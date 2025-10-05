Giá vàng trong nước

Chốt phiên giao dịch ngày 4/10, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 136,6-138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Chỉ trong một tuần, vàng SJC đã tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, tương ứng mức tăng khoảng 1,9%.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 132,3-135 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức kết hôm qua. Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 132,6-135,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới

Giá vàng giao ngay mở cửa đầu tuần ở mức 3.768,19 USD/ounce. Sau đó, giá vàng nhanh chóng vượt mốc 3.800 USD, đến phiên thị trường Mỹ vọt lên 3.826 USD/ounce. Mức này trở thành ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn vững chắc cho kim loại quý. Giá vàng tiếp tục được đẩy lên cao trong đêm, đạt đỉnh ngắn hạn 3.870 USD/ounce.

Sau khi hình thành mô hình “đỉnh kép” tại mức này, phe mua chững lại và vàng chứng kiến đợt bán tháo mạnh đầu tiên trong tuần, giảm về kiểm định ngưỡng hỗ trợ 3.800 USD.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Phiên thứ Ba, giá vàng quay lại vùng hỗ trợ gần 3.825 USD/ounce. Các nhà giao dịch Mỹ nhập cuộc mạnh mẽ, nhanh chóng đẩy giá vàng 3.860 USD. Sau đó, thị trường châu Á đưa vàng lên 3.869 USD và phiên châu Âu tiếp tục đẩy giá lên mức cao nhất trong tuần là 3.894 USD/ounce.

Các phiên tiếp theo là giai đoạn tích lũy đáng kể, giá vàng từ từ giảm xuống 3.856 USD/ounce tại phiên mở cửa châu Á, rồi dần leo lại lên 3.893 USD/ounce tại thị trường Bắc Mỹ hôm thứ Năm.

Các nhà giao dịch Mỹ tỏ ra nghi ngờ, khiến vàng lao dốc lần thứ hai trong tuần.

Sau một lần giảm cuối cùng để kiểm định mức 3.867 USD, các nhà giao dịch Mỹ đã đẩy vàng lên sát mức đỉnh tuần tại 3.892 USD/ounce trước khi điều chỉnh nhẹ.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.885 USD/ounce. Giá vàng tương lai tháng 12 đạt mức 3.908 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Giá vàng dường như đang mắc kẹt dưới mức 3.900 USD/ounce, theo chuyên gia phân tích thị trường, kim loại quý vẫn có xu hướng đi lên.

Sau khi kết thúc tháng 9 với mức tăng hàng tháng tốt nhất trong 14 năm, nhiều chuyên gia phân tích cho rằng sẽ không bất ngờ nếu vàng bước vào giai đoạn tích lũy trong tuần tới, khi thị trường chờ đợi một động lực mới.

Tuy nhiên, với sự bất ổn kinh tế và địa chính trị đang gia tăng trên các thị trường tài chính toàn cầu, có lẽ sẽ không phải chờ đợi quá lâu.

Ông Naeem Aslam, Giám đốc Đầu tư tại Zaye Capital Markets, cho rằng với việc giá vàng tăng mạnh gần đây, các nhà đầu tư nên bán ra một phần để đảm bảo lợi nhuận họ đã kiếm được. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng động thái này không có nghĩa là đợt tăng giá đã kết thúc.

Theo ông Aslam, con đường sắp tới của vàng vẫn rất có lợi cho xu hướng đi lên. Mặc dù có vẻ như tốc độ tăng đã chậm lại trong ngắn hạn, kim loại quý này vẫn đang hướng tới tuần tăng thứ bảy liên tiếp.

Gần đây nhất, giá vàng giao ngay được ghi nhận ở mức 3.880,4 USD/ounce, tăng hơn 3% so với cuối tuần trước. Đây là chuỗi tuần tăng dài nhất của vàng kể từ đầu năm.

Chuyên gia phân tích Michael Brown của Pepperstone cho rằng, việc nhà đầu tư tạm dừng giao dịch sau cú tăng mạnh từ tháng 8 là điều dễ hiểu, nhưng không tin rằng đợt tăng giá đã chấm dứt.

Ông Brown dự đoán bất kỳ đợt giảm giá nhỏ nào cũng sẽ nhanh chóng được mua vào. Vàng đang hướng tới tuần tăng thứ bảy liên tiếp, với giá giao ngay gần đây nhất được ghi nhận ở mức 3.880 USD/ounce, chuỗi tăng tuần dài nhất kể từ đầu năm.

Ông Brown nhận định việc đạt mốc 4.000 USD/ounce là mục tiêu hợp lý trong trung hạn, và điều này có thể xảy ra do căng thẳng địa chính trị mới bùng phát, hoặc đơn giản chỉ là chờ đợi vì nhu cầu mua vàng vật chất dường như vẫn đang rất mạnh mẽ.