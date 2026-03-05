Sáng ngày 5/3, giá vàng thế giới đi ngang, giao dịch quanh vùng 5.150-5.160 USD/ounce.

Trên thế giới, tới 20h ngày 4/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.190 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.196 USD/ounce. Đến 22h, đà phục hồi yếu dần khi giá vàng giao dịch quanh mức 5.150 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 4/3 cao hơn khoảng 19,8% (tương đương tăng 856 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 164,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 4/3.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế hồi phục trở lại ngưỡng 5.190 USD/ounce sau khi lao dốc có lúc mất 400 USD về ngưỡng 5.000 USD/ounce trong phiên liền trước. Giá bạc tăng 3,7 USD lên 85,59 USD/ounce.

Vàng tăng trở lại trong bối cảnh đồng USD và lợi tức trái phiếu Mỹ quay đầu suy giảm sau vài phiên tăng vọt. Chỉ số DXY xuống 98,8 điểm, so với mức 99,3 điểm trong phiên liền trước. Hồi giữa tháng 2, DXY ở mức 96,5 điểm.

Giá vàng tăng chủ yếu do giới đầu tư bắt đáy với niềm tin vàng vẫn trong xu hướng tăng giá trong trung và dài hạn. Cú sụt giảm kỷ lục hôm 3/3 được đánh giá chủ yếu vẫn là do hoạt động chốt lời, đồng USD và lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng và áp lực bán cắt lỗ các hợp đồng đánh lên trước đó.

Vàng vẫn là tài sản trú ẩn an toàn cho giới đầu tư giữa lúc thế giới bất ổn và bất định. Cuộc chiến tại Trung Đông vẫn đang leo thang, với kết quả cuối cùng vẫn còn rất khó đoán.

Giá vàng tăng trở lại. Ảnh: HH

Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết tàu thuyền sẽ được an toàn đi lại ở Trung Đông. Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển dầu từ Trung Đông để ngăn chặn cuộc khủng hoảng năng lượng tiềm tàng do chiến tranh trong khu vực gây ra.

Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (US International Development Finance Corporation) sẽ cung cấp bảo hiểm để giúp đảm bảo dòng chảy năng lượng và thương mại khác ở vùng Vịnh, và Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz nếu cần thiết.

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 4/3, giá vàng miếng SJC giảm thêm khoảng 4 triệu đồng/lượng sau khi đã giảm khoảng 2,7 triệu đồng/lượng trong phiên liền trước.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 4/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 181,2-184,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 4/3, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 181,2-184,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,7 triệu đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 182-185 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới 4/3 ở mức 26.830 đồng/USD (mua) và 26.880 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Dự báo giá vàng

Các thị trường mới nổi ở châu Á đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh Trung Đông. Nhiều thị trường cổ phiếu và trái phiếu, chỉ vài ngày trước còn ở mức cao kỷ lục, hiện đang chịu áp lực khi các nhà giao dịch đánh giá xem giá dầu tăng cao và đồng USD mạnh lên có làm suy yếu triển vọng của một số nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới như thế nào.

Sự hoảng loạn lan rộng khắp các sàn giao dịch của Hàn Quốc khi những lo ngại về chiến tranh Trung Đông khiến thị trường chứng khoán nóng nhất thế giới chứng kiến ​​đợt bán tháo lớn nhất từ ​​trước đến nay. Trước cuộc chiến tại Trung Đông, các nhà quản lý quỹ hàng đầu đã xây dựng các vị thế mua dài hạn trên khắp châu Á, Mỹ Latinh và một số khu vực khác, đặt cược vào tăng trưởng mạnh mẽ, lạm phát giảm và chính sách tiền tệ toàn cầu nới lỏng hơn. Giờ đây, triển vọng chi phí năng lượng liên tục tăng cao và đồng USD mạnh hơn có nguy cơ kích hoạt một đợt cắt giảm đầu tư ồ ạt.

Các quan chức Trung Quốc muốn duy trì quan hệ ổn định với Mỹ khi hai nước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Trump trong những tuần tới.

Trong ngắn hạn, vàng có thể bị bán tháo theo nhiều loại tài sản khác, nhưng trung và dài hạn, vàng có triển vọng tích cực khi mà thế giới ngày càng khó lường.