Giá vàng bứt phá, “cá mập” trở lại gom hàng

Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch ngày 5/8 khi áp lực từ lãi suất Mỹ dịu bớt và giá dầu lao dốc sau những tín hiệu tích cực liên quan đến căng thẳng Mỹ - Iran.

Đến 14h ngày 5/8, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng 95 USD, tương đương 2,32%, lên 4.172 USD/ounce, mức cao nhất trong gần một tháng.

Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng thêm 1,3 triệu đồng/lượng, lên 138,8-141,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,2 triệu đồng, lên 138,7-142,7 triệu đồng/lượng.

Động lực quan trọng nhất của đợt tăng lần này đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chưa mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ. Thị trường hiện phản ánh xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 16/9 chỉ còn 55,4%, thấp nhất trong một tuần và giảm đáng kể so với mức gần 70% cách đây khoảng hai tuần.

Trước đó, trong gần ba tuần liên tiếp, vàng chịu sức ép lớn khi giá dầu duy trì ở vùng cao do căng thẳng Trung Đông, làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại và buộc Fed phải giữ lập trường cứng rắn lâu hơn. Lãi suất cao khiến đồng USD và trái phiếu hấp dẫn hơn, qua đó gây bất lợi cho vàng.

Diễn biến của dầu mỏ đã đảo chiều kỳ vọng trên thị trường. Giá dầu WTI giảm khoảng 6% trong phiên giao dịch đêm qua trên thị trường Mỹ và giảm thêm khoảng 1% phiên 5/8 xuống còn khoảng 74,9 USD/thùng, trong khi dầu Brent lùi xuống dưới 79 USD/thùng sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ và Iran có thể đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz ngay trong tuần này. Cuối tuần trước, Tổng thống Donald Trump cũng thông báo hủy kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán.

Bên cạnh yếu tố dầu mỏ, báo cáo JOLTS cho thấy thị trường lao động Mỹ yếu hơn kỳ vọng cũng góp phần hỗ trợ vàng. Số lượng việc làm trống trong tháng 6 giảm xuống còn 7,359 triệu, thấp hơn dự báo, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ thận trọng hơn với các quyết định lãi suất.

Đáng chú ý, dòng tiền của các nhà đầu tư lớn cũng đã quay trở lại. Ngày 4/8, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng hơn 3,4 tấn vàng, chấm dứt chuỗi ba phiên bán ròng trước đó, nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.009 tấn.

Nhiều tổ chức cũng giữ quan điểm tích cực đối với kim loại quý. Deutsche Bank nhận định chu kỳ tăng mạnh của vàng bắt đầu từ tháng 8/2024 vẫn chưa kết thúc, đồng thời nâng dự báo giá vàng cuối năm lên khoảng 4.700 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại, vàng SJC tăng thêm 1,3 triệu đồng/lượng. Ảnh: Minh Hiền

Vàng có cơ hội bước vào chu kỳ tăng mới nhưng vẫn đối mặt nhiều phép thử

Sau khi giảm mạnh từ mức đỉnh gần 5.600 USD/ounce hồi cuối tháng 1, giá vàng đang cho thấy dấu hiệu hình thành vùng đáy tương đối vững quanh mốc 4.000 USD/ounce.

Theo nhiều chuyên gia, việc vàng duy trì trên ngưỡng này trong thời gian dài phản ánh lực cầu bắt đáy rất lớn, đặc biệt từ Trung Quốc và các ngân hàng trung ương.

Trung Quốc tiếp tục được xem là động lực quan trọng nhất của thị trường. Nhiều nghiên cứu ước tính nước này hiện chiếm khoảng một phần ba nhu cầu vàng toàn cầu. Mỗi khi giá giảm sâu, lực mua vàng vật chất lại gia tăng mạnh, góp phần tạo vùng hỗ trợ đáng kể cho giá.

Trong khi đó, các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn duy trì xu hướng mua ròng khoảng 1.000 tấn vàng mỗi năm nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD. Cùng với quá trình phi đô la hóa tại nhiều nền kinh tế, đây được đánh giá là yếu tố hỗ trợ bền vững cho vàng trong trung và dài hạn.

Tuy nhiên, rủi ro vẫn chưa biến mất. Khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất vào cuối năm vẫn ở mức cao, với xác suất thị trường dự báo cho cuộc họp tháng 12 vượt 80%. Nếu lạm phát tăng trở lại hoặc giá dầu bật tăng do căng thẳng Trung Đông leo thang, Fed có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn, gây sức ép lên vàng.

Bên cạnh đó, triển vọng tại Trung Đông vẫn rất khó lường. Dù xuất hiện tín hiệu tích cực về eo biển Hormuz, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng đạt được một thỏa thuận toàn diện giữa Mỹ và Iran vẫn còn thấp. Nguy cơ các cuộc đàm phán đổ vỡ có thể khiến giá dầu tăng trở lại và làm thay đổi nhanh chóng kỳ vọng đối với chính sách của Fed.

Dù vậy, phần lớn các tổ chức tài chính lớn vẫn nghiêng về kịch bản tích cực trong dài hạn. Deutsche Bank dự báo giá vàng có thể đạt khoảng 4.700 USD/ounce vào cuối năm. Trong khi đó, State Street Global Advisors cho rằng vàng có thể tích lũy thêm trước khi bước vào một nhịp tăng mới, với vùng mục tiêu 4.750-5.500 USD/ounce trong vòng 6-9 tháng tới. Theo tổ chức này, mốc 5.000 USD/ounce hoàn toàn có thể xuất hiện trong nửa đầu năm sau nếu áp lực lãi suất giảm bớt và nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn tiếp tục gia tăng.