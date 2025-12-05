Giá vàng trong nước hôm nay 5/12/2025

Lúc 13h20' ngày 5/12, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh lên mức 152,9-154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết sáng nay.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB cũng được nâng lên mức 153,4-154,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chiều 5/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 150-152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết sáng nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ chiều nay tăng thêm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng nay, niêm yết ở mức 151,4-154,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Doji đầu giờ chiều nay vẫn giữ mức niêm yết sáng nay, giao dịch ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mở cửa phiên giao dịch 5/12, giá vàng miếng SJC tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 152,7-154,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 152.900.000 + 1.100.000 154.900.000 + 1.100.000 Doji Hà Nội 152.900.000 + 1.100.000 154.900.000 + 1.100.000 Doji TP.HCM 152.900.000 + 1.100.000 154.900.000 + 1.100.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật chiều 5/12

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay tại một số thương hiệu đứng im, một số thương hiệu điều chỉnh đi lên.

Sáng 5/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 149,4-151,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng nay cũng bằng với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 150,7-153,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 150.000.000 + 600.000 152.500.000 + 600.000 Doji 150.000.000 0 153.000.000 0

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji niêm yết chiều 5/12

Chốt phiên giao dịch 4/12, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 151,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng thế giới hôm nay 5/12/2025

Giá vàng thế giới chiều nay tiếp tục đi lên. Lúc 13h54' ngày 5/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.223,6 USD/ounce, tăng 21 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng thế giới sáng nay nhích nhẹ. Lúc 8h51' ngày 5/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.202,6 USD/ounce, tăng 7,6 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 5/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 134,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h30 ngày 4/12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.195 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 2/2026 giảm 9,2 USD xuống còn 4.223 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3 giảm 0,685 USD, xuống 57,93 USD/ounce.

Krishan Gopaul, chuyên gia phân tích cao cấp khu vực EMEA tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho biết nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ở mức cao trong tháng 10, đạt 53 tấn, tăng 36% so với tháng trước. Lượng mua ròng lũy kế đến tháng 10 đạt 254 tấn trong năm 2025, chậm hơn tốc độ của ba năm trước đó.

Hoạt động mua chủ yếu tập trung vào một số ngân hàng trung ương, dẫn đầu là Ngân hàng Quốc gia Ba Lan. Ngân hàng Trung ương Brazil cũng có tháng mua vàng thứ hai liên tiếp, bổ sung 16 tấn sau khi đã mua 15 tấn trong tháng 9. Dự trữ vàng của nước này hiện đạt 161 tấn, tương đương 6% tổng dự trữ.

Các ngân hàng trung ương khác mua thêm vàng như Uzbekistan (9 tấn), Indonesia (4 tấn), Thổ Nhĩ Kỳ (3 tấn), Cộng hòa Séc (2 tấn), Kyrgyzstan (2 tấn), Ghana (trên 1 tấn), Trung Quốc (trên 1 tấn), Kazakhstan (trên 1 tấn) và Philippines (trên 1 tấn).

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: P.Hải

Ở chiều ngược lại, Nga là ngân hàng trung ương duy nhất ghi nhận giảm dự trữ vàng trong tháng, giảm 3 tấn xuống 2.327 tấn. Nhiều báo cáo cho rằng Nga buộc phải bán vàng trong năm nay để chi trả cho các nghĩa vụ quốc tế và đáp ứng nhu cầu trong nước.

Theo Bloomberg, phái đoàn đàm phán Ukraine sẽ tham gia vòng đối thoại mới tại Florida. Tiến trình đàm phán đang rất khó khăn và Moscow phản đối một số đề xuất từ phía Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một số điểm trong kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn là không thể chấp nhận, dấu hiệu cho thấy khả năng đạt thỏa thuận vẫn còn xa.

Liên quan tới vận chuyển hàng hóa, giá cước đang tăng mạnh cuối năm trong bối cảnh xung đột, trừng phạt và sản lượng gia tăng làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Thông thường, chi phí vận tải giảm vào cuối năm do nhu cầu yếu theo mùa. Nhiều doanh nghiệp vận tải dự báo tình trạng thắt chặt nguồn cung tàu sẽ kéo dài ít nhất đến đầu năm sau.

Giá vàng 9999 hôm nay 5/12/2025

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC hạ 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 149,4-151,9 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 150,3-153,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức kết hôm qua.

Dự báo giá vàng

Giá vàng được dự báo tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong thời gian tới nhờ sự kết hợp của nhu cầu mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, bối cảnh địa chính trị phức tạp và các tín hiệu kỹ thuật tích cực.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng chủ đạo vẫn nghiêng về phe mua khi vàng giữ vững ở vùng hỗ trợ 4.194-4.200 USD/ounce. Nếu vượt các ngưỡng kháng cự gần tại 4.273 USD, đặc biệt là đỉnh lịch sử 4.433 USD, vàng có thể bước vào một đợt tăng mới, hướng tới vùng 4.500-4.650 USD. Ở chiều ngược lại, rủi ro giảm sẽ chỉ gia tăng nếu giá rơi dưới mốc hỗ trợ quan trọng 4.100 USD.

Nitesh Shah, Giám đốc Nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree, cho rằng trong bối cảnh bất ổn lan rộng khắp nền kinh tế toàn cầu, việc thị trường vàng liên tục thiết lập các vùng hỗ trợ cao hơn sau mỗi nhịp bứt phá là điều không quá bất ngờ.

Theo ông, những ai chờ vàng giảm sâu sẽ tiếp tục thất vọng, bởi kinh tế Mỹ suy yếu có thể buộc Fed cắt giảm lãi suất từ tuần tới đến hết năm 2026, kéo lợi suất trái phiếu và đồng USD đi xuống, những yếu tố thường hỗ trợ giá vàng.

Dù không trụ được trên 4.360 USD/ounce trong tháng 10 và chịu áp lực chốt lời, vàng vẫn giữ vững mốc trên 4.000 USD. Sau giai đoạn đi ngang ngắn, giá ổn định hơn và đang tạo vùng hỗ trợ mới quanh 4.200 USD/ounce.