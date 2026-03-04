Trên thế giới, tới 20h30 ngày 3/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.180 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.177 USD/ounce.

Tới 22h ngày 3/3, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc, tiến sát mốc 5.000 USD/ounce sau những nhịp biến động mạnh trong buổi tối. Vào 21h57 (giờ Việt Nam), vàng rơi nhanh xuống 5.035 USD/ounce rồi bật nhẹ lên 5.050 USD/ounce, tương ứng mức giảm khoảng 5%. Trước đó, lúc 21h47, kim loại quý giao dịch ở 5.066 USD/ounce, thấp hơn 254 USD so với giá mở cửa, tương đương mức giảm 4,79%, cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế.

Vàng giảm giá và xuyên thủng 2 ngưỡng hỗ trợ quan trọng là 5.300 USD/ounce và 5.250 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD và lợi tức trái phiếu Mỹ tăng vọt trở lại, kéo dòng tiền ra khỏi mặt hàng kim loại quý.

Cụ thể, tính tới 8h30 tối 3/3 (giờ Việt Nam), chỉ số DXY – đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới – tăng 0,85% lên 99,2 điểm. Lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng 2,2% lên 4,048%/năm.

Đồng USD tăng vọt ngay giữa lúc cuộc chiến tại Trung Đông diễn ra khốc liệt. Iran tung đòn đáp trả chưa từng có, khởi động làn sóng tấn công mới bằng UAV và tên lửa nhằm vào mục tiêu ở vùng lãnh thổ do Israel chiếm đóng và tài sản của Mỹ tại nhiều quốc gia trong khu vực.

Giá vàng SJC, vàng nhẫn giảm mạnh. Ảnh: HH

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố đợt tấn công thứ 11 của chiến dịch "Lời hứa Chân thật 4" do các đơn vị hải quân và không quân của lực lượng tinh nhuệ này phát động. Đại sứ quán Mỹ tại Ả Rập Xê-út cũng bị tấn công bởi hai máy bay không người lái. Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân rời khỏi các quốc gia ở Trung Đông ngay lập tức.

Nếu Mỹ làm chủ được nguồn tài nguyên dầu ở một số khu vực trọng yếu trên thế giới, vai trò của đồng USD sẽ được tăng cường, chặn đà suy yếu do xu hướng phi đô la hóa diễn ra mạnh trong vài năm qua.

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 3/3, giá vàng miếng SJC giảm khá mạnh, mất khoảng 2,7 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 3/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 185,2-188,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,7 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 3/3, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 184,9-187,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 184-187 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,9 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới 3/3 ở mức 26.730 đồng/USD (mua) và 26.780 đồng/USD (giá bán). Trước đó, tháng 11 có lúc USD tự do lên gần 28.000 đồng/USD.

Dự báo giá vàng

Như vậy, vàng giảm giá khi dòng tiền rút khỏi kênh đầu tư này trong bối cảnh một số loại tài sản trong đó có USD và trái phiếu Mỹ hấp dẫn. Hoạt động chốt lời và việc tất toán các hợp đồng đánh cược giá vàng lên trước đó đã kéo vàng giảm rất nhanh.

Mặc dù vậy vàng vẫn được dự báo tích cực trong trung và dài hạn do thế giới bất ổn và bất định. Nhu cầu với vàng còn lớn, đến từ ngân hàng trung ương các nước, các quỹ ETFs vàng, các tổ chức tài chính lớn.

Vàng giảm mạnh sau nhiều phiên tăng nóng có thể là cần thiết để tạo một mặt bằng mới với cung-cầu cân bằng hơn. Lịch sử cho thấy, vàng thường điều chỉnh giảm khá mạnh sau những đợt tăng nóng như đầu năm 2026 vừa qua.

Hiện, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, Ukraine, bất ổn thuế quan của Mỹ và nợ công kỷ lục tại nhiều nước… là các yếu tố hỗ trợ thị trường kim loại quý.