Giá vàng thế giới hôm nay 5/11/2025

Tới 20h30 ngày 4/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt 3.987 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.002 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 4/11 cao hơn khoảng 51,9% (tương đương tăng 1.362 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 127,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 4/11.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York chịu áp lực bán ra mỗi khi hồi phục về ngưỡng 4.000 USD/ounce. Khi đạt ngưỡng tâm lý này, hoạt động bán khống (short) tăng cao.

Tuy nhiên, sức cầu bắt đáy và các “lệnh long” (mua vào với kỳ vọng giá tăng) gia tăng mạnh khi vàng hướng về ngưỡng hỗ trợ khá vững chắc 3.970 USD/ounce.

Tuần qua, giá vàng biến động trong một biên độ khá hẹp, từ 3.970 USD/ounce đến 4.070 USD/ounce. Thị trường vàng dường như đi vào giai đoạn tích lũy sau khi điều chỉnh khoảng 9% kể từ đỉnh 4.381 USD/ounce ghi nhận hôm 21/10.

Hiện chưa có thông tin đủ mạnh có thể hỗ trợ vàng bứt phá trở lại. Tuy nhiên, cũng thiếu vắng các yếu tố tiêu cực đủ lớn để nhấn chìm giá vàng. Chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa và đồng USD mạnh lên nhưng với tốc độ chậm. Trước mắt, còn khá nhiều yếu tố bất ổn có thể hỗ trợ cho hoạt động bắt đáy vàng.

Giá vàng chịu áp lực giảm. Ảnh: HH

Giá vàng trong nước hôm nay 5/11/2025

Tuy nhiên, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn đang đối mặt với rủi ro giảm sâu hơn nữa. Tính từ 21/10 tới nay, vàng miếng SJC đã giảm khoảng 6 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn giảm khoảng 10 triệu đồng. Nếu so với giá chợ đen mà nhiều người mua ở đỉnh, giá vàng nhẫn có thể đã giảm tới 15-20 triệu đồng/lượng.

Rủi ro vẫn còn bởi giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn hiện cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 21 triệu đồng/lượng tính theo tỷ giá ngân hàng. Còn nếu tính theo giá USD chợ đen, mức chênh là khoảng 14 triệu đồng/lượng.

Với sức cầu yếu dần, cơn sốt hạ nhiệt cùng với các biện pháp của các cơ quan chức năng, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới có thể thu hẹp hơn nữa. Vàng SJC và nhẫn trơn có thể giảm nhanh hơn tốc độ giảm của vàng thế giới.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 4/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 146,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,4-145,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn bán ra ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, giá vàng thế giới đang chịu áp lực khá mạnh từ hoạt động chốt lời và một đồng USD mạnh lên trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có lập trường khá cứng rắn về chính sách tiền tệ. Trong cuộc họp vừa qua, Fed đã hạ lãi suất 25 điểm cơ bản đúng như kỳ vọng nhưng Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo về khả năng không chắc chắn giảm tiếp trong cuộc họp tháng 12.

Đây chính là yếu tố kéo đồng USD tăng trở lại. Chỉ số DXY tăng từ mức 98,7 điểm hồi cuối tháng trước lên trên 100 điểm vào tối 4/11.

Dù vậy, căng thẳng địa chính trị và mâu thuẫn Mỹ - Trung được dự báo còn dai dẳng, khiến vàng tiếp tục là tài sản trú ẩn quan trọng.

Việc đóng cửa chính phủ Mỹ có nguy cơ kéo dài kỷ lục do bế tắc giữa hai đảng. Hàng triệu người có thể mất trợ cấp thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không đàm phán các yêu sách cho đến khi chính phủ mở lại và cho rằng Đảng Dân chủ sẽ phải nhượng bộ. Trong khi đó, Đảng Dân chủ tiếp tục phản đối, yêu cầu đàm phán trước, khiến tình hình chưa có dấu hiệu chấm dứt.

UBS nhận định, đợt điều chỉnh từ đỉnh gần đây chỉ mang tính kỹ thuật. Ngân hàng dự báo vàng có thể hướng tới 4.200 USD/ounce, trong kịch bản rủi ro địa chính trị gia tăng có thể chạm 4.700 USD/ounce. Nhu cầu vàng vật chất, đặc biệt từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân, vẫn duy trì ở mức cao.