Giá vàng thế giới hôm nay 7/10/2025

Lúc 20h ngày 6/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.933 USD/ounce, trong khi giá vàng hợp đồng tương lai Comex tháng 12 đạt mức kỷ lục mới 3.973 USD/ounce.

Kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, cùng với nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài, đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào kim loại quý. Giá vàng đã tăng khoảng 50% kể từ đầu năm.

Theo Bloomberg, các quỹ ETF vàng tiếp tục tăng mạnh trong tuần qua. Nhà đầu tư cá nhân cũng góp phần vào đợt tăng giá mới nhất, đưa tổng lượng nắm giữ lên mức cao nhất trong hơn 3 năm.

Tính đến đầu tuần này, chưa có dấu hiệu nào cho thấy chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại. Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện đã yêu cầu các thành viên không quay lại Washington trong thời gian chính phủ bị đóng cửa.

Ông Tom Emmer, lãnh đạo phe đa số Hạ viện, cho biết phe Cộng hòa sẵn sàng trở lại làm việc ngay khi Thượng viện và phe Dân chủ mở lại chính phủ. Tuy nhiên, triển vọng đạt được thỏa thuận ở Thượng viện có vẻ xa vời khi Thượng nghị sĩ Susan Collins nói rằng họ vẫn chưa tiến gần đến việc mở cửa lại chính phủ.

Giá vàng thế giới tăng mạnh. Ảnh: Chí Hiếu

Thị trường Pháp lao dốc sau khi Thủ tướng Sébastien Lecornu bất ngờ từ chức. Giới đầu tư dự đoán sẽ sớm có bầu cử mới nhằm giải quyết khủng hoảng chính trị kéo dài. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng kéo dài tại Pháp, vốn đã khiến nhiều thủ tướng phải ra đi và gây biến động mạnh các loại tài sản quốc gia.

Thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm, trong đó thị trường Pháp chịu thiệt hại nặng nề. Đồng euro cũng lao dốc sau tin này. Xếp hạng tín nhiệm của Pháp đã bị hạ hai lần kể từ khi Lecornu nhậm chức, dự kiến Moody’s cùng S&P công bố đánh giá tiếp theo vào ngày 24/10 và 28/11 tới.

Giá dầu thô tăng trở lại sau khi liên minh OPEC+ đồng ý tăng sản lượng ở mức khiêm tốn, xoa dịu lo ngại của giới giao dịch về khả năng tăng mạnh hơn. OPEC và các đối tác quyết định nâng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với các dự đoán trước đó.

Dầu thô đã giảm trong năm nay do lo ngại nguồn cung toàn cầu vượt cầu, trong khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thặng dư dầu kỷ lục trong năm 2026.

Giá dầu thô hiện tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 61,25 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,16%.

Giá vàng trong nước hôm nay 7/10/2025

Chốt phiên giao dịch ngày 6/10, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 138,1-140,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 134,3-137 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên cuối tuần, giao dịch ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Các nhà phân tích cho rằng giá vàng đang duy trì xu hướng tăng mạnh và ổn định ở vùng đỉnh lịch sử, phản ánh tâm lý tìm kiếm tài sản an toàn của giới đầu tư giữa bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị toàn cầu. Đà tăng của vàng có thể gặp áp lực điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn nếu đồng USD tiếp tục mạnh lên hoặc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại.

Xu hướng chính vẫn nghiêng về tăng giá trong trung và dài hạn, với các mốc kháng cự quan trọng tiếp theo quanh 4.000 USD/ounce. Nếu vượt qua ngưỡng này, vàng có thể hướng tới vùng 4.100-4.200 USD/ounce.

Theo Daniel Pavilonis, chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, tác động của việc chính phủ Mỹ đóng cửa đối với chính sách tiền tệ của Fed là không lớn.

Ông cho rằng Fed có dữ liệu riêng để theo dõi thị trường và nắm bắt tình hình khá chính xác. “Chúng ta đang thấy dòng tiền mới đổ vào kim loại quý, trong đó có cả các nhà đầu tư sợ bỏ lỡ cơ hội - hiệu ứng FOMO đang xuất hiện”, Pavilonis nhận định.

Ông dự báo giá vàng có thể đạt từ 8.000-10.000 USD/ounce vào năm 2030 nếu các điều kiện hiện tại duy trì.