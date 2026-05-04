Giá vàng lao dốc tuần cuối tháng 4

Tuần giao dịch từ 27/4 đến 1/5 chứng kiến một đợt giảm mạnh của thị trường vàng cả trong nước lẫn quốc tế, trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu đồng loạt điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ. Kết thúc tuần trước kỳ nghỉ lễ, giá vàng miếng SJC giảm khoảng 3 triệu đồng/lượng, xuống còn 163 triệu đồng/lượng (mua vào) và 166 triệu đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng mất khoảng 2%, chốt tuần quanh mức 4.615 USD/ounce, sau khi có thời điểm rơi sâu xuống ngưỡng 4.510 USD/ounce.

Nguyên nhân chính khiến vàng giảm mạnh trong tuần nằm ở nỗi lo về việc lãi suất tại Mỹ sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến. Sau cuộc họp chính sách mới nhất kết thúc vào rạng sáng 30/4 giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%-3,75%/năm, đồng thời số lượng thành viên phản đối việc cắt giảm lãi suất vào thời gian tới gia tăng. Điều này củng cố quan điểm “lãi suất cao kéo dài”, khiến vàng – một tài sản không sinh lợi suất – trở nên kém hấp dẫn hơn so với các kênh đầu tư khác.

Bên cạnh yếu tố chính sách tiền tệ, áp lực chốt lời cũng là một nguyên nhân quan trọng. Sau giai đoạn tăng mạnh từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, nhiều nhà đầu tư đã tranh thủ hiện thực hóa lợi nhuận, kéo giá vàng đi xuống trong suốt nhiều tháng gần đây.

Một yếu tố đáng chú ý khác là sự suy giảm nhu cầu mua vàng từ các quốc gia lớn. Ấn Độ – một trong những thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới – ghi nhận xu hướng giảm mua. Riêng trong tháng 4, nhập khẩu vàng của Ấn Độ giảm xuống chỉ còn 15 tấn, mức thấp nhất trong vòng 30 năm, do các ngân hàng nước này tạm ngừng mua vào.

Ngoài ra, giá dầu duy trì ở mức cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng gián tiếp gây áp lực lên vàng. Giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát leo thang, từ đó củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Khi lãi suất cao, chi phí cơ hội nắm giữ vàng tăng lên, khiến dòng tiền có xu hướng rời khỏi kim loại quý.

Dù vậy, vào cuối tuần, giá vàng đã có nhịp hồi phục nhẹ. Động lực đến từ lực cầu bắt đáy khi giá liên tiếp xuyên thủng các mốc hỗ trợ quan trọng như 4.700 USD và 4.600 USD/ounce. Đồng USD suy yếu cùng với kỳ vọng về tiến triển ngoại giao trong căng thẳng Iran cũng góp phần hỗ trợ giá vàng.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đây chủ yếu là nhịp hồi kỹ thuật, chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng giảm ngắn hạn.

Dự báo tuần mới và triển vọng dài hạn

Bước sang tuần giao dịch từ 4-8/5, nhiều chuyên gia Phố Wall cho rằng giá vàng có thể phục hồi sau đợt điều chỉnh mạnh vừa qua. Lực cầu bắt đáy được kỳ vọng sẽ đóng vai trò hỗ trợ thị trường, đặc biệt khi giá đã giảm về vùng hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư dài hạn.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, nhận định thị trường đang bước vào giai đoạn có thể xuất hiện một nhịp tăng trở lại sau đợt bán tháo liên quan đến cuộc họp của Fed. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng một xu hướng tăng mạnh và bền vững chỉ có thể hình thành khi các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là xung đột giữa Mỹ/Israel và Iran, được giải quyết rõ ràng.

Diễn biến của giá dầu sẽ là biến số quan trọng trong ngắn hạn. Trong tuần qua, giá dầu WTI có thời điểm vọt lên trên 110 USD/thùng trước khi hạ nhiệt về khoảng 102 USD/thùng vào cuối tuần. Sự biến động mạnh của thị trường năng lượng không chỉ tác động đến lạm phát mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý nhà đầu tư trên thị trường vàng. Khi giá dầu tăng, lo ngại lạm phát gia tăng có thể gây áp lực lên vàng trong ngắn hạn, nhưng đồng thời cũng tạo nền tảng hỗ trợ giá trong dài hạn.

Ông Daniel Pavilonis, môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, cho rằng xu hướng tăng của vàng vẫn có thể được duy trì. Theo ông, nếu kịch bản tích cực xảy ra trong quan hệ Mỹ - Iran, giá vàng có thể nhanh chóng tiến gần mốc 5.000 USD/ounce.

Với mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới duy trì khoảng 15-18 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC có thể tiến sát ngưỡng 180 triệu đồng/lượng.

Nhưng nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài, áp lực từ giá dầu tăng cao và nhu cầu thanh khoản trên thị trường tài chính có thể khiến giá vàng biến động khó lường. Những cú sốc bất ngờ có thể xuất hiện, khiến thị trường dao động mạnh trong ngắn hạn.

Ông Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, cũng dự báo giá vàng có thể tăng trong tuần mới nhưng cảnh báo rủi ro điều chỉnh nếu các vùng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ. Theo ông, thị trường hiện đang ở trạng thái “nhạy cảm cao”, dễ bị tác động bởi các thông tin vĩ mô và địa chính trị.

Về dài hạn, nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực đối với vàng. Ông Ole Hansen, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng chưa bị phá vỡ, dù giá đã điều chỉnh mạnh trong vài tháng qua. Theo ông, đợt giảm hiện tại chỉ mang tính chu kỳ, không phải sự thay đổi mang tính cấu trúc.

Các yếu tố hỗ trợ dài hạn cho vàng vẫn rất rõ ràng. Đó là nguy cơ đình lạm (stagflation), khi tăng trưởng kinh tế chậm lại trong khi lạm phát vẫn cao; gánh nặng nợ công toàn cầu gia tăng; và xu hướng các ngân hàng trung ương giảm phụ thuộc vào đồng USD. Những yếu tố này khiến vàng tiếp tục giữ vai trò là tài sản trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng quanh đường trung bình 200 ngày, tương ứng khoảng 4.250 USD/ounce, đang đóng vai trò “bệ đỡ” cho thị trường. Nếu giá vàng giữ vững trên ngưỡng này, xu hướng tăng dài hạn vẫn được bảo toàn.

Như vậy, theo khảo sát của Kitco đối với cả các chuyên gia và các nhà đầu tư, trong tuần giao dịch 4-8/5, giá vàng có thể phục hồi nhờ lực cầu bắt đáy, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều biến động do phụ thuộc vào diễn biến địa chính trị và thị trường năng lượng. Về dài hạn, triển vọng của vàng vẫn tích cực, với khả năng hướng tới các mốc cao mới.