Giá vàng thế giới hôm nay 6/10/2025

Sau một tuần tập trung vào các chỉ số việc làm, trong đó một số bị hoãn do chính phủ Mỹ đóng cửa, thị trường tài chính bước vào tuần mới với rất ít dữ liệu kinh tế quan trọng, trừ khi Washington đạt được bước tiến trong đàm phán ngân sách. Giới đầu tư theo dõi thông tin từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Theo lịch, biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Fed sẽ được công bố vào thứ Tư, cung cấp thêm manh mối về định hướng lãi suất trong thời gian tới.

Ngoài ra, hàng loạt quan chức Fed khác sẽ có bài phát biểu trong tuần, hứa hẹn mang lại thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Đến thứ Sáu, thị trường sẽ chú ý đến báo cáo sơ bộ về Tâm lý người tiêu dùng tháng 10 của Đại học Michigan - chỉ số quan trọng phản ánh mức độ lạc quan của các hộ gia đình Mỹ về nền kinh tế.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, cho biết, hiện gần như không có yếu tố nào được dự báo có thể làm chệch hướng xu hướng tăng của kim loại quý, trừ khi xuất hiện một biến động lớn bất ngờ.

Theo Cieszynski, việc chính phủ Mỹ đóng cửa không tác động trực tiếp đến vàng mà chủ yếu làm đồng USD suy yếu và khiến nước Mỹ kém hấp dẫn hơn trong mắt giới đầu tư quốc tế. Trước đây, dòng vốn chảy mạnh vào Mỹ như một nơi trú ẩn an toàn. Nhưng những sự kiện như đóng cửa chính phủ nhắc nhở nhà đầu tư rằng nước Mỹ không hoàn toàn “an toàn” như họ tưởng, khiến một phần dòng tiền chuyển hướng sang vàng và các kim loại quý khác.

Nếu Washington đạt thỏa thuận ngân sách hoặc căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, giá vàng có thể tạm chững. Thị trường kim loại đã hưởng lợi trong thời gian dài, và sớm muộn cũng sẽ có một giai đoạn nghỉ, tích lũy hoặc điều chỉnh.

Về triển vọng ngắn hạn, Cieszynski cho rằng biên bản cuộc họp FOMC và các bài phát biểu của quan chức Fed trong tuần có thể không tạo ra tác động lớn, do thị trường đang tập trung vào các yếu tố khác, đặc biệt là tình hình chính phủ Mỹ và mùa công bố báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp sắp tới.

Chốt tuần trước, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.885 USD/ounce. Giá vàng tương lai tháng 12 đạt mức 3.908 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 6/10/2025

Chốt phiên giao dịch 4/10, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 136,6-138,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Chỉ trong một tuần, vàng SJC đã tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, tương ứng mức tăng khoảng 1,9%.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 132,3-135 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt phiên hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, lên mức 132,6-135,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát mới nhất của Kitco News, Phố Wall và nhà đầu tư Main Street cùng duy trì quan điểm tích cực khi vàng ghi nhận tuần tăng thứ bảy liên tiếp, giao dịch quanh mốc 3.885 USD/ounce.

Khảo sát cho thấy, trong số 12 chuyên gia Phố Wall được hỏi, 92% dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, không ai cho rằng giá sẽ giảm. Trong khi đó, hơn 74% nhà đầu tư cá nhân tham gia khảo sát trực tuyến cũng đặt cược vào kịch bản tăng giá.

Các chuyên gia nhận định đà tăng vẫn vững chắc nhờ bất ổn chính trị toàn cầu, đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, với mốc 4.000 USD/ounce được xem là mục tiêu tiếp theo.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International, đánh giá các yếu tố cơ bản đều ủng hộ vàng. Khủng hoảng địa chính trị, bất ổn xã hội, lãi suất thấp, đồng USD suy yếu... là những động lực tăng giá cho vàng.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, phân tích, vàng tiếp tục đi lên khi thị trường chịu tác động từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa, châu Âu xem xét tái phân bổ tài sản dự trữ của Nga và căng thẳng địa chính trị leo thang. Tâm lý nhà đầu tư rõ ràng đang được hỗ trợ.

Ông cho rằng vùng 3.800 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ vững chắc và mốc 4.000 USD không còn xa.