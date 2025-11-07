Giá vàng thế giới hôm nay 7/11/2025

Lúc 21h ngày 6/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.009 USD/ounce (tăng 29 USD so với đầu phiên), trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.025 USD/ounce.

Tại Mỹ, Tòa án Tối cao đang xem xét tính hợp pháp của các mức thuế do Tổng thống Donald Trump áp đặt, với nhiều thẩm phán bày tỏ hoài nghi, cho thấy khả năng tòa có thể can thiệp. Theo Bloomberg, dù tòa có phán quyết ra sao, sự bất ổn về thương mại vẫn sẽ kéo dài, ảnh hưởng đến đàm phán giữa Mỹ với Trung Quốc, EU và các đối tác khác, cũng như hoạt động của hàng nghìn doanh nghiệp đang chịu thuế.

Thị trường cho thấy cơ hội Trump thắng kiện đang giảm, trong khi cổ phiếu các hãng bán lẻ lớn tăng nhờ kỳ vọng giảm thuế nhập khẩu. Chính quyền ông Trump vẫn tỏ ra tự tin. Ông Trump khẳng định vụ kiện này “cực kỳ quan trọng”, và rằng các mức thuế đã giúp ngăn chặn suy thoái toàn cầu.

Số lượng sa thải tại Mỹ trong tháng 10 đạt mức cao nhất trong 22 năm, chủ yếu do tác động của trí tuệ nhân tạo và xu hướng cắt giảm chi phí. Theo Challenger, Gray & Christmas, các công ty Mỹ đã cắt giảm hơn 153.000 việc làm, gấp gần ba lần so với cùng kỳ năm ngoái, tập trung ở lĩnh vực công nghệ và kho vận. Việc áp dụng AI, nhu cầu tiêu dùng yếu và chi phí tăng khiến nhiều doanh nghiệp thắt chặt tuyển dụng.

Từ đầu năm đến nay, Mỹ đã mất hơn 1 triệu việc làm, cao nhất kể từ đại dịch, trong khi kế hoạch tuyển dụng mới ở mức thấp nhất hơn một thập kỷ.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Minh Hiền

Liên quan tới giá dầu, Ả Rập Xê Út đã giảm giá dầu thô bán cho châu Á trong tháng 12 xuống mức thấp nhất trong 11 tháng, chỉ vài ngày sau khi OPEC+ thông báo tạm dừng tăng sản lượng vào đầu năm tới.

Theo Bloomberg, Saudi Aramco hạ giá dầu Arab Light thêm 1,2 USD/thùng, còn cao hơn 1 USD so với mức chuẩn khu vực. Quyết định này được cho là nhằm cân bằng giữa việc giữ thị phần và nguy cơ dư cung trong bối cảnh nhu cầu yếu theo mùa và thị trường đang theo dõi tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các nhà sản xuất dầu lớn của Nga.

Trên các thị trường bên ngoài, chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm, giá dầu thô giữ ổn định quanh mức 60 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,14%.

Giá vàng trong nước hôm nay 7/11/2025

Chốt phiên giao dịch 6/11, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 143,3-145,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 145,8-148,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Dự báo giá vàng

Vàng đang trải qua giai đoạn điều chỉnh sau 2 tuần giảm liên tiếp, nhưng các yếu tố cơ bản vẫn hỗ trợ kim loại quý này.

Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng, tâm lý thị trường gần đây chuyển từ hưng phấn sang thận trọng, khi nhà đầu tư đánh giá mức độ các yếu tố năm 2025 như cắt giảm lãi suất, áp lực tài khóa, căng thẳng địa chính trị và nhu cầu từ ngân hàng trung ương.

Mùa lễ hội tại Ấn Độ và nhu cầu trang sức thường thúc đẩy tiêu thụ vàng, nhưng thị trường hiện bước vào giai đoạn trầm lắng sau lễ hội, dự kiến ổn định vào cuối năm.

Ở Trung Quốc, việc chấm dứt ưu đãi thuế VAT cho một số nhà bán lẻ trang sức có thể khiến chi phí bán lẻ tăng nhẹ. Nhưng vàng đầu tư gồm thỏi, tiền xu và ETF, vẫn được miễn thuế, duy trì kênh chính thúc đẩy nhu cầu vật chất kỷ lục.

ETF vàng tăng mạnh trong đợt tăng giá vừa qua, trong khi dữ liệu hợp đồng tương lai chỉ ghi nhận giảm mua dài hạn vừa phải, không phải thanh lý ồ ạt. Nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn mạnh. World Gold Council báo cáo mua 220 tấn trong quý III, đưa tổng mua từ đầu năm lên 634 tấn, gần bằng mức kỷ lục năm ngoái.

Đây là yếu tố hạn chế biến động giảm giá, trong khi mối lo về nợ công, nguy cơ giảm giá tiền tệ và chính sách Fed tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Về kỹ thuật, đợt điều chỉnh hiện tại mang tính tích lũy hơn. Ông Hansen phân tích, các giai đoạn tích lũy trước đây kéo dài vài tháng thường dẫn tới các đợt tăng mạnh tiếp theo, và vàng có thể đi ngang trước khi tiếp tục bứt phá vào đầu năm 2026. Khi điều chỉnh kết thúc, các yếu tố như nợ công, lạm phát và nhu cầu đa dạng hóa sẽ trở lại, mở đường cho đợt tăng giá tiếp theo của kim loại quý.