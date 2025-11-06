Giá vàng thế giới hôm nay 6/11/2025

Tới 20h30 ngày 5/11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.981 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.989 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 5/11 cao hơn khoảng 51,7% (tương đương tăng 1.356 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 127 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 5/11.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 5/11 (giờ Việt Nam) tăng mạnh trở lại thêm gần 49 USD (+1,25%) lên 3.981 USD/ounce sau khi tụt giảm trên thị trường châu Á trước đó (có lúc xuống dưới ngưỡng 3.930 USD/ounce).

Vàng tăng trở lại chủ yếu do hoạt động bắt đáy và kỳ vọng giá vẫn còn xu hướng tăng trong trung và dài hạn, khi nhiều quốc gia tiếp tục gia tăng nợ công cũng như đẩy mạnh bơm tiền để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Vàng cũng hưởng lợi khi thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm mạnh. Nhiều lãnh đạo tập đoàn tài chính lớn cảnh báo cổ phiếu Mỹ đang bị định giá quá cao, đặc biệt ở nhóm doanh nghiệp liên quan đến AI, làm dấy lên lo ngại về bong bóng tài sản.

Cú lao dốc của thị trường tiền số, với đồng Bitcoin tụt về ngưỡng 100.000 USD/BTC (so với đỉnh 125.000 USD) cũng góp phần đẩy giá vàng đi lên.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trong nước giảm đều. Ảnh: HH

Thị trường vàng cũng được hỗ trợ sau thông tin Campuchia sắp trở thành một trong những quốc gia đầu tiên lưu trữ vàng tại Trung Quốc. Động thái này đánh dấu bước tiến ban đầu trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm phát triển thành một trung tâm vàng thỏi toàn cầu. Một số quốc gia khác được cho là đang cân nhắc đa dạng hóa dự trữ vàng khỏi các trung tâm truyền thống như London.

Vàng cũng được hỗ trợ bởi tình trạng bất ổn tại Mỹ khi Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục đóng cửa sang ngày thứ 36, lâu nhất trong lịch sử. Không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ sớm có giải pháp, thiệt hại kinh tế ngày càng trầm trọng hơn.

Mỗi tuần trôi qua khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại từ 10 đến 30 tỷ USD. Tùy thuộc vào thời gian đóng cửa, việc đóng cửa có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ trong quý IV tới 2 điểm phần trăm.

Giá vàng trong nước hôm nay 6/11/2025

Trong nước, giá vàng tiếp tục giảm theo đà suy yếu trên thế giới và mức chênh với giá quốc tế thu hẹp lại.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 5/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 145,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 142,7-145,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn bán ra ở mức 147,8 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng.

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, giá vàng thế giới đã hồi phục khá ấn tượng sau cú lao dốc trước đó. Tuy nhiên, mặt hàng này đang chịu áp lực bán rất lớn trước ngưỡng 4.000 USD/ounce. Trong nhiều tuần qua, giá vàng liên tiếp thất bại khi cố vượt mốc này.

Thị trường vàng cũng chịu áp lực sau khi ADP công bố báo cáo cho biết 42.000 việc làm đã được tạo ra trong tháng trước tại Mỹ. Thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu tích cực hơn, có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất.

Trước đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết còn nhiều yếu tố không chắc chắn liên quan đến quyết định lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Mặc dù vàng đang thu hút một số nhà đầu tư săn hàng giá rẻ khi giữ mức hỗ trợ ban đầu trên 3.900 USD/ounce. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng kim loại này có thể còn chịu áp lực bán trong khoảng 1-2 tháng tới. Giới đầu tư hiện vẫn chờ đợi các tín hiệu từ Fed.