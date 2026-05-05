Giá vàng thế giới hôm nay 5/5/2026

Giá vàng thế giới lao dốc dữ dội trong đêm. Lúc 22h46, kim loại quý mất 81,5 USD/ounce, lùi về 4.533 USD/ounce; chỉ ít phút sau tiếp tục rơi xuống 4.526 USD/ounce, “bốc hơi” gần 100 USD.

Đến 23h09, đà bán tháo gia tăng, vàng thủng sâu hơn 100 USD/ounce, rơi về sát mốc 4.505 USD/ounce.

Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran khiến lo ngại lạm phát leo thang, qua đó làm suy giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đồng USD mạnh lên, gây sức ép lên kim loại quý.

Thanh khoản thị trường ở mức thấp do nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Anh nghỉ lễ.

Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, cho rằng đồng USD tăng nhẹ và lãi suất đi lên - phần nào do giá dầu tăng - là những yếu tố chính gây áp lực lên giá vàng.

Chỉ số USD (DXY) nhích lên so với các đồng tiền khác, khiến vàng định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Giá dầu gần như đã tăng gấp đôi so với đầu năm do xung đột Iran, kéo theo áp lực lạm phát khi chi phí năng lượng được chuyển sang người tiêu dùng. Điều này buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Do vàng là tài sản không sinh lãi, chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý tăng lên khi mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao. Kể từ khi xung đột bùng phát, giá vàng đã giảm hơn 13%.

Tuần trước, Fed đã giữ nguyên lãi suất. Một số quan chức cho rằng cú sốc giá dầu khiến Fed khó có thể tiếp tục nghiêng về hướng nới lỏng, thậm chí không loại trừ khả năng tăng lãi suất trong tương lai.

Giới giao dịch đang theo dõi các bài phát biểu và khảo sát từ Ngân hàng Trung ương châu Âu, cùng với các phát biểu từ quan chức Ngân hàng Trung ương Canada, nhằm tìm kiếm tín hiệu về cách các nhà hoạch định chính sách cân nhắc giữa rủi ro lạm phát do năng lượng và dấu hiệu tăng trưởng toàn cầu không đồng đều.

Ở các thị trường liên quan, giá dầu thô Nymex WTI tăng lên quanh mức 102,57 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao dịch gần 110,40 USD/thùng. Chỉ số USD tăng nhẹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 4,4%.

Giá vàng trong nước hôm nay 5/5/2026

Chốt phiên giao dịch 4/5, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 163,3-166,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với kết phiên giao dịch cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 300.000 đồng so với mức chốt tuần trước, kết phiên ở mức 162,8-165,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng so với mức chốt tuần trước, giao dịch ở mức 163,3-166,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Ông Han Tan, Giám đốc phân tích thị trường tại Bybit, nhận định giá vàng có thể dao động trong vùng 4.000 USD/ounce, với đà tăng bị hạn chế chừng nào lo ngại lạm phát còn chi phối tâm lý thị trường.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng đang suy yếu về mặt kỹ thuật. Kim loại quý đang mất dần sức hấp dẫn. Nhịp hồi từ vùng đáy giữa tuần quanh 4.510 USD/ounce đã chững lại gần 4.647 USD/ounce và hiện có xu hướng kiểm định lại vùng 4.495 USD.

Các chỉ báo động lượng đang suy yếu, trong khi đường trung bình 5 ngày đã nằm dưới đường trung bình 20 ngày. Nếu mốc 4.495 USD bị phá vỡ, giá vàng có thể giảm sâu hơn về vùng 4.400 USD/ounce.

Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Forexlive, cho rằng các ngân hàng trung ương toàn cầu đang có xu hướng “diều hâu” hơn so với hai tháng trước.

Kỳ vọng lãi suất trên toàn cầu đã tăng thêm khoảng 50 điểm cơ bản, phản ánh khả năng duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn. Riêng tại Mỹ, thị trường đã giảm kỳ vọng nới lỏng chính sách của Fed, trong khi một số nền kinh tế khác thậm chí còn được định giá theo hướng tăng lãi suất.

Ông Button cho rằng môi trường hiện tại khiến Fed gặp nhiều khó khăn trong việc điều hành chính sách, khi áp lực lạm phát đến từ nhiều phía như giá dầu, thuế quan và chi tiêu công. Điều này tạo ra sự bất định lớn, qua đó hỗ trợ vàng trong dài hạn.

Liên quan đến địa chính trị, ông nhận định xung đột Iran có thể sớm hạ nhiệt. Nếu chiến sự kết thúc, giá vàng có thể nhanh chóng tăng lên vùng 5.000 USD/ounce.

Ngược lại, nếu căng thẳng kéo dài, một số nền kinh tế mới nổi có thể phải bán vàng để cân đối tài chính, tạo áp lực giảm giá.