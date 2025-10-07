Trong phiên giao dịch ngày 6/10, giá vàng miếng SJC tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng, lên đỉnh cao mới: 138,1 triệu đồng/lượng (mua) và 140,1 triệu đồng/lượng (bán). Từ đầu tháng 10, giá vàng miếng đã tăng thêm 3,3 triệu đồng/lượng; nếu so với giữa tháng 9, mức tăng đã lên tới 9 triệu đồng/lượng.

Đến sáng 7/10, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng lên 138,6 triệu đồng/lượng (mua) và 140,6 triệu đồng/lượng (bán).

Trên thế giới, giá vàng giao ngay tăng lên sát 4.000 USD/ounce (tương đương 128,1 triệu đồng/lượng). Đây là một ngưỡng cản tâm lý quan trọng. Nhiều tổ chức dự báo giá vàng sẽ trải qua một đợt điều chỉnh giảm.

Trên Kitco, nhóm phân tích hàng hóa tại Ngân hàng Bank of America (BofA) bắt đầu tỏ ra thận trọng hơn khi giá vàng tiến đến ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Theo nhà phân tích kỹ thuật Paul Ciana (BofA), vàng đã đạt phần lớn tiềm năng tăng giá và hiện đang ở trạng thái mua quá mức.

Giá vàng thế giới chịu áp lực điều chỉnh trước ngưỡng 4.000 USD/ounce. Ảnh: KC

Trước đó, Bank of America là một trong những ngân hàng đầu tiên dự báo vàng sẽ lên mức 4.000 USD/ounce vào đầu năm 2026. Mục tiêu này hiện đã trong tầm mắt. Tính tới 8h sáng 7/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.963 USD/ounce. Trong phiên đêm qua giá vàng có lúc lên gần 3.980 USD/ounce.

Theo Paul Ciana, nhiều tín hiệu và điều kiện kỹ thuật đa khung thời gian cảnh báo về sự cạn kiệt của xu hướng tăng khi giá vàng tiến gần đến ngưỡng 4.000 USD/ounce. Và một đợt củng cố hoặc điều chỉnh có thể diễn ra trong quý IV.

Kể từ đầu năm, giá vàng giao ngay đã tăng gần 51%, từ mức 2.625 USD lên trên 3.960 USD/ounce như hiện tại. Đây là mức tăng giá hàng năm tốt nhất kể từ năm 1979, hơn 45 năm.

Nhìn vào lịch sử, Paul Ciana lưu ý về khả năng những đợt tăng mạnh như từ đầu năm tới nay thường đi kèm với các đợt bán tháo đáng kể.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 2015-2020, giá vàng đã tăng 85% trước khi điều chỉnh mạnh 15% vào năm 2022. Còn đợt tăng mạnh lần này, tính chính xác bắt đầu từ đầu tháng 10/2023 đến nay, đã lên tới hơn 120%, từ mức trên 1.800 USD/ounce lên gần 4.000 USD như hiện tại.

Mặc dù vậy, mức độ tăng lần này vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức tăng 1.725% trong giai đoạn bùng nổ 1970-1980 với một đợt điều chỉnh ở giữa. Sau đó, giai đoạn suy thoái từ năm 1980-1999 là khoảng -59%.

Trong giai đoạn 1999-2011, mức tăng giá vàng đạt khoảng +640%, với một đợt điều chỉnh giữa chu kỳ. Thị trường giá xuống tiếp tục với mức giảm -38% vào năm 2015.

Nhìn vào tiềm năng của vàng, Ciana nhận định, nếu đà tăng giá hiện tại tương đương với mức tăng 400% sau năm 2015, giá vàng có thể vượt mốc 5.000 USD/ounce. Nếu diễn biến tương tự như thị trường tăng giá những năm 2000, giá vàng có thể giao dịch gần mức 7.000 USD/ounce (224 triệu đồng/lượng)

Mặc dù không loại trừ khả năng vàng vẫn đang trong xu hướng tăng giá dài hạn nhưng Ciana cảnh báo đợt tăng giá hiện tại đã chín muồi và có thể dễ bị điều chỉnh giữa chu kỳ, tương tự như các giai đoạn tăng giá trước đây.

Diễn biến giá vàng thế giới trong quá khứ. Nguồn: TV

Một mô hình kỹ thuật cụ thể mà ông đang theo dõi là chuỗi tuần ấn tượng của vàng: kim loại quý này đã đóng cửa ở mức cao hơn trong bảy tuần liên tiếp. Lịch sử cho thấy, trong cả 11 trường hợp đã xảy ra, giá vàng đều thấp hơn trong bốn tuần sau đó.

Ciana cũng theo dõi sát sao các đường trung bình động dài hạn của vàng. Ông lưu ý, giá vàng hiện cao hơn khoảng 21% so với đường trung bình động 200 ngày, "nơi các đỉnh giá ngày càng phổ biến".

Ông cũng nhận thấy giá vàng cao hơn khoảng 70% so với đường trung bình động 200 tuần, "một tình trạng chỉ thấy ba lần (vào tháng 9/2011, tháng 3/2008 và tháng 5/2006)". Cuối cùng, giá vàng cao hơn 140% so với đường trung bình động 200 tháng.

Về mặt tiêu cực, Ciana cho rằng mức hỗ trợ ban đầu ở 3.790 USD/ounce và cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn có thể giảm xuống mức thấp nhất là 3.525 USD/ounce (tương đương gần 113 triệu đồng/lượng), tức mất khoảng 11%.

Trong nước, Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp để ổn định thị trường vàng. Đó là sửa đổi Nghị định 24/2012 để hiện đại hoá khung pháp lý thị trường vàng.

Theo đó, yêu cầu giao dịch vàng từ 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng (từ 10/10); sử dụng hóa đơn điện tử, khai báo dữ liệu giao dịch vàng với Ngân hàng Nhà nước để giám sát chặt chẽ hơn; bãi bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng; tính tới xây dựng sàn giao dịch vàng; đánh thuế giao dịch vàng… Bên cạnh đó, Nhà nước đẩy mạnh ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tỷ giá và lạm phát.