Giá vàng thế giới hôm nay 8/10/2025

Tới 20h ngày 7/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.985 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.006 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 7/10 cao hơn khoảng 51,8% (tương đương tăng 1.360 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 127,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn 13 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ phiên 7/10.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tăng dữ dội và đạt đỉnh cao lịch sử mới trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất ổn. Trong khi đó, Chính phủ Mỹ chưa biết khi nào mở cửa hoạt động trở lại.

Điều khiến giới đầu tư lo ngại là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi những thông điệp trái chiều về tình trạng đàm phán với đảng Dân chủ liên quan đến việc đóng cửa chính phủ.

Ngày 6/10, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẵn sàng đàm phán với đảng Dân chủ về vấn đề trợ cấp chăm sóc sức khỏe, nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ liên bang bị đóng cửa.

Phát biểu này đánh dấu sự thay đổi quan điểm của ông Trump, sau khi đảng Cộng hòa trước đó khẳng định chỉ xem xét việc gia hạn trợ cấp theo Đạo luật ACA (Obamacare) nếu đảng Dân chủ đồng ý cấp ngân sách để chính phủ hoạt động trở lại.

Giá vàng tăng mạnh lên các đỉnh mới. Ảnh: CH

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố rằng mặc dù không có cuộc đàm phán nào diễn ra, nhưng "nếu cuối cùng ông ấy sẵn sàng làm việc với đảng Dân chủ, chúng tôi sẽ ngồi vào bàn đàm phán".

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, ông Trump dường như lại đổi ý khi viết trên mạng xã hội: “Tôi sẵn sàng làm việc với đảng Dân chủ về các chính sách chăm sóc sức khỏe thất bại của họ, hoặc bất cứ vấn đề nào khác, nhưng trước hết họ phải để chính phủ chúng ta mở cửa trở lại”.

Theo Bloomberg, việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã dẫn tới sự trì hoãn việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, khiến các thị trường méo mó và các nhà đầu tư không chắc chắn về hiệu suất của nền kinh tế thực.

Giá vàng trong nước hôm nay 8/10/2025

Trong nước, giá vàng tiếp tục lập đỉnh cao kỷ lục mới. Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 7/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 138,6-140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 135-137,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 135-138 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng chiều mua vào và chiều bán ra. Đây đều là mức cao lịch sử mới.

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, giá vàng thế giới đã tăng rất nhanh, từ ngưỡng 3.000 USD/ounce lên sát 4.000 USD/ounce do nhiều yếu tố: lạm phát dai dẳng tại Mỹ, căng thẳng địa chính trị ở nhiều nơi trên thế giới, một đồng USD suy yếu, sức cầu mạnh mẽ đối với vàng của nhiều ngân hàng trung ương các nước và nhu cầu nắm giữ vàng chống lại biến động của các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, nợ Chính phủ Mỹ ở mức cao kỷ lục (cũng là nguyên nhân dẫn tới việc bị đóng cửa) đã trở thành một động lực mới góp phần đẩy vàng tăng giá nhanh hơn.

Chia sẻ trên MarketWatch, Stephen Innes - đối tác quản lý tại SPI Asset Management, cho rằng, vàng không chỉ đang tăng giá mà nó đang tái khẳng định vị thế là niềm tin. Theo đó, vàng vốn từng là kim loại lấp lánh như bảo hiểm, giờ đây bùng cháy như một niềm tin.

Stephen Innes cho rằng, khi các ngân hàng trung ương, các quỹ và cá nhân cùng hướng đến một loại tài sản cổ xưa thì đó không phải là một biện pháp phòng ngừa rủi ro. Đó là một phán quyết tập thể. Trong thời đại tài chính bị vũ khí và chính trị hóa, vàng vẫn giữ nguyên vị thế của nó - quả cân trung thực cuối cùng trên bàn cân.

Jake Hanley, Giám đốc điều hành kiêm chuyên gia danh mục đầu tư cấp cao tại Teucrium, nhận định, giá vàng có thể thử ngưỡng 4.000 USD/ounce trước khi kết thúc tháng, khi các ngân hàng trung ương gửi đi thông điệp rõ ràng rằng “vàng là chiến lược”.

Ông cho biết, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu tiếp tục tăng lượng vàng nắm giữ, bất chấp giá đã ở mức cao kỷ lục.