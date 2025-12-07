Giá vàng thế giới hôm nay 7/12/2025

Tuần qua, thị trường vàng chứng kiến những biến động mạnh trong bối cảnh giới đầu tư gần như không còn chú ý đến các dữ liệu kinh tế mà dồn toàn bộ kỳ vọng vào quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Giá vàng giao ngay mở tuần ở mức 4.217 USD/ounce và nhanh chóng tăng lên vùng giá cao, đạt đỉnh tuần 4.262 USD/ounce vào sáng thứ Hai. Đà tăng này không bền vững, giá vàng quay đầu giảm xuống 4.225 USD/ounce khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa và về mức thấp nhất trong phiên châu Âu là 4.185 USD/ounce.

Phiên sau đó, giá vàng bật tăng gần 250 USD, nhưng lực bán xuất hiện ngay lập tức, đẩy vàng xuống mức thấp nhất tuần, dưới 4.170 USD/ounce. Giá vàng giao dịch trong biên độ 4.225-4.185 USD/ounce những ngày tiếp theo.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Đến cuối ngày thứ Năm, vàng có đợt tăng giá trở lại trên 4.230 USD/ounce và lên tới 4.254 USD/ounce trong phiên Mỹ. Đà tăng này nhanh chóng chấm dứt khi giá vàng mất hơn 50 USD trong phiên chiều.

Ba lần nỗ lực vượt lại mốc 4.220 USD đều thất bại, giá vàng kết thúc tuần dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.200 USD/ounce.

Sự thiếu rõ ràng và biến động quanh chính sách tiền tệ của Fed được kỳ vọng sẽ kết thúc vào tuần tới. Quyết định mới của Fed sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng thị trường vàng, nhất là khi giá vàng đang có xu hướng ổn định ở vùng 4.200 USD/ounce.

Giá vàng trong nước hôm nay 7/12/2025

Ngày 6/12, giá vàng miếng SJC giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB giao dịch trong vùng giá 152,5-154,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng 9999 hôm nay 7/12/2025

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 149,5-152 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt hôm qua. So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji không đổi so với mức kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn Doji giảm 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 900.000 đồng/lượng so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 150,5-153,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM, cho rằng giá vàng sẽ còn biến động mạnh khi triển vọng chính sách tiền tệ của Fed vẫn chưa rõ ràng. Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm, nhưng bức tranh năm 2026 lại khó đoán hơn do thiếu dữ liệu NFP tháng 10 và CPI mới nhất.

Việc các quan chức phải ra quyết định dựa trên thông tin không đầy đủ, trong bối cảnh FOMC chia rẽ hơn những năm trước, có thể tạo ra bất ngờ và khiến vàng biến động mạnh.

Về kỹ thuật, ông Otunuga dự báo vàng có thể tiến lên 4.300 USD/ounce nếu vượt 4.240 USD, trong khi rơi xuống dưới 4.200 USD có thể kéo giá về 4.180-4.160 USD/ounce.

Eric Strand, nhà sáng lập quỹ AuAg Funds, cho rằng vàng vẫn hấp dẫn ngay cả khi đang tích lũy trên ngưỡng 4.000 USD/ounce. Tâm lý thị trường vững vàng hơn nhiều so với tác động của một quyết định lãi suất đơn lẻ. Theo Strand, bất kể Fed đưa ra tín hiệu gì vào tuần tới, hướng đi của lãi suất chỉ có thể là giảm.

Ông nhấn mạnh, để hạ chi phí vay một cách đáng kể, nhiều khả năng Fed phải tung ra chương trình nới lỏng định lượng quy mô lớn, nhất là khi thâm hụt và nợ công của Mỹ ở mức rất cao. Nhà đầu tư nên tham gia thị trường sớm trước khi bỏ lỡ cơ hội.

Ông David Morrison, chuyên gia phân tích cấp cao tại Trade Nation, nhận định vàng đang chững lại quanh vùng 4.200 USD/ounce. Ông cho rằng bất kỳ đợt giảm nào trong tuần tới đều nên được xem là cơ hội mua vào.