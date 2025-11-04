Mở cửa phiên giao dịch 4/11 trên thị trường châu Á, giá vàng giao ngay giảm mạnh hơn 45 USD so với đêm qua, xuống còn 3.980 USD/ounce (tương đương mất 1,5 triệu đồng/lượng).

Khoảng hai tuần qua, giá vàng quốc tế giảm nhanh, từ đỉnh cao 4.381 USD/ounce (khoảng 140 triệu đồng/lượng) ghi nhận hôm 21/10 xuống mức hiện tại, tương đương mức giảm 12,8-13,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm với tốc độ chậm hơn. Vàng miếng SJC giảm khoảng 6 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn nhiều thương hiệu giảm 8-10 triệu đồng/lượng. Không ít người mua vào ở mức đỉnh 150-160 triệu, thậm chí 170 triệu đồng/lượng trên thị trường tự do đã lỗ nặng.

Sáng 4/11, giá vàng SJC giảm xuống 148,2 triệu đồng (bán ra), vàng nhẫn ở mức 148 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức 149,5 triệu, còn Mạnh Hải là 148,2 triệu đồng.

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), tình trạng túi tiền của nhà đầu tư bị bào mòn cũng phổ biến khi sàn cổ phiếu quy mô hơn 200 tỷ USD liên tục chao đảo theo chiều hướng đi xuống. Chỉ số VN-Index đã mất khoảng 170 điểm (gần 10%) so với đỉnh và đang dần hướng về ngưỡng 1.600 điểm.

Nhiều cổ phiếu giảm 20-40% trong vài tuần qua, nhiều mã giảm mạnh như Chứng khoán VIX, Đất Xanh (DXG)... Tài khoản của nhà đầu tư bị bào mòn liên tục, không ít người hoang mang. Dòng tiền vẫn ở mức khá thấp cho dù VN-Index đã xuống sâu.

Giá vàng lao dốc khiến nhiều nhà đầu tư lướt sóng thua lỗ. Ảnh: HH

Một số chuyên gia dự báo, TTCK nhiều khả năng tiếp tục điều chỉnh. Chỉ số VN-Index có thể về ngưỡng 1.500-1.560 điểm. Mặc dù việc giảm mạnh khó xảy ra, nhưng đợt điều chỉnh này sẽ khiến VN-Index mất từ 15-18% sau khi tăng mạnh 66% từ tháng 4 đến tháng 9 vừa qua.

TTCK đang chịu áp lực khá lớn từ hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư tham gia sớm và có lãi. Bên cạnh đó, sức ép bán ròng liên tục của các nhà đầu tư nước ngoài cũng khiến tình hình thêm xấu trong tháng 10, khi thị trường thiếu vắng thông tin.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, khối ngoại đã bán ròng hơn 100 nghìn tỷ đồng trên HoSE, vượt kỷ lục cả năm 2024 (hơn 90 nghìn tỷ đồng). Hoạt động bán mạnh của khối ngoại đến trong bối cảnh tỷ giá USD/VND lên cao. Trước mắt, áp lực này vẫn còn khi nhu cầu ngoại tệ cuối năm thường tăng, nhưng sẽ hạ nhiệt nếu Mỹ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Nhiều nhà đầu tư không chỉ bị bào mòn tài khoản mà còn đứng trước nguy cơ bị call margin và phải chấp nhận bán một phần hoặc bán toàn bộ trước khi bị công ty chứng khoán bán giải chấp (force sell) để thu hồi vốn. Với mức giảm 30-40% ở nhiều mã, khả năng call margin là sắp xảy ra nếu thị trường giảm thêm nữa. Nhiều người chỉ chờ thị trường phục hồi để có thể “về bờ”.

TTCK Việt Nam giảm trong bối cảnh dòng tiền trên thị trường quốc tế vẫn đang tìm tới các loại tài sản có độ rủi ro cao như cổ phiếu, thay vì vàng. Chứng khoán châu Á hôm 3/11 đồng loạt tăng mạnh tiếp nối đà tăng từ Phố Wall trước đó. Trong phiên đầu tuần, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite của Mỹ tiếp tục tăng điểm nhờ các thỏa thuận lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Trên thị trường tiền số, tình trạng bán cũng diễn ra rất mạnh. Nhiều đồng tiền số giảm sâu. Bitcoin giảm 2,7% trong 24 giờ qua xuống mức 106.600 USD/BTC vào đầu giờ sáng 4/11, thấp hơn nhiều mức giá kỷ lục hơn 125.000 USD hôm 5/10. Đồng Ethereum giảm 5,3% trong 24h qua xuống 3.637 USD, so với mức 4.750 USD hôm 7/10. Vốn hóa thị trường tiền số còn 3.550 tỷ USD, so với mức 4.320 tỷ USD hôm 7/10.

Thị trường tiền số vẫn đang trong giai đoạn sóng gió. Một số chuyên gia dự báo giá Bitcoin có thể còn lùi về vùng 98.500 USD trước khi ổn định trở lại. Thị trường ghi nhận nhiều quỹ lớn rút vốn liên tiếp, và cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có dấu hiệu rút lui.

Thị trường bất động sản Việt Nam đang trong giai đoạn phục hồi với nguồn cung có xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên, thị trường vẫn có sự phân hóa rõ rệt giữa các phân khúc và khu vực, với các phân khúc trung và cao cấp chiếm ưu thế trong nguồn cung. Bên cạnh đó, giá đã tăng mạnh trong năm 2025 và hiện ở mức cao kỷ lục, lên tới 80-120 triệu đồng/m2 căn hộ trong vành đai 3,5 trở vào tại Hà Nội và hàng trăm triệu đồng/m2 nhà đất. Giao dịch gần đây có dấu hiệu trầm lắng, chỉ những căn hộ diện tích nhỏ mới dễ giao dịch.

Với nhiều kênh đầu tư trở nên kém hấp dẫn và kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tương đối, tỷ giá phần nào đã hạ nhiệt, dòng tiền gần đây có xu hướng đổ trở lại vào ngân hàng khi lãi suất có dấu hiệu tăng lên. Nhiều ngân hàng hiện có lãi suất huy động 5,9-7% cho kỳ hạn 12-13 tháng, cá biệt có ngân hàng lên tới 7,5%-8%/năm cho khoản gửi giá trị lớn, kỳ hạn 24 tháng và có quà tặng đi kèm.

Tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng vẫn gia tăng và đạt kỷ lục mới, lên gần 7,75 triệu tỷ đồng tính đến hết tháng 7, tăng gần 9,7% so với đầu năm. Xu hướng này có thể tiếp tục khi lãi suất gần đây có dấu hiệu tăng lên và hệ thống có tín hiệu căng thẳng thanh khoản với lãi suất qua đêm vọt lên mức 5,6%/năm.