Giá vàng thế giới hôm nay 6/12/2025

Lúc 20h30 ngày 5/12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.236 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 2/2026 tăng 12,9 USD lên 4.266,9 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3 tăng 1,129 USD lên 58,62 USD/ounce.

Giới đầu tư tiếp tục tập trung vào loạt số liệu việc làm tháng 11 trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tuần tới. Hiện thị trường định giá xác suất 87% cho khả năng Fed giảm lãi suất 0,25 điểm %.

Các báo cáo kinh tế trong tuần đưa ra một bức tranh không đồng nhất về thị trường lao động. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 191.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 29/11, cho thấy thị trường lao động vẫn khá vững.

Thị trường chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Giới phân tích dự báo chỉ số PCE ổn định ở mức 2,9%, không đổi so với kỳ trước.

Giá vàng miếng tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) hạ lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản xuống 5,25%, lần cắt giảm đầu tiên trong sáu tháng. Thống đốc Sanjay Malhotra cho biết cán cân giữa tăng trưởng và lạm phát tiếp tục tạo dư địa để hỗ trợ đà phục hồi kinh tế, đồng thời để ngỏ khả năng nới lỏng thêm.

Động thái này diễn ra trước khi Fed dự kiến cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Sau các số liệu kinh tế yếu, Trung Quốc có thể tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Việc các nền kinh tế lớn hạ lãi suất và nới lỏng chính sách được xem là yếu tố tích cực đối với thị trường hàng hóa cơ bản. Kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ và sản xuất được cải thiện khi chi phí vay giảm và niềm tin kinh doanh tăng lên.

Trung Quốc được dự báo sẽ duy trì lập trường chính sách tiền tệ “lỏng” trong các cuộc họp quan trọng sắp tới. Nhu cầu nội địa đang suy yếu đáng kể. Chính quyền chỉ mới triển khai các biện pháp thúc đẩy tiêu dùng ở mức khiêm tốn như trợ cấp chăm sóc trẻ em. Giới kinh tế dự báo chính sách tài khóa sẽ vẫn theo hướng chủ động, còn chính sách tiền tệ duy trì mức nới lỏng vừa phải trong năm 2026, tập trung vào sản xuất công nghệ cao.

Giá vàng trong nước hôm nay 6/12/2025

Ngày 5/12, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh lên mức 152,9-154,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB niêm yết ở mức 153,4-154,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng 9999 hôm nay 6/12/2025

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 150-152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng so với ngày hôm trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm trước, niêm yết ở mức 151,4-154,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tại Doji giao dịch ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

TD Securities dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh và thiết lập mức đỉnh mới trên 4.400 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026 nhờ mặt bằng lãi suất thấp hơn, xu hướng mất giá tiền tệ và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Môi trường chính sách tiền tệ nới lỏng, đường cong lợi suất dốc hơn và những nghi ngại về tính độc lập của Fed sẽ củng cố đà tăng của vàng. Bên cạnh đó, mối lo Fed có thể không còn kiên quyết với mục tiêu lạm phát 2%, cùng khả năng Nhà Trắng gây áp lực hạ lãi suất khi nợ công leo thang, sẽ góp phần thúc đẩy xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý này.

TD dự báo các yếu tố như USD mất giá, xu hướng giảm sử dụng USD trong dự trữ quốc tế và quá trình phi toàn cầu hóa sẽ duy trì nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương. Thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển khỏi cấu trúc danh mục truyền thống 60-40 sang danh mục có tỷ trọng hàng hóa lớn hơn, trong đó vàng tiếp tục đóng vai trò tài sản phòng thủ hàng đầu.

Dù một số yếu tố ngắn hạn như USD mạnh hơn, thay đổi ưu đãi thuế VAT đối với vàng tại Trung Quốc hay tình trạng thị trường quá mua có thể gây áp lực, TD nhận định giá vàng sẽ giảm sâu từ mức đỉnh gần đây.

Giá vàng sẽ vượt đáng kể mốc 4.400 USD/ounce khi Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong bối cảnh kinh tế Mỹ yếu đi và lạm phát duy trì trên mục tiêu.