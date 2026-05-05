Giá vàng lao dốc rồi hồi phục nhanh

Thị trường vàng thế giới trải qua một phiên biến động mạnh trong đêm qua và rạng sáng nay (giờ Việt Nam) khi kim loại quý bất ngờ giảm gần 100 USD/ounce, rơi về sát ngưỡng 4.500 USD/ounce. Đây là mức giảm đáng kể trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là giữa Mỹ và Iran, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Áp lực bán gia tăng mạnh khi đồng USD phục hồi và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại. Chỉ số DXY tăng khoảng 0,3% lên 98,6 điểm, khiến vàng - tài sản định giá bằng USD - trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng thời, lợi suất tăng cũng làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng, vốn là tài sản không sinh lãi.

Bên cạnh đó, căng thẳng Mỹ - Iran leo thang đã đẩy giá dầu tăng vọt. Trong phiên đêm qua, dầu WTI có thời điểm chạm 107 USD/thùng, trong khi dầu Brent tiến sát ngưỡng 115 USD/thùng. Giá năng lượng tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát toàn cầu quay trở lại, buộc các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Trong bối cảnh đó, nhiều tổ chức tài chính và nhà đầu tư lớn đã buộc phải bán vàng để tăng thanh khoản, đặc biệt khi thị trường hàng hóa và tài chính toàn cầu biến động mạnh. Đây được xem là nguyên nhân chính khiến vàng giảm sâu trong ngắn hạn, thay vì phản ánh sự suy yếu của các yếu tố nền tảng.

Tuy nhiên, đà giảm không kéo dài quá lâu. Tính đến 8h15 sáng ngày 5/5 (giờ Việt Nam), giá vàng tại thị trường châu Á đã hồi phục nhẹ khoảng 0,3%, lên mức 4.536 USD/ounce. Diễn biến này phần nào được hỗ trợ bởi việc giá dầu hạ nhiệt. Cụ thể, dầu WTI sáng nay giảm 1,5% xuống còn 104,8 USD/thùng, giúp giảm bớt áp lực lạm phát và tạo điều kiện để vàng phục hồi.

Giá vàng miếng SJC giảm xuống 162 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC sáng 5/5 cũng điều chỉnh giảm. Giá mua vào xuống còn 162 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 165 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với phiên trước. Dù vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 20,8 triệu đồng/lượng.

Vàng vẫn hướng đến mục tiêu 5.500 USD/ounce

Mặc dù chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, phần lớn chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn của vàng. Theo nhận định trên Kitco, giá vàng có thể sớm quay lại mốc 5.000 USD/ounce trong nửa cuối năm 2026, thậm chí đạt 5.500 USD/ounce trong quý I/2027.

Các yếu tố nền tảng hỗ trợ xu hướng tăng của vàng vẫn rất vững chắc. Trước hết là lạm phát dài hạn có xu hướng duy trì ở mức cao, đặc biệt khi giá năng lượng biến động mạnh và chuỗi cung ứng toàn cầu chưa hoàn toàn ổn định. Thứ hai là nợ công toàn cầu đang tăng lên mức kỷ lục, khiến niềm tin vào các đồng tiền pháp định suy giảm.

Ngoài ra, xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại và dự trữ quốc tế cũng đang diễn ra, tạo thêm động lực cho vàng như một tài sản thay thế. Nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục gia tăng dự trữ vàng, củng cố vai trò của kim loại quý trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia tại UBS, cho rằng sự phục hồi của USD và lợi suất hiện chỉ mang tính ngắn hạn, chủ yếu do tác động từ giá dầu. Trong khi đó, ông Bart Melek từ TD Securities nhận định, môi trường lãi suất cao có thể khiến vàng gặp khó trong ngắn hạn, nhưng không làm thay đổi xu hướng dài hạn.

Ở góc nhìn thận trọng, một số chuyên gia cho rằng vàng có thể dao động trong vùng 4.000-4.500 USD/ounce trong thời gian tới, với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.200 USD/ounce. Tuy nhiên, rủi ro giảm sâu được đánh giá là khá hạn chế.

Đáng chú ý, nhiều chuyên gia phân tích, phần lớn áp lực bán hiện nay đến từ hoạt động thanh lý và yêu cầu ký quỹ trên thị trường, chứ không phải do sự thay đổi của các yếu tố cơ bản. Các ngân hàng trung ương đang rơi vào thế khó: nếu tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, họ có thể gây suy thoái; nhưng nếu nới lỏng, lạm phát sẽ bùng phát mạnh hơn.

Sự “cân bằng mong manh” này làm gia tăng nguy cơ sai lầm chính sách, một yếu tố mà lịch sử cho thấy luôn hỗ trợ giá vàng. Theo kịch bản cơ sở, chuyên gia Nitesh Shah của WisdomTree dự báo giá vàng có thể đạt khoảng 5.500 USD/ounce vào quý I/2027, thậm chí đây còn là mức thấp trong một biên độ tăng rộng hơn.

Trong ngắn hạn, rủi ro vẫn hiện hữu, như việc Mỹ triển khai “Chiến dịch Tự do” với khoảng 15.000 quân tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược chiếm khoảng 20% nguồn cung toàn cầu, khiến thị trường lo ngại về một cú sốc năng lượng mới.

Iran đã có phản ứng quyết liệt, làm gia tăng nguy cơ xung đột trực tiếp. Nếu Iran tấn công tàu thương mại, Mỹ có thể có cớ mở rộng chiến dịch quân sự, đẩy khu vực vào một cuộc chiến toàn diện.

Hệ quả sẽ là một cú sốc năng lượng lớn, làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu, kéo theo lạm phát tăng vọt và gây áp lực lên toàn bộ hệ thống tài chính. Trong kịch bản này, vàng có thể biến động mạnh trong ngắn hạn, thậm chí giảm do nhu cầu thanh khoản, trước khi quay lại xu hướng tăng.