nay giảm nhẹ. Lúc 9h09' hôm nay (ngày 4/9, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.544,6 USD/ounce, giảm 5,4 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 4/9, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 114 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h30 ngày 3/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.550 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.621 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 3/9 cao hơn khoảng 35,2% (tương đương 925 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 113,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,5 triệu đồng/lượng so với giá trong nước tính cuối giờ chiều 3/9, trước kỳ nghỉ lễ.

Giá vàng trên sàn New York tối 3/9 tăng thêm gần 20 USD, vượt 3.550 USD/ounce và lập đỉnh lịch sử mới, cao hơn mức kỷ lục 3.500 USD/ounce hôm 21/4. Nhu cầu trú ẩn vào vàng vẫn rất lớn, bất chấp đồng USD đi ngang và chứng khoán Mỹ tăng điểm.

Giá vàng trên sàn New York tối 3/9 (giờ Việt Nam) tăng thêm gần 20 USD, vượt 3.550 USD/ounce và lập đỉnh lịch sử mới, cao hơn mức kỷ lục 3.500 USD/ounce hôm 21/4. Nhu cầu trú ẩn vào vàng vẫn rất lớn, bất chấp đồng USD đi ngang và chứng khoán Mỹ tăng điểm.

Dù dòng tiền vẫn chảy vào cổ phiếu Mỹ, giới đầu tư lo ngại áp lực chốt lời và tỷ lệ vay ký quỹ cao có thể gây ra một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường chứng khoán.

Giá vàng miếng vọt lên 133,4 triệu đồng/lượng. Ảnh: Nguyễn Huế

Vàng tăng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu toàn cầu leo thang.

Tại Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc 30 năm tiến gần mốc 5%, trong khi lợi suất trái phiếu Anh, Úc và Nhật Bản cũng tăng nhanh. Làn sóng bán tháo phản ánh mối lo ngại về chi tiêu công lớn và nguy cơ lạm phát. Theo Bloomberg, chỉ số đo lường lợi suất trái phiếu toàn cầu đã giảm 0,4% ngày 2/9, cho thấy áp lực bán mạnh.

Ngoài ra, một loạt đợt bán trái phiếu doanh nghiệp vào hôm 2/9 cùng những bất định liên quan đến sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm gia tăng áp lực lên thị trường trái phiếu nói chung.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng thận trọng với khả năng chứng khoán Mỹ và nhiều thị trường khác bước vào giai đoạn giảm mạnh trong tháng 9-10, vốn thường xảy ra biến động lớn như trong quá khứ.

Dự báo giá vàng

Vàng đang bước vào một đợt tăng giá mới sau vài tháng chững lại. Trái với dự báo về một nhịp điều chỉnh sâu, kim loại quý đã duy trì sức mạnh và bật tăng trở lại nhờ tín hiệu Fed có thể nới lỏng chính sách tiền tệ dưới áp lực từ Tổng thống Donald Trump.

Fed phát tín hiệu hạ lãi suất bất chấp lạm phát vẫn ở mức cao, gần 3% thay vì mục tiêu 2% như nhiều năm trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc giá cả hàng hóa và dịch vụ có thể đi lên, đồng USD có thể mất giá.

Đây cũng là tình trạng chung ở nhiều nền kinh tế. Lạm phát đang gia tăng nhưng các nước vẫn đẩy mạnh bơm tiền - môi trường lý tưởng cho mặt hàng kim loại quý.

Thông tin mới nhất cho thấy, giá sản xuất công nghiệp của khu vực đồng euro trong tháng 7 tăng 0,4% so với tháng trước đó, vượt dự báo của thị trường là tăng 0,2%. Nguyên nhân chính là mức tăng 1,5% của chi phí năng lượng.

Tại Trung Quốc, chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) dịch vụ chung tháng 8 tăng lên 53 điểm, so với mức 52,6 điểm vào tháng 7 và cao hơn kỳ vọng là 52,5 điểm, đánh dấu mức tăng trưởng nhanh nhất trong lĩnh vực dịch vụ kể từ tháng 5/2024.

Theo phân tích kỹ thuật, phe mua vàng kỳ hạn tháng 12 đang có lợi thế kỹ thuật tổng thể mạnh mẽ trong ngắn hạn. Mục tiêu tiếp theo của giá vàng giao tháng 12 là 3.700 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức thấp nhất trong ngày 3/9 là 3.592,4 USD.